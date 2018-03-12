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Sosyal medyayı birbirine kattı! 22 yıldır ekran önünde ama...

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.03.2018 07:11 | Son Güncelleme

Yaş almayan tanrıça olarak televizyon tarihinde yerini alan Yang Dan isimli bu hava durumu sunucusu görenleri hayrete düşürüyor.

Tam 22 yıldır ekran önünde olmasına karşın hiç yaşlanmadığı gözlenen Yang Dan, sosyal medyanın yeni gözdesi oldu.

Çinli sunucunun 22 yıl sonraki görüntüsü sosyal medyayı karıştırdı

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Çin'de devlet kanalı CCTV'de hava durumu sunucusu olarak çalışan Yang Dan mesleğe 22 yaşında başladı.
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Genç kadının 22 yıl içinde Çin'in nüfusu göz önüne alındığında yüz milyonların önünde yaşadığı değişim ise internet fenomeni haline dönüştü.
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Kısa süre önce Çin'de kadının 22 yıllık değişimine ilişkin yayınlanan video mliyonlarca kişi tarafından paylaşıldı.
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Yang Dan, hayranları tarafından 'yaş almayan tanrıça' şeklinde isimlendiriliyor.
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Çinli bir sosyal medya kullanıcısı kadının 'yaşlanmayı önleyen mitik bir çeşmeden su içtiğini bile savundu.
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İşte kadının yıl yıl görüntüleri.
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çin sunucu

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