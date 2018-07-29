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Sosyal medyayı sallayan garip canlı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.07.2018 12:59 | Son Güncelleme

Sosyal medyada insna vücuduna sahip domuz yavrusunun görüntüleri olay yarattı.

Sosyal ağlar günümüzün olmazsa olmazlarından biri. Birçok kişinin Facebook, Twitter veya diğer sosyal platformların en az birinde hesabı var. İletişim için sosyal ağlar harika bir yol. Bununla birlikte sosyal ağlar haberlerin de hızlı olarak yayılmasını sağlıyor, ancak bu durum büyük yanlış anlaşılmalara veya sahte haberlerin doğru kabul edilmesine neden olabiliyor. Bunun son örneği ise geçtiğimiz günlerde yaşandı.

Sosyal medyayı sallayan garip canlı

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HIZLICA YAYILDI

HIZLICA YAYILDI
Twitter, Facebook başta olmak üzere birçok yerde bir domuzun insan vücuduna sahip yavru doğurduğu haberleri ortaya çıktı. Bazı fotoğraflarla, videolar yayınlandı. Haber kısa süre içinde binlerce paylaşım aldı ve hızlıca yayıldı.
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KOMPLO TEORİLERİ HAVADA UÇUŞTU

KOMPLO TEORİLERİ HAVADA UÇUŞTU
Tabii ki iş sosyal medya ile sınırlı kalmadı. WhatsApp gruplarında bile bu ilginç haber paylaşıldı. Yorumlar da gelmeye başladı. Kendisine UFO uzmanı diyen bazı kişiler, bu yaratığın uzaylıların işi olduğunu iddia etti.
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Bazı kimseler ise kıyamet alameti olarak nitelendirdi. Bazılarıysa gizli askeri bir projenin ürünü olduğunu ve biyolojik silah olduğunu söyledi. Yani kısacası teoriler havada uçuştu.
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İŞİN ASLI NEDİR?

İŞİN ASLI NEDİR?
Tüm iddialara rağmen her şeyin düzmece olduğunu ve haberin sahte olduğunu vurgulayanların sayısı daha yüksekti. Sonuç olarak sahte olduğunu söyleyenler haklı çıktı ve işin gerçeği anlaşıldı. Aslında fotoğraflar gerçek, ama yaratık sahte.
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İŞTE GERÇEK

İŞTE GERÇEK
Söz konusu yaratık silikondan yapılmış bir kukla. Belirtilene göre bu kuklalar plastik sanatlarla ilgilenen İtalyan Laira Maganuco'ya ait ve hatta Maganuco'nun mağazasında satılıyor. İnsan vücutlu domuz yavrusu haberinin farklı versiyonları daha önce Brezilya ve birkaç Güney Amerika ülkesinde daha çıkmıştı. Sahte oldukları anlaşılmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
garip canlı sosyal medya

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