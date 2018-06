Sosyal yönden zeki insanları nasıl ayırt edersiniz?

Sosyal yönden zeki insanlar, her an her yerde, kültürel açıdan kabul edilebilirin ötesini kapsayan şekilde düşünür ve hareket ederler. İnsanlarla, kimliklerini ve söylemek istediklerini feda etmeden iletişim kurar ve onları rahat hissettirirler. Bu, elbette ki, iletişimin temelidir; beyinlerimizin arzulamaya mahkûm olduğu ve bireysel olarak geliştirdiğimiz iletişim yöntemi.

İşte sosyal yönden zeki bir kişinin temel özellikleri...