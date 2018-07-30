Şov yapmak istemişti sonu kötü bitti

45 yaşındaki eğitmen timsahın ağzına kolunu soktuğu an timsah tarafından ısırıldı.

Hayvanlar aleminin unutulmaz saldırıları

1 / 28 Eğitmeninin kolunu ısırdıktan sonra şiddetle sağa sola savuran timsahtan hızlı bir hamle ile kurtulmayı başardı.

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5 / 28 Hinditan'da orman korucusunun 10 metrelik pitonu kurtardıktan sonra başına gelenler hayrete düşürdü. Piton ile selfie çeken kalabalık neye uğradığını şaşırdı.

6 / 28 Dutta ve ekibi yılanı kurtardıktan sonra tekrar vahşi doğaya salmak üzereyken, Dutta hayvanı omuzlarının üzerine koyarak birkaç fotoğraf çektirmek istedi.

7 / 28 Korucu sürüngeni omuzlarına aldıktan sonra yılan onu sarıp boğmaya çalıştı.

8 / 28 Neyse ki doğru zamanda müdahale ile korucu yılandan kurtarıldı.

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10 / 28 Tayland'da bir turist fili beslemek isterken az kalsın canından oluyordu. Aniden sinirlenen fil tek hamle ile turisti yere fırlattı.

11 / 28 Büyük boyutlarına rağmen filler nazik devler olarak bilinse de sinirlendikleri zaman onlrı kimse sakinleştiremiyor.Araştırmalara göre her yıl 500 kişi fillerin darbeleri ile hayatlarını kaybediyor. Şans eseri bu darbeden yara almadan kurtulan turist, yere düşer düşmez ayağa kalkarak fiiden gelecek 2. bir darbenin de önüne geçmiş oldu.

12 / 28 Tayland'daki Phetchabun bölgesinde yer alan bir tapınakta kan dondurucu bir olay yaşanmıştı.

13 / 28 Tapınağa ziyarete gelen 36 yaşındaki Naiphum Promratee, orada tutulan bir ayının bulunduğu çukur alana, halat yardımıyla bir pirinç kasesi uzattı.Ayının pirince ulaşmasına izin vermeyip oyun oynamaya başlayan turist, hayvanın sinirlenmesine neden oldu.

14 / 28 Bir anda arka ayaklarının üzerine kalkıp Promratee'yi yanına çeken hayvan, çevredekilerin gözleri önünde 36 yaşındaki adamı uzun süre hırpaladı.Tapınaktaki diğer ziyaretçilerin sopa ve su dolu kova ile müdahalesi sonuçsuz kaldı.

15 / 28 Saniye saniye video kaydına alınan olayda tapınak görevlilerinin olaya müdahale etmesi uzun zaman aldı.Kafesinin içinde adamı parçalamaya başlayan ayıya, dakikalar sonra bir görevli müdahale etti ve bilincini kaybetmeye başlayan adamı vahşi hayvanın pençelerinden kurtardı.

16 / 28 Süratle ayının bulunduğu alandan çıkarılan turist, görevliler tarafından sürüklenerek bir kamyonetin arkasına yüklendi.

17 / 28 Hastaneye kaldırılan 36 yaşındaki adam, yaşadığı vahim olay sonrası mucizevi bir şekilde hayatta kalmayı başardı.

18 / 28 Asya siyah ayısının saldırdığı köylü.

19 / 28 İspanyol boğa güreşçisi Javier Jimenez San Fermin festivalinde bir boğa güreşi sırasında bir boğanın saldırısına uğradı.

20 / 28 20 yaşındaki Çinli genç yemeğini Bengal Kaplanları ile paylaşmak için kafese girdi.

21 / 28 İspanya'nın San Fermin Festivali'nde bir adam boğa tarafından saldırıya uğradı.

22 / 28 Tayvan'daki hayvanat bahçesinde bir Nil timsahı veterineri parçaladı.

23 / 28 Sri Lanka'da kontrolden çıkan fil kamyonete saldırdı.

24 / 28 Hindistan'ın kuzeyindeki Meerut şehrinde bir hastaneye giren leopar, 12 saat boyunca hastanedekilere korkulu anlar yaşattı.

25 / 28 Polis köpekleri, Kenya'da hırsızlık yapan bir adama saldırdı.

26 / 28 Kazakistan'da bir av yarışmasında kameraman kartalın saldırısına uğradı.

27 / 28 Bir Budist keşiş, Kaplan Tağınağında saldırıya uğradı.