Şov yıldızının skandal görüntüleri internete sızdı!

28 yaşındaki İngiliz reality şov yıldızı Sophie Kasaei'nin gece eğlencesinde çekilen skandal görüntüleri viral oldu.

Sophie Kasaei'nin zor anları

1 / 56 Ünlü yıldızın aşırı alkollü haldeyken çekilen görüntüleri 1.2 milyondan fazla kez izlendi.

2 / 56 Sadece 5 saniyelik video ünlü yıldızı magazin gündeminin tepesine oturtmaya yetti. Evine dönüş yolunda kendinden geçmiş halde çekilen görüntü ünlü yıldızın takipçilerinin de tepkisine yol açtı.

3 / 56 Bir takside çekilen görüntülerde ünlü yıldızın takma kirpiklerinin yerinden çıktığı, makyajının aktığı hatta alkolün etkisiyle gözlerinin bile farklı yönlere baktığı görülüyor.

4 / 56 Ünlü yıldız görüntüsünü düzeltmeye çalışsa da başarılı olamayıp, yanındaki arkadaşının kucağına yatmakta çareyi buluyor.

5 / 56 İngiltere'de yayınlanan Geordie Shore's diziyle şöhretliler kervanına katılan Sophie Kasaei daha önce de verdiği kilolarla gündeme gelmişti.

6 / 56 'VAJİNAMI BİLE GÖREMİYORUM' DEMİŞTİ! Verdiği kilolar kadar ünlü yıldızın şişman olduğu döneme ilişkin yaptığı açıklamalar da çok konuşulmuştu.

7 / 56 The Sun gazetesinin internet edisyonuna konuşan Kasaei, "Her zaman şişman bir kızdım. Midem cinsel organımı kapattığı için duşta traş dahi olamıyordum. Özel bölgemi temizlemek için banyoda yatmak zorunda kalıyordum" diye konuştu.

8 / 56 KİMSE BOĞAZIMA BURGER SOKAMAZ Ünlü yıldız zayıflama sonrası hikayesini ise şöyle anlattı: "Şimdi kimse oturup burgeri boğazıma sokamaz. Kontrol tamamen bende." Sophie, zayıflama hikayesinin başında 10 gün içinde 4.5 kilo vermeyi başardığını görünce hırslandığını ve devam etme kararı aldığını anlattı.

9 / 56 "Tatilleri iptal ettim ve sürekli spor salonuna gittim. 2018 yazında bedenimle mutlu olmaya odaklandım. Spor salonunda doğru düzgün egzersiz yapıp ardından kendimi hamburgerle ödüllendirmemeyi öğrendim."

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22 / 56 Rol aldığı Geordie Shore adlı TV şovuyla tanınan Sophie Kasei, yeni yıla uzatmalı sevgilisinden ayrılmanını burukluğu ama verdiği fazla kiloların gururu ile girdi.

23 / 56 1. 58 cm boyudaki Sakaei, bir dönem fazla kilolarıyla bikini giydiği için çok eleştiriliyordu.Kasaei, şimdi eskisinden 13 kilo daha hafif ve tam dört beden inceldi.

24 / 56 Sophie Kasaei, geçen yıl kız arkadaşlarıyla bile tatile gitmediğini söyleyerek "Çünkü artık bikini giydiğimde kendimi iyi hissetmiyordum. Kendime güvenimi kaybetmiştim" diyor.

25 / 56 Ama verdiği kiloların ardından kendini iyi hissetmeye başladığını söyleyen Sofie Kasaei "Eskiden 44 bedendim, şimdi ise 36 beden oldum. Artık bikini giydiğimde daha rahat hissediyorum" diye konuşuyor.

26 / 56 İşte Sophie Kasaei'nin diğer sosyal medya paylaşımları...

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