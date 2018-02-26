Sporu bırakıp cinsel içerikli filmlerde oynamaya başlamıştı, pistlere geri dönüyor

Imai'nın yeni hedefi oyunculuğu bırakıp Japon milli takımına tekrar seçilebilmek.

Artık cinsel içerikli filmlerde oynamayacak

1 / 52 Melo Imai isimli Japon sporcu cinsel içerikli film kariyerine son vererek yeniden pistlere döneceğini açıkladı.

2 / 52 2006 Torino Kış Olimpiyat Oyunları'nda yarışırken henüz 18 yaşında sakatlanarak kayağı bırakan Melo, ardından kendine cinsel içerikli filmlerde kariyer inşa etmeye başlamıştı.

3 / 52 Melo'nun yeni hedefi ise Pekin'de düzenlenecek olan 2022 kış olimpiyat oyunları.

4 / 52 SAKATLANINCA PARA KAZANMAK İÇİN FİLMLERDE OYNAMAYA BAŞLADI Kayağın Kraliçesi olarak adlandırılan ve büyük umut vadederken sakatlanarak pistlere veda eden sporcu, daha sonra barlarda çalışmaya başladı ve para kazanmak için cinsel içerikli film sektörüne adım attı.

5 / 52 GÜNDE 9 BİN DOLAR KAZANIYORDU Sektörde çalışırken tek gecede 9 bin dolar kazandığını anlatan Imai, "Kar kayağına geri dönmek istiyorum. Artık cinsel içerikli filmlerde oynamak istemiyorum!" diyerek, kendine 2022 hedefi belirlediğini söyledi.

6 / 52 Sadece 4 günlük antreman ile All Japan Snowboarding Şampiyonasını kazanan Imai, olimpiyatlarda oldukça iddialı olduğunu söylüyor.

7 / 52 'CİNSELLİKTEN UZAK DURMAYA ÇALIŞIYORUM' "Snowboard dünyasına geri dönmek istiyorum, bu yüzden aşırı cinsel içerikli şeylerle ilgilenmemeye özen gösteriyorum." diye Imai, 2022 Kış Olimpiyat Oyunlar için Japonya milli takımına girebilmek için çalışıyor.

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16 / 52 CİNSEL İÇERİKLİ FİLMLERİNİ SATIP DÜNYAYI GEZİYORLAR 23 yaşındaki Kim ve 28 yaşındaki Paolo dünyayı dolaşmak için çektikleri videoları internet üzerinden satıyorlar. İtalyan çift bu sayede Arjantin'den Yunanistan'a kadar pek çok yeri gezdi.

17 / 52 AYNI İŞ YERİNDE ÇALIŞIP ORADA TANIŞTILAR Aynı iş yerinde çalışan çift orada tanışıp sevgili oldu. Kim, "Bir gün ikimiz bir kız arkadaşımızla bir partiye gittik ve o gece üçümüz birlikte olduk. O geceden sonra Paolo ve ben bir daha hiç ayrılmadık" dedi.

18 / 52 AÇIK ALANLARDA BİRLİKTE OLUYORLAR Farklı yerlerdeki birlikteliklerini kaydederek bunu nakit para karşılığı bir sitede satan çift, ayrıca swinger olduklarını ve birbirlerini diğer insanlardan kıskanmadıklarını da söylüyor.

19 / 52 Çiftin en popüler videosu ise İtalya'daki bir otobanda girdikleri cinsel ilişki anlarının görüntüleriydi.

20 / 52 İkili bunun için 80 euro para cezasına çarptırıldı. Çift insanların kendileri hakkında ne düşündüklerini umursamadıklarını söylüyor.

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22 / 52 CİNSEL İÇERİKLİ GÖRÜNTÜLERİN CEZASI BELLİ OLDU Bir YouTube yıldızı İngiltere'de, eski sevgilisini, ikisinin seks yaptığı intikam pornografisini yüklediği için dava ederek yasal işlem başlatmıştı.

23 / 52 750 bin aboneye sahip BriaAndChrissy adlı YouTube kanalındaki Chrissy Chambers, geçtiğimiz gün Londra'daki Yüksek Mahkemeden verilen karardan sonra önemli zafer kazandı.

24 / 52 Chambers, eski sevgilisinin kurbanı olarak son iki yıldır çözüm yolu arıyor.

25 / 52 Chambers, redTube adlı porno sitesine, sevgilisinden ayrıldıktan sonra onunla seks yaparken kaydedilmiş görüntülerinin yüklendiği haberini aldı.

26 / 52 Chambers şu anda YouTube kanalındaki tanınan simalardan Bria Kam ile bir ilişki yaşıyor.

27 / 52 Times Gazetesi’ndeki rapora göre kendisinin eski erkek arkadaşıyla olan kayıtları, 2008 ve 2009 yılları arasında haberi olmadan çekilmiş.

28 / 52 2011 ve 2012 yıllarında 6 farklı video söz konusu platforma yüklenmiş, bu videolardan bazılarında ise Chambers’ın tam adı ve yaşı başlık olarak verilmiş.

29 / 52 Chambers, YouTube'ta tanınmaya başlayınca takipçileri bu durumunu ona bildirmeye başladı.

30 / 52 Ancak Chambers, yaklaşık iki yıldan bu yana yaptığı şikayetlerden hiçbir sonuç elde edememiş.

31 / 52 Yasalardaki gri alanlar yüzünden videolar üzerinde yasal işlem başlatmanın zor olduğu tespit edildi.

32 / 52 The Times gazetesine göre, videolar İngiltere'de yüklendiği için ABD'ye dava açılamadı.

33 / 52 İngiliz yetkililer, ABD'de kaydedildiği için videolar hakkında çok az şey yapabilir ve yeni intikam pornosu yasaları yürürlüğe girmeden önce de bunlar zaten yayınlandı.

34 / 52 Yıllarca cezai bir yaptırım yolu bulamayan Chambers, özel bilgilerin kötüye kullanılması, iyi niyeti suistimal, gizlilik ihlali gibi konular uyarınca İngiliz mahkemelerine girip son şansını deneyerek emsal bir dava açtı.

35 / 52 Yüksek Mahkeme, suçlamaları kabul ettiğini ve sevgiliye büyük zararlar verildiğini söyledi. Hassas rakamın adı yok. Adam ayrıca, yasal masrafları da ödemek zorunda kalacak.

36 / 52 Davayı kazandıktan sonra Chambers Instagram'a, "Bugün aşk birden fazla şekilde kazandı. Mükemmel davacımız Chrissy Chambers, kendisini şu sözlerle ifade etti: Kavga edip kazanabilirsiniz. İyileşeceksiniz ve devam edeceksiniz ve bunları tek başınıza yapmanız gerekmeyecek" yazan bir post attı.

37 / 52 Chambers'ın bu hareketi hem emsal hareket hem de başkalarına örnek olacak bir durum.

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