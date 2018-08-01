Su altında çekilmiş inanılmaz kareler

Ancak su altında çekilen bu görüntüler bu korkuyu ispatlayacak cinsten...

Su altında çekilmiş korkutucu fotoğraflar

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18 / 126 63 ülkeden gelen en iyi su altı fotoğrafları 63 ülkeden 5000 fotoğraf, yılın en iyi sualtı fotoğraflarından biri olabilmek için 11 kategoride yarıştı. “The 2018 Underwater Photography Of The Year” (Yılın En İyi Su Altı Fotoğrafçılığı 2018) yarışmasının kazananları açıklandı.

19 / 126 63 ülkeden 5000 fotoğraf, yılın en iyi sualtı fotoğraflarından biri olabilmek için 11 kategoride yarıştı. “The 2018 Underwater Photography Of The Year” (Yılın En İyi Su Altı Fotoğrafçılığı 2018) yarışmasının kazananları açıklandı.

20 / 126 “Yarışmadaki fotoğrafların ilk kez çekilmiş olması önemli değil, sanatsal kompozisyonu değerlerindiriyoruz. Yarışmayı kazananlarının eserleri, mükemmel şekilde aydınlatılmış ve kompozisyonu yapılmış fotoğraflar.. Daha önce, bu alanların hiç bu kadar iyi çekilmiş olabileceğini sanmıyorum.”

21 / 126 “Yarışmadaki fotoğrafların ilk kez çekilmiş olması önemli değil, sanatsal kompozisyonu değerlerindiriyoruz. Yarışmayı kazananlarının eserleri, mükemmel şekilde aydınlatılmış ve kompozisyonu yapılmış fotoğraflar.. Daha önce, bu alanların hiç bu kadar iyi çekilmiş olabileceğini sanmıyorum.”

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