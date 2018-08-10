Su altında her şey bambaşka!

Aşkı su altına taşıyan fotoğrafçı, bakın nasıl kareler ortaya çıkarıyor...

Su altında aşk

1 / 22 Suyun altında her şey farklılaşır; daha hafif ve daha sessizdir.

2 / 22 10 yıl boyunca suyu zemin olarak kullanan fotoğrafçı Pierre Violle, suyun bu özelliklerinden yararlanarak çiftlerin romantik fotoğraflarını çekiyor.

3 / 22 Her bir çiftle üç ila altı saat çalışan Violle, onları rahatlatıp fotoğraf çekiminde olduklarını unutturarak iyi fotoğraflar yakalamayı başarıyor.

4 / 22 Çiftleri bazen denizde bazen de havuzda çekiyor.

5 / 22 Ancak onun için çekim yapmanın en rahat olduğu yer, Meksika’daki Riviera Maya bölgesi. Burası onun için muhteşem bir ‘su stüdyosu’.

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