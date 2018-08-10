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Su altında her şey bambaşka!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.08.2018 09:20 | Son Güncelleme

Su altı fotoğrafçısı Pierre Violle'nin çektiği fotoğraflar kendisine hayran bırakıyor.

Aşkı su altına taşıyan fotoğrafçı, bakın nasıl kareler ortaya çıkarıyor...

Su altında aşk

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Suyun altında her şey farklılaşır; daha hafif ve daha sessizdir.
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10 yıl boyunca suyu zemin olarak kullanan fotoğrafçı Pierre Violle, suyun bu özelliklerinden yararlanarak çiftlerin romantik fotoğraflarını çekiyor.
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Her bir çiftle üç ila altı saat çalışan Violle, onları rahatlatıp fotoğraf çekiminde olduklarını unutturarak iyi fotoğraflar yakalamayı başarıyor.
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Çiftleri bazen denizde bazen de havuzda çekiyor.
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Ancak onun için çekim yapmanın en rahat olduğu yer, Meksika’daki Riviera Maya bölgesi. Burası onun için muhteşem bir ‘su stüdyosu’.
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