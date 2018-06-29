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Sualtında görülmemiş manzara! Tembel ahtapot iş başında

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.06.2018 09:33 | Son Güncelleme

29 yaşındaki Jess Grub isimli kadının Hawaii'de gerçekleştirdiği dalış sırasında objektiflere yansıyan görüntüler izleyenleri hayran bıraktı.

İşte kısa sürede milyonlarca kişiye ulaşan ve büyük beğeni toplayan o görüntüler...

Sualtında benzersiz fotoğraflar

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Hawaii'de dalış yapan 29 yaşındaki Jess Grubb, daha önce kimsenin başına gelmeyen bir olay yaşadı.
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Suyun içinde yüzen ahtapot, yorgunluğuna yenik düşünce yüzmeyi bırakıp Jess Grubb'un sağ bacağına tutuntu ve yolculuğuna böyle devam etti.
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Tam 30 dakika boyunca bu şekilde ilerleyen tembel ahtapot sualtı fotoğrafçıları tarafından kayda alındı.
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26 yaşındaki görüntü yönetmeni Shane Brown pek çok kişinin ahtapotun kendisine dokunduğunu hissettiği anda büyük panik yaşadığını fakat partnerinin soğuk kanlılığını bozmadığını, bu sayede de benzersiz fotoğraflar ortaya çıktığını söyledi.
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Yaşadığı anları anlatan Jess Grubb ise, 'Garip bir masaj gibiydi. Yaklaşık 30 dakika boyunca benimle birlikte ilerledi. Ahtapotun bu yolculuk sırasında yorulup vaz geçeceğini biliyorduk. Beni saklanıp, dinlenebileceği denizin güvenli bir parçası gibi gördü. Yaşadıklarım benim için inanılmaz bir deneyimdi.' dedi.
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Shane Brown 'un Shanger Danger isimli İnstagram hesabından yaptığı diğer paylaşımlar...
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BİRBİRİNDEN ETKİLEYİCİ SUALTI FOTOĞRAFLARI

BİRBİRİNDEN ETKİLEYİCİ SUALTI FOTOĞRAFLARI
Kuzeydoğu İngiltere'den Farne Adaları yakınlarında çekilen bu fotoğrafta meraklı fok kameraya yaklaşıyor.
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Bir tekneden sarkan yem kutusu köpekbalıklarını hipnotize etmişe benziyor.
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Okyanusun yüzeyiyle buluşan bir köpekbalığı kadraja takılıyor.
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Küba'nın eşsiz sularında avının peşine düşen bir timsah.
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Su içmek için nehre gelen ayı, sualtı kamerasıyla karşılaşınca keskin pençelerini gösteriyor.
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6 saate kadar yüzebilen filler sualtında oldukça ilginç görüntüler oluşturabiliyor. İşte onlardan biri...
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Yalıçapkını av peşinde. Suya dalarak ufak bir dalga yaratan yalıçapkını oldukça etkileyici bir görüntü ortaya çıkarıyor.
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Günbatımında balıkçıların yanına yaklaşan denizanası.
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Anahtar Kelimeler:
Sualtı deniz ahtapot

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
AHTAPOT AĞZININ TADINI BİLİYOR. BENDE AHTAPOT OLUP GÜVENLİ ALANLARA YAPIŞAYIM.. :)
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