Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!

Dalış sonrası servet değerinde eşya toplayan hazine avcısı adam denizden sayısız telefon ve gözlük çıkardı.

Meğer sualtında servet yatıyormuş!

1 / 44 Aquachigger isimli YouTube kullanıcısı, sualtı kamerasıyla gerçekleştirdiği dalışta servet değerinde eşya buldu. Ünlü YouTuber, nehirden çıkardığı onlarca eşyayı anbean görüntüledi.

2 / 44 Denizden ekmeğini kazanan çok fazla meslek türü var. YouTube kullanıcısı Aquachigger da ekmeğini sudan çıkaranlardan ancak onun alanı biraz farklı...

3 / 44 Aquachigger isimli bu YouTuber, tam bir doğa adamı olmasının yanı sıra, sualtı kamerasıyla denize yaptığı dalışlarla da kazanç elde ediyor.

4 / 44 Ünlü YouTuber, dalış ekipmanları ve kamerasıyla çeşitli yerlerdeki göllere ya da denizleri keşfe çıkıyor. Aquachigger genellikle bu dalışlardan oldukça kârlı çıkıyor.

5 / 44 Kaybolan eşyaları sualtından çıkaran adam, bu seferki dalışında da kısa sürede oldukça eşya buldu. Aquachigger'ın dalışından kareler ise şöyle...

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