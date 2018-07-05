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Sualtından servet değerinde eşya çıkardı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

Youtube kullanıcısı Aquachigger, sualtı kamerasıyla gerçekleştirdiği çekimi takipçileriyle paylaştı.

Dalış sonrası servet değerinde eşya toplayan hazine avcısı adam denizden sayısız telefon ve gözlük çıkardı.

Meğer sualtında servet yatıyormuş!

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Aquachigger isimli YouTube kullanıcısı, sualtı kamerasıyla gerçekleştirdiği dalışta servet değerinde eşya buldu. Ünlü YouTuber, nehirden çıkardığı onlarca eşyayı anbean görüntüledi.
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Denizden ekmeğini kazanan çok fazla meslek türü var. YouTube kullanıcısı Aquachigger da ekmeğini sudan çıkaranlardan ancak onun alanı biraz farklı...
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Aquachigger isimli bu YouTuber, tam bir doğa adamı olmasının yanı sıra, sualtı kamerasıyla denize yaptığı dalışlarla da kazanç elde ediyor.
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Ünlü YouTuber, dalış ekipmanları ve kamerasıyla çeşitli yerlerdeki göllere ya da denizleri keşfe çıkıyor. Aquachigger genellikle bu dalışlardan oldukça kârlı çıkıyor.
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Kaybolan eşyaları sualtından çıkaran adam, bu seferki dalışında da kısa sürede oldukça eşya buldu. Aquachigger'ın dalışından kareler ise şöyle...
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Anahtar Kelimeler:
dalış denizaltı Sualtı servet

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