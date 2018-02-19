Sualtının gizemli dünyası açığa çıktı

Kazananlar ise bu fotoğraflar oldu.

2018 Sualtı Fotoğrafçılığı Yarışması'nın en iyileri

1 / 40 Alman fotoğrafçı Tobias Friedrich**, İngiltere'nin 2. Dünya Savaşı'ndan kalma askeri araçlarının içinde olduğu gemi enkazından çektiği bu panaromik fotoğrafla, 2018'in Sualtı Fotoğrafçısı seçildi.

2 / 40 Yarışmada 11 kategori vardı. Fotoğrafçılar Makro, Geniş Açı, Batık Fotoğrafçılığı gibi alanların yanı sıra İngiltere sularında çekilen fotoğraflar için de üç ayrı kategoride yarıştı.

3 / 40 Abdul Rahman Jamaludin'in deniz sümüklü böceklerini çektiği fotoğrafta, arkada sürpriz bir şekilde mürekkep balığı belirmiş.

4 / 40 Tony Stephenson, İngiltere'de dalış yapmak için popüler bir taş ocağında bu turnabalıklarını yakalamayı başarmış.

5 / 40 Bir balina gözetleme pozisyonu aldığında, sudan dik bir şekilde çıkar ve o şekilde bir süre kalır. Greg Lecoeur, bu kambur balinayı göğüs yüzgeci kameraya dönükken yakalamış.

6 / 40 Shane Gross'un fotoğrafı, deniz atlarının yoğun olarak bulunduğu bir gölette çekildi. Yine de bu üçünü birlikte, arkadan ışık vurduğu bir sırada ve planktonlarla çevriliyken yakalayabilmesine şaşırdı.

7 / 40 Köpek balıklarının davranışlarını inceleyen Cristina Zenato, Bahamalar'da 24 yıldan uzun bir süredir Karayip resif köpek balıklarını inceliyor. Onunla köpek balıkları arasındaki özel bağ, onlara yaklaşmasını sağlıyor. Bu inanılmaz fotoğrafı çekmesi de bu şekilde mümkün olmuş.

8 / 40 Songda Cai, yılan balıklarıyla birçok kez karşılaşmış olsa da, bu yılan balığının sarmal halindeki vücudunun arasından kameraya doğru baktığı bu fotoğraf onun en çok sevdiği.

9 / 40 Bir balık kendisini bir denizanasının gövde ile dokunaçları arasına sıkıştırmayı başarmış ve ikisi birlikte hareket ediyorlarmış. Scott Gutsy Tuason, 20 fotoğraf çektikten sonra onları kendine döndürmeyi başararak bu muhteşem fotoğrafı çekmiş.

10 / 40 Bu avlanan karabatak fotoğrafını çekmek, Filippo Borghi'nin Tokyo'daki Izu Yarımadası'nda sabah 05:00'ten 08:00'e kadar sığ sularda kalmasını gerektirmiş.

11 / 40 Tanya Houppermans'ın bu kaplan köpek balığını çekebilmesi için, etrafındaki milyonlarca ufak balıkla sırtüstü yüzmesi gerekmiş. Kaplan köpek balığıyla birlikte suda ilerledikçe, etrafındaki balıklar kenara çekilmiş, bu fotoğrafı çekmesine olanak sağlamış.

12 / 40 Bu kambur köpek balıkları Simon Matucci ve eşi dalarken, Tonga'nın Haʻapai Adaları'nda yüzüyorlardı. "Bu bütün hayatım boyunca karşılaştığım muhtemelen en inanılmaz ve vahşi şeydi" diyor.

13 / 40 Rusya'daki Kurile Gölü'nde yoğun oranda ayı bulunuyor. Mike Korostelev'in uzaktan fotoğraf çekmesine imkan sağlayan makinesini bu sığ sulara yerleştirmesinin nedeni de bu. Böylece somon avlayan bu ayıyı inanılmaz yakından çekebilmiş.

14 / 40 Borut Furlan, deniz sularında yüzen ve yansımaları durgun suya vuran bu timsahların fotoğrafını Küba'da çekmiş.

15 / 40 İşte yarışmada başarı sağlamış birbirinden çarpıcı diğer kareler...

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