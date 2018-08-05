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Suikast anı böyle görüntülendi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 05.08.2018 11:37 | Son Güncelleme

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro başkent Caracas’taki bir törende yaptığı ve televizyonlarda da canlı yayınlanan konuşma sırasında suikast girişimine uğradı. Maduro, bomba yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Televizyon yayını kesilmeden önce, törende bulunan askerlerin çil yavrusu gibi dağıldığı görülürken; daha sonra devlet kaynaklarından yapılan açıklamada saldırıdan ‘sağcılar’ın sorumlu olduğu belirtildi.

Bütün dünya şokta, işte suikast anı

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Venezuela lideri Nicolas Maduro, başkent Caracas'taki askeri törende kürsüye çıktı.
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Tören, televizyonlarda canlı yayınlanıyordu...
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Maduro ordu mensuplarına konuşurken...
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İki insansız hava aracı gökyüzünden aşağıya doğru süzüldü.
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Maduro bir an yukarıya baktı ve...
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O sırada drone'lara yüklenen bombalar patladı.
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Patlama, başkent Caracas'ı sarstı.
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Dünyayı ise şoka uğrattı.
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Patlama sırasında yüzlerce asker kaçıştı.
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Yaşananlar an be an televizyon ekranına yansıdı.
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Başkan Maduro suikastten yara almadan kurtuldu.
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Kürsüde büyük panik yaşandı.
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Bombaların peş peşe infilak etmesiyle korumalar Maduro'yu alandan kurşun geçirmez zırhlarla çıkardı.
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Bombalı saldırıda yedi asker yaralandı.
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Patlamanın hasar verdiği binalardan biri.
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Patlamalardan sonra Venezuela polisi insan avı başlattı.
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Başkent Caracas'ta birçok noktaya operasyon düzenlendi.
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Venezuelalı yetkililer, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.
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Maduro önce saldırıdan komşusu Kolombiya ve ABD'yi sorumlu tuttu.
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Sonra ise muhaliflerin suikasti planladığını söyledi.
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BBC Güney Amerika muhabiri Katy Watson, saldırıyla ilgili yanıtsız çok fazla soru olduğunu aktarıyor.
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Maduro, ulusal ordunun kuruluşunun 81. yılı etkinlikleri için kürsüye çıkmıştı.
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Türkiye, bu sabah yaptığı açıklamayla saldırıyı kınadı.
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Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Türkiye bu zor zamanda, kardeş ve dost Venezuela halkı ve Cumhurbaşkanı Maduro, ailesi ve tüm hükümet yetkililerinin yanında yer almaktadır... Cumhurbaşkanı Maduro, değerli ailesi, hükümet üyeleri ve tüm Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.
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Anahtar Kelimeler:
Nicolas Maduro caracas Venezuela suikast

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