Suikast anı böyle görüntülendi

Televizyon yayını kesilmeden önce, törende bulunan askerlerin çil yavrusu gibi dağıldığı görülürken; daha sonra devlet kaynaklarından yapılan açıklamada saldırıdan ‘sağcılar’ın sorumlu olduğu belirtildi.

BBC Güney Amerika muhabiri Katy Watson, saldırıyla ilgili yanıtsız çok fazla soru olduğunu aktarıyor.

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Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Türkiye bu zor zamanda, kardeş ve dost Venezuela halkı ve Cumhurbaşkanı Maduro, ailesi ve tüm hükümet yetkililerinin yanında yer almaktadır... Cumhurbaşkanı Maduro, değerli ailesi, hükümet üyeleri ve tüm Venezuela halkına geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.