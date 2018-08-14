Sular çekilince ortaya çıktı

Gümüşhane’nin Kürtün ilçesine bağlı en uzak köylerden olan Sapmaz köyünün adına türkü yazılan Gelevera Deresi üzerinde kurularak köyü sular altında bırakan Gökçebel Barajında su seviyesi azalınca eski köyün camisinin minaresi başta olmak üzere bazı evler su yüzüne çıktı.
ABD krizi ile ilgili çarpıcı sözler! 'Erdoğan pişman oldu'
Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var
Sabah yazarı Müderrisoğlu: Albayrak'a karşı dirençli bir lobi faaliyet gösteriyor
Türkiye-ABD krizine ilişkin İngiltere'den açıklama
Ekonomide birlik ruhu! 81 ilde vatandaşlar harekete geçti
Yine sınır tanımadı! Ünlü oyuncu sahile elbiseyle inince...
ABD'den Türkiye açıklaması: Çok yakından takip ediyoruz!
Bodrum’da denizden çıktı! Görenler şaştı kaldı!
Aydın-İzmir otobanında feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Binlerce öğrenciye müjde! Belli oldu
Her şey bir anda oldu! Vahşi doğanın en acımasız anı
Okuyucu Yorumları 0 yorum