Süpermarket çalışanı genç kızın Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı çete çökertti!

Paralı tasarımcıların kıyafetlerinden vaz geçemeyen, sürekli aşırı pahalı tatillere gittiği anların görüntülerini sosyal medya hesabından yayınlayan Emily Lock isimli kadın, yasa dışı işler yapan bir çetenin çökertilmesini sağladı.

Emily Lock'un Kim Kardashian'ı aratmayan hayatı oyunu ortaya çıkarttı

1 / 57 Paris ve Dubai'de güneşlenen, pahalı marka güneş gözlükleri takan, aldığı tasarımcı kıyafetlerini üzerinden çıkarmayan Emily Lock isimli kadın, uyuşturucu ticareti yapan bir çete üyesi.

2 / 57 Lüks yaşamıyla ayda 100 bin pounddan fazla harcadığı düşünülen 27 yaşındaki kadının polis baskını yapılan evinde de uyuşturucu madde bulunmuştu.

3 / 57 Tayland'dan lüks bir tatilden döndüğü sırada tekrar evi aranan çiftin dolabından bu kez de 50 bin pound değerinde mücevher, saat, çanta dahil olmak üzere onlarca lüks eşya bulundu.

4 / 57 Evindeki eşyaların kendisine ait olduğunu kabul etmesiyle gözaltına alınan kadın, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Daha önce sabıka kaydı bulunmayan kadına 7 yıl hapis cezası verildi.

5 / 57 Emily Lock'un kendisinden 5 yaş büyük sevgilisi Mark Price tarafından bu işe dahil edildiği düşünülüyor.

6 / 57 Mark Price, inşaat işinde olduğu için maddi durumunun iyi olduğunu söylese de evine düzenlenen baskında kilolarca uyuşturucu bulundu.

7 / 57 Bu sırada uyuşturucu çetesinin ortağı olan diğer kişilerin evlerine de baskın yapıldı ve 8 bin pound değerinde uyuşturucu bulundu. Zihinsel sağlık sorunları yaşadığını söyleyen suçlu, para kazanmak için uyuşturucu satmak zorunda olduğunu söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı. Christopher Morgan 20 yıl hapis cezası alırken, Kyle Crowley 5 yıl hapse mahkum edildi.

8 / 57 İşte genç kızı ele veren diğer sosyal medya paylaşımları...

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23 / 57 Zengin erkek avcısı Jeane Marie Zengin erkeklerin binlerce dolarını yemek, onların aldığı pahalı hediyeler, artık bunlar onun için rutin şeyler.

24 / 57 Jeanemarie Almulla genç yaşta görücü usulü bir Arap şeyhi ile evlendirilip, Arap yaşamına zorlanmış bir kadın.

25 / 57 Şu an Amerika – Florida'da yaşayan genç kadın, bir müşterisi tarafından ultra lüks hayatını yaşıyor.

26 / 57 Genç kadın çalışma düzeni içinse, " Çok çalışmaktan kaçmam ama akıllıca daha kısa çalışmayı tercih ederim." diyor.

27 / 57 Aslında bir ofiste çalışan Jeanemarie Almulla, üç dil biliyor ve Uluslarası İlişkiler mezunu."Arkadaşlarım beni jet skileriyle alıp tekne partilerine götürüyor, bundan sonra ofiste nasıl çalışabilirim ki ? " diyor.

28 / 57 Müşterileri içinse, çoğunun seks için gelmediğini sadece sohbet etmek istediğini belirtiyor ve açıklamalarına şu sözleriyle devam ediyor:

29 / 57 "Bu adamlar seks istemiyor. Seks isteyen erkek eskorta ya da fahişeye giderdi. Sohbet edecek birilerini ve akşam yemeğine çıkartacakları kaliteli bayanlar arıyorlar. Neden size yardımcı olmasınlar ki? Çoğu insan bu işi seks işçiliği ile karıştırıyor. Bir seks işçisi gider, işini yapar parasını alır ve gider. Bir 'sugar baby' öyle değil, çoğu zaman işin içinde seks yok. Sizden seks beklenmiyor."

30 / 57 Yaşadığı bu hayatı sosyal medyada paylaşmaktan geri durmuyor.

31 / 57 Bir zamanlar Orta Doğu'da göçmenlere İngilizce öğreten genç kadın şu zamanlarda hayatının tadını çıkarıyor.

32 / 57 Miami'ye ilk geldiği zaman hiç bir şeyinin olmadığını vurgulayan Almulla yokluğu iyi bildiğini vurguluyor.

33 / 57 Evlilikten sonra 'sugar baby' mesleğini hayal eden Almulla 2015 senesinden beri bu işi profesyonel olarak yapıyor.

34 / 57 Hayatının bu site hakkında değiştiğini söyleyen kadın insanların ne söylediğinin umrunda olmadığını da sözlerine ekliyor.

35 / 57 Almullah'ın sosyal medyadaki diğer paylaşımları...

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