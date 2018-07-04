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Sürpriz yapacakken hayatının şokunu yaşadı! İhaneti kuryeden öğrendi!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 04.07.2018 10:58 | Son Güncelleme

ABD'de sevgilisine sürpriz yapmak isteyen kadın hayatının şokunu yaşadı.

Sınavlara hazırlanan sevgilisine pizza gönderen Kayla Speer isimli genç kız, kurye sayesinde aldatıldığını öğrendi.

Gerçeği kurye ortaya çıkardı

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Sosyal medya son günlerde eşine az rastlanır bir aldatılma hikayesini konuşuyor. ABD’de sevgilisiyle 3 saat uzaklıkta ayrı şehirlerde yaşayan Kayla Speer, final sınavlarına hazırlanan sevgilisi için sürpriz yapmak istedi.
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Sevgilisi için pizza siparişi veren Speer, teslimat gerçekleşmeden önce mesaj attı. “Hey yoğun olduğunu biliyorum ve bu yüzden senin için pizza siparişi verdim. Bahşiş bırakmayı unutma” yazan Speer, pizza restoranına da kredi kartıyla ödeme yaparak durumu anlattı.
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Aradan 1 saat geçtikten sonra sevgilisinden ‘Teşekkür ederim’ mesajı alan Speer, hemen ardından pizza restoranının aradığını görünce kredi kartında sıkıntı olduğunu düşündü.
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Ancak telefonun diğer ucundaki kuryenin arama nedeni Speer’a hayatının en büyük şokunu yaşattı.
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Kurye, “Normalde bunu yapmak ne kadar doğru bilmiyorum ama yaptığınız sürprizi duyunca bunu bilmeniz gerektiğini düşündüm. Pizzayı teslim etmek için daireye doğru yöneldiğimde kapının yarı aralık ve içeride bir kadın ve adamın birlikte uyuduklarını gördüm. Kapıyı çalıp pizzayı teslim ettiğimde, imzayı atan adamın sevgiliniz olduğunu anladım” dedi.
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Kuryenin söylediklerine inanmak istemeyen Speer, emin olmak için bazı sorular sordu, kuryenin sevgilisinin tam olarak tarif etmesiyle de acı gerçeğe inanmak zorunda kaldı.
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Sevgilisinden ayrıldıktan sonra başından geçenleri Twitter’dan anlatan Speer, “İşte sevgilim tarafından aldatıldığımı kurye sayesinde böyle öğrendim. Restorana müşteri ilişkileri için teşekkürler” ifadelerini kullandı.
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kurye aldatılma aldatma

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