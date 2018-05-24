Sürüden atılan aslanın son anları! Yürek yakan görüntü

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"Yıllardır aslanları gözlemliyorum. İlk kez böyle bir kavgayı görüntüleyebildim. Çünkü dişiyle erkek aslanlar ya yavrular için, ya av için kavgaya tutuşurlar. Dişiler yavrularını korumak için her şeyi yapar. Av için ise genellikle, kendi yakaladıkları avları bile erkek aslana bırakıp uzaklaşırlar. Yiyecek için erkek aslanla böyle bir kavgaya girişmezler. Ancak bu kez durum şaşırtıcıydı. Erkek aslan, bir başka dişi aslanın sesini duydu ve o tarafa yöneldi. Yavrularının annesi olan dişi aslan yoluna çıktı ve saldırgan bir biçimde kükremeye başladı. Erkek aslan, birkaç hamle daha yaptı ama dişinin öfkesi karşısında pes etti. Geri çekildi. Bir ağacın gölgesine sığınıp öylece oturdu. İnanılmaz bir andı. İlk kez böyle bir aile kavgasına şahit oldum" dedi.