Sürüden atılan aslanın son anları! Yürek yakan görüntü

Adım atmaya dahi hali kalmayan hayvanın objektiflere yansıyan bu görüntüler ise son anlarının belgelendiği fotoğraflar olarak akıllarda yer etti. İşte dünyada yankı uyandıran o fotoğraflar...
Sürüden atılan aslan vahşi doğaya yenik düştü
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Skybed Skar olarak bilinen aslan, Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda yaşıyordu.
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Sürüden atıldıktan sonra açlıkla savaşmak zorunda kalan Skar'ın durumu gün geçtikçe daha da kötüye gitti.
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Zayıflıktan bitap düşen, yürümekte dahi zorlanır hale gelen Skar'ın sanla alemde yankı uyandıran görüntülerini ise 64 yaşındaki Larry Anthony Pannell isimli fotoğrafçı çekti.
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Doğanın ne kadar acımasız olduğunu gözler önüne seren fotoğraflardan, Skar'ın sürüden atıldığı, uzun süredir avlanamadığı için de yürüyecek halinin dahi kalmadığı tahmin edildi.
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Su birikintisinin başına giden Skar'ın, suya eğildikten sonra zorlukla ayağa kalktığını söyleyen Pannell, uzun süre gözlemlediği hayvanın öleceğini tahmin ettiğini anlattı.
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Daha önce babaannesinin ölümünde hissettiği duyguları tekrar yaşadığını söyleyen Pannell, aslanın da son anında yanında olmuş.
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Ölürken kendisini yalnız hissetmemesi için aslanın son nefesini verene kadar yanından ayrılmadığını söyleyen Pannell, çektiği fotoğraflarla hissettiklerini tüm dünyaya anlattı.
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İşte aç ve yorgun aslanın büyük yankı uyandıran görüntüleri...
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KARİZMAYI ÇİZDİREN ASLAN
Güney Afrika'da Kruger Ulusal Parkı'nda çekilen bu görüntülerde erkek aslanın karizmayı çizdirdiği anlar işte böyle görüntülendi.
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Dişi aslanla çiftleşmek için yanına gelen erkek aslan, aldığı tepki karşısında ne yapacağını bilemedi.
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Erkek aslanın karizmayı çizdirdiği bu görüntüler, Güney Afrika'da fotoğrafçı Clare James tarafından çekildi.
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Şelale etrafında yürüyen aslan dengesini kaybedince olan oldu...
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Birden suya kapılan aslan kendini aşağıda buldu...
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Başına bir şey gelmemiş gibi silkelenerek yukarıdaki fotoğrafçıya bakan aslan işte böyle görüntülendi.
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Vahşi doğanın en acımasız avcılarından biri olan aslanlar, kendi aralarındaki üstünlük mücadelesinde de oldukça vahşi olabiliyorlar.
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Bunun en gerçek örneği, dişi aslanların yuvaya yaklaşan erkek aslana saldırmaları.
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Yuvaya yaklaşan yabancı aslanı farkeden dişiler hemen harekete geçti.
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Aslana saldıran dişiler erkek aslanı kanlar içerisinde bıraktı.
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Sürünün diğer erkek aslanları da yardıma gelince yabancı aslan çareyi kaçmakta buldu.
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Ormanlar kralının karizmayı çizdirdiği an. Öfkeli dişisiyle kavgada erkek aslan böyle sindi.
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Göçebe aslanlar girdikleri bölgelerin hakimi olan erkek aslanların küçük yavrularını gördükleri anda öldürür.
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Bunu bilen dişi aslanlar, yavrularını erkeklerden korumak için saldırmaktan çekinmez.
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Tanzanya'daki Serengeti Ulusal Parkı'nda yaşandı.
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Yavrusuna homurdanan erkek aslana kafa tutan dişi aslanın cüreti ve attığı tokat kare kare görüntülendi.
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Dinlenmeye çekilen bir erkek aslan yavrusunun oyunlarından bıkınca, hışımla onu kovalamaya başladı.
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Bununla da yetinmeyip sert bir pençe attı.
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Yavrusunun zorda olduğunu gören anne aslan anında olay yerine gelip erkeğe adeta meydan okudu.
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Dişinin fırçası karşısında kediye dönen erkek aslanın yüz ifadesi aslında herşeyi anlatıyor.
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Güney Afrika'nın Kruger National Park'ta eşi görülmedik bir kavga anı görüntülendi.
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Ormanların kralı olan erkek aslan, iki dişi aslanın saldırısına uğradı.
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Sert pençe darbeleri ve ısırıklarla şaşkına dönen erkek aslan, iki dişi aslanın karşısında çareyi kaçmakta buldu.
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Ünlü doğa fotorafçısı Lee Wittarm'ın geçen ocak ayında Botswana'nın Okavango Deltası'nda, aslanlarla ilgili yeni belgeselinin çekim çalışmaları sırasında, yavrularının babası olan erkek aslanla dişi aslanın kavgaya tutuştukları an, objektife yakalandı.
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Yıllardır aslanların yaşam ve davranışlarını gözlemleyen Lee Wittarm olay anını şöyle anlattı:
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"Yıllardır aslanları gözlemliyorum. İlk kez böyle bir kavgayı görüntüleyebildim. Çünkü dişiyle erkek aslanlar ya yavrular için, ya av için kavgaya tutuşurlar. Dişiler yavrularını korumak için her şeyi yapar. Av için ise genellikle, kendi yakaladıkları avları bile erkek aslana bırakıp uzaklaşırlar. Yiyecek için erkek aslanla böyle bir kavgaya girişmezler. Ancak bu kez durum şaşırtıcıydı. Erkek aslan, bir başka dişi aslanın sesini duydu ve o tarafa yöneldi. Yavrularının annesi olan dişi aslan yoluna çıktı ve saldırgan bir biçimde kükremeye başladı. Erkek aslan, birkaç hamle daha yaptı ama dişinin öfkesi karşısında pes etti. Geri çekildi. Bir ağacın gölgesine sığınıp öylece oturdu. İnanılmaz bir andı. İlk kez böyle bir aile kavgasına şahit oldum" dedi.
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