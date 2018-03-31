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Sütyen takmayı sevmiyorlar

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.03.2018 11:14 | Son Güncelleme

Bazı ünlüler sütyen konusunda çok net. Ne yaparlarsa yapsınlar, ne giyerlerse giysinler sütyen takmamayı bir kural gibi görüyorlar.

İşte sütyen takmama akımına ayak uyduran ünlü isimler ve sütyensiz halleri...

Sütyen sevmeyen ünlüler

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Son dönemde yıldızı giderek parlayan genç oyuncu Eiza Gonzalez, önceki gün de rol aldığı yapımın İspanya'nın Barcelona kentindeki setinde görüntülendi.
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KORUMA ORDUSU YALNIZ BIRAKMADI

KORUMA ORDUSU YALNIZ BIRAKMADI
Elinde senaryoyla hızlı hızlı yürüyen 27 yaşındaki Meksikalı oyuncuyu peşindeki koruma görevlisi bir an bile yalnız bırakmadı.
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Geçen sene Baby Driver filminde gösterdiği performans ile ünlenen Eiza Gonzalez henüz 27 yaşında.
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TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI
Eiza Gonzalez'in tişörtünün içine sütyen giymemesi dikkat çekti. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Eiza Gonzalez'in iç çamaşırı giymeden sokağa çıkması magazin sayfalarını süslerken gözleri şaşı etti adeta.
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Güzel oyuncu böyle görüntülendi...
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SÜTYEN TAKMAYI SEVMEYEN DİĞER ÜNLÜLER

SÜTYEN TAKMAYI SEVMEYEN DİĞER ÜNLÜLER
Aisleyne Horgan Wallace
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Christina Aguilera
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Daisy Lowe
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Chloe Ferry
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Demi Lovato
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Blanca Blanco
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Lisa Appleton
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Bella Hadid
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Ariel winter
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Slick Woods
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Kaley Cuoco
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Gal Gadot
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Anna Friel
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Courtney Stodden
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Mel B
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Catherine Zeta Jones
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Demi Rose
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Chloe Goodman
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Tallia Storm
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Kim Zolciak
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Ellie Goulding
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Rumer Willis
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Amanda Holden
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Amber Heard
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Marnie Simpson
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Selena Gomez
34 / 43

Olivia Buckland
35 / 43

Ana Braga
36 / 43

Kim Kardashian
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Nicki Minaj
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Leomie Anderson
39 / 43

Martina Pinto
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Karlie Kross
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Katie Price
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Alicia Arden
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Chrissy Teigen
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sütyen ünlü

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