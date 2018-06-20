Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu

Sütyenden kurtulan yıldızlar, sokakta özgürce gezmenin tadını çıkarırken bakın ortaya nasıl görüntüler çıkıyor...

Sütyen sevmeyen ünlüler

1 / 59 New York sokaklarında görüntülenen şarkıcı Rita Ora, derin dekoltesiyle tüm bakışları üzerine çekti.

2 / 59 Rita Ora, yere kadar uzanan ipek elbisesi içinde son derece iddialıydı.

3 / 59 Saçlarını açık bırakan, mavi çerçeveli bir gözlük takan ve ince altın zincirlerle aksesuar konusunda da cesur davranan 27 yaşındaki güzel, kusursuz görünüyordu.

4 / 59 Kosova asıllı şarkıcı, son bir yıldır şarkı yazarı Andrew Watt ile aşk yaşıyor.

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6 / 59 Cesur model Kendall Jenner, son paylaşımında sütyensiz görünümüyle ön plana çıktı.

7 / 59 Doğal görünüşüyle her zaman dikkat çekmeyi başaran Kendall, 'Bu hareketin büyük bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Seksi ve rahatlığı bir arada sunuyor. Bu görünümde olmaktan hoşlanıyorum.' diyerek 'sütyene hayır' hareketine tam destek verdiğini söyledi.

8 / 59 Bella Hadid, Rita Ora, Nicole Kidman gibi ünlülerle trend olan bu moda, özellikle de bol tişörtler ve rahat kotlarla destekleniyor.

9 / 59 İşte harekete destek veren diğer ünlülerden bazıları...

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13 / 59 Sütyen giymeyi tercih etmeyen şov yıldızı, verdiği pozlarla magazin gündeminde adının bir kez daha yankılanmasını sağladı.

14 / 59 Straplez beyaz tişortunu beyaz pantolon ve gri püsküllü bir ceketle tamamlayan Chloe'nin o pozları...

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17 / 59 Son dönemde yıldızı giderek parlayan genç oyuncu Eiza Gonzalez, önceki gün de rol aldığı yapımın İspanya'nın Barcelona kentindeki setinde görüntülendi.

18 / 59 KORUMA ORDUSU YALNIZ BIRAKMADI Elinde senaryoyla hızlı hızlı yürüyen 27 yaşındaki Meksikalı oyuncuyu peşindeki koruma görevlisi bir an bile yalnız bırakmadı.

19 / 59 Geçen sene Baby Driver filminde gösterdiği performans ile ünlenen Eiza Gonzalez henüz 27 yaşında.

20 / 59 TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI Eiza Gonzalez'in tişörtünün içine sütyen giymemesi dikkat çekti. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Eiza Gonzalez'in iç çamaşırı giymeden sokağa çıkması magazin sayfalarını süslerken gözleri şaşı etti adeta.

21 / 59 Güzel oyuncu böyle görüntülendi...

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24 / 59 SÜTYEN TAKMAYI SEVMEYEN DİĞER ÜNLÜLER Aisleyne Horgan Wallace

25 / 59 Christina Aguilera

26 / 59 Daisy Lowe

27 / 59 Chloe Ferry

28 / 59 Demi Lovato

29 / 59 Blanca Blanco

30 / 59 Lisa Appleton

31 / 59 Bella Hadid

32 / 59 Ariel winter

33 / 59 Slick Woods

34 / 59 Kaley Cuoco

35 / 59 Gal Gadot

36 / 59 Anna Friel

37 / 59 Courtney Stodden

38 / 59 Mel B

39 / 59 Catherine Zeta Jones

40 / 59 Demi Rose

41 / 59 Chloe Goodman

42 / 59 Tallia Storm

43 / 59 Kim Zolciak

44 / 59 Ellie Goulding

45 / 59 Rumer Willis

46 / 59 Amanda Holden

47 / 59 Amber Heard

48 / 59 Marnie Simpson

49 / 59 Selena Gomez

50 / 59 Olivia Buckland

51 / 59 Ana Braga

52 / 59 Kim Kardashian

53 / 59 Nicki Minaj

54 / 59 Leomie Anderson

55 / 59 Martina Pinto

56 / 59 Karlie Kross

57 / 59 Katie Price

58 / 59 Alicia Arden