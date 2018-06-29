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Sütyenden kurtuldu, kendini sokaklara vurdu

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.06.2018 15:09 | Son Güncelleme

Ünlülerin başlattığı sütyen akımı gün geçtikçe artarak devam ediyor.

Sütyenden kurtulan yıldızlar, sokakta özgürce gezmenin tadını çıkarırken bakın ortaya nasıl görüntüler çıkıyor.

Sütyen sevmeyen ünlüler

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New York sokaklarında görüntülenen şarkıcı Rita Ora, derin dekoltesiyle tüm bakışları üzerine çekti.
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Rita Ora, yere kadar uzanan ipek elbisesi içinde son derece iddialıydı.
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Saçlarını açık bırakan, mavi çerçeveli bir gözlük takan ve ince altın zincirlerle aksesuar konusunda da cesur davranan 27 yaşındaki güzel, kusursuz görünüyordu.
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Kosova asıllı şarkıcı, son bir yıldır şarkı yazarı Andrew Watt ile aşk yaşıyor.
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Cesur model Kendall Jenner, son paylaşımında sütyensiz görünümüyle ön plana çıktı.
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Doğal görünüşüyle her zaman dikkat çekmeyi başaran Kendall, 'Bu hareketin büyük bir anlaşma olduğunu düşünüyorum. Seksi ve rahatlığı bir arada sunuyor. Bu görünümde olmaktan hoşlanıyorum.' diyerek 'sütyene hayır' hareketine tam destek verdiğini söyledi.
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Bella Hadid, Rita Ora, Nicole Kidman gibi ünlülerle trend olan bu moda, özellikle de bol tişörtler ve rahat kotlarla destekleniyor.
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İşte harekete destek veren diğer ünlülerden bazıları...
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Sütyen giymeyi tercih etmeyen şov yıldızı, verdiği pozlarla magazin gündeminde adının bir kez daha yankılanmasını sağladı.
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Straplez beyaz tişortunu beyaz pantolon ve gri püsküllü bir ceketle tamamlayan Chloe'nin o pozları...
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Son dönemde yıldızı giderek parlayan genç oyuncu Eiza Gonzalez, önceki gün de rol aldığı yapımın İspanya'nın Barcelona kentindeki setinde görüntülendi.
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KORUMA ORDUSU YALNIZ BIRAKMADI

KORUMA ORDUSU YALNIZ BIRAKMADI
Elinde senaryoyla hızlı hızlı yürüyen 27 yaşındaki Meksikalı oyuncuyu peşindeki koruma görevlisi bir an bile yalnız bırakmadı.
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Geçen sene Baby Driver filminde gösterdiği performans ile ünlenen Eiza Gonzalez henüz 27 yaşında.
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TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI

TÜM BAKIŞLARI ÜZERİNDE TOPLADI
Eiza Gonzalez'in tişörtünün içine sütyen giymemesi dikkat çekti. Düzgün fiziği ve güzelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Eiza Gonzalez'in iç çamaşırı giymeden sokağa çıkması magazin sayfalarını süslerken gözleri şaşı etti adeta.
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Güzel oyuncu böyle görüntülendi...
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SÜTYEN TAKMAYI SEVMEYEN DİĞER ÜNLÜLER

SÜTYEN TAKMAYI SEVMEYEN DİĞER ÜNLÜLER
Aisleyne Horgan Wallace
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Christina Aguilera
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Daisy Lowe
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Chloe Ferry
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Demi Lovato
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Blanca Blanco
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Lisa Appleton
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Bella Hadid
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Ariel winter
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Slick Woods
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Kaley Cuoco
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Gal Gadot
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Anna Friel
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Courtney Stodden
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Mel B
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Catherine Zeta Jones
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Demi Rose
41 / 59

Chloe Goodman
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Tallia Storm
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Kim Zolciak
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Ellie Goulding
45 / 59

Rumer Willis
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Amanda Holden
47 / 59

Amber Heard
48 / 59

Marnie Simpson
49 / 59

Selena Gomez
50 / 59

Olivia Buckland
51 / 59

Ana Braga
52 / 59

Kim Kardashian
53 / 59

Nicki Minaj
54 / 59

Leomie Anderson
55 / 59

Martina Pinto
56 / 59

Karlie Kross
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Katie Price
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Alicia Arden
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Chrissy Teigen
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