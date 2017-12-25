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Suudi Arabistan'da hayat düşünüldüğü gibi değil!

FOTO ANALİZ HABERLERİ | 25.12.2017 14:19 | Son Güncelleme 1 saat önce

Ilımlı İslam'a geçilen Suudi Arabistan'da günlük hayat ABD'nin New York Times gazetesi tarafından inceleme altına alındı. Ortaya ilginç manzaralar çıktı.

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Suudi Arabistan'da değişim rüzgarı!

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1960’lı yıllarda Suudi Arabistan Kralı Faysal kız çocuklarının da eğitim alabilmesine ilişkin karar aldığı zaman, din uleması ‘Kızların okula gitmesi felaket olur’ diyerek buna şiddetle karşı çıkmıştı.
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Radikal görüşlü aileler bile kızlarını okula göndermeye başladı

Radikal görüşlü aileler bile kızlarını okula göndermeye başladı
Ancak aradan geçen yıllar içinde en radikal görüşlü aileler bile kızlarını okula göndermeye başladı. Fakat son 50 yılda Suudi kadınlar hep ikinci planda kalmaya devam etti.
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En büyük değişim Prens Muhammed ile başladı

En büyük değişim Prens Muhammed ile başladı
Ehliyet almak için defalarca kampanyalar düzenleseler de bir türlü din adamlarının, ‘Kadınların araba kullanması haramdır’ fetvasını aşamadılar. Ta ki ülkeye tarihinin en büyük değişimini yaşatan 32 yaşındaki Prens Muhammed veliaht olarak atanana kadar.
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Genç kadınlara hayalini kuramayacakları yeni bir hayat sundu

Genç kadınlara hayalini kuramayacakları yeni bir hayat sundu
Prens, kadınların otomobil rüyasını gerçek kılmakla kalmadı aynı zamanda nüfusunun 3’te biri 30 yaşın altında olan ülkede genç kadınlara hayalini bile kuramayacakları yeni bir hayat sundu. Kadınlar önümüzdeki yıldan itibaren stadyumlarda maç izleyebilecek. Erkeklerle birçok ortamda bir arada çalışabilecek, vakit geçirebilecek. Hatta trafik polisi bile olabilecekleri konuşulmaya başlandı bile.
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Sinemalar geri dönüyor

Sinemalar geri dönüyor
Sinemalar uzun yıllar sonra Suudiler’in hayatına geri dönüyor.
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'Polis hemen sizi çevirirdi'

'Polis hemen sizi çevirirdi'
ABD medyasına konuşan Suudi kadınlar, ‘Yolda şu an yürüdüğümüz gibi yürümek hayaldi. Çok sıkı kıyafet kuralları uygulanır, polis hemen sizi çevirirdi. Şimdi ise durum farklı’ diyor.
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Ahlak polisinin bazı gözaltı yetkileri ortadan kaldırıldı

Ahlak polisinin bazı gözaltı yetkileri ortadan kaldırıldı
Ahlak polisinin sokakta ‘uygunsuz’ davranış sergilediğinden şüphelenerek ya da doğru örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alma yetkisi de ortadan kaldırıldı.
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New York Times gazetesine göre Suudi kadınlar yeni tattıkları özgürlüğü dans kurslarıyla pekiştirmeye başladı. Birçoğu Salsa dersi aldıklarını söylüyor. Ayrıca bir dönem İran’da meşhur olan ev partileri bu kez Suudi gençler arasında popüler olmaya başlamış.
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Anahtar Kelimeler:
ABD Suudi Arabistan New York Times ılımlı İslam

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