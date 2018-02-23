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Suudi playboy İngiltere'yi salladı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 23.02.2018 10:04 | Son Güncelleme

Londraya taşınan Suudi milyarderin oğlu, Londraya damga vurdu.

Suudi milyarder Turki Bin Abdullah ilk röportajını verdi.

Suudi milyarder Turki Bin Abdullah'ın altın kaplama tutkusu

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2017 yılının son günlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınan Suudi milyarder Turki Bin Abdullah lüks hayatı ile Londraya hızlı ayak uydurdu.
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Altın kaplı arabalardan oluşan filosu ile şehirde gezen Bin Abdullah röportaj verdi.
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23 yaşındaki genç playboy, "Babam ne istersem" alır dedi.
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Abdullah, çeşitli yayın organlarınca "Arap Playboy, Suudi Prens, zengin şeyh ve işadamı" olarak tanımlanmıştı.
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Valelere en az 50 pound (Yaklaşık 200 TL) bahşiş veren Bin Abullah arkadaşlarını hediyelere boğmaktan hoşlanıyor.
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Suudi milyarder, lüks otomobil satın almanın, kendisi için bir tutku olduğunu söylüyor.
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Ayrıca, Bin Abdullah'ın, Kanadalı rap'çi Drake ve ABD'li rap efsanesi Dr. Dre ile çok yakın arkadaş.
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Bin Abdullah, kendisinin de bir iş kurmak üzere olduğunu belirtti ancak başka detay vermedi.
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Bin Abdullah'ın finansörü şimdilik babası.
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Londra'ya gelen zengin Suudi turistler, yanlarında valizleri yerine lüks altın kaplama otomobillerini getiriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan ingiltere Londra playboy Turki Bin Abdullah

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ölümde var bu lüks yaşam içinde mazlum müslümanın hakkını nasıl vereceksin.
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