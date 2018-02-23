Suudi playboy İngiltere'yi salladı

Suudi milyarder Turki Bin Abdullah ilk röportajını verdi.

Suudi milyarder Turki Bin Abdullah'ın altın kaplama tutkusu

1 / 45 2017 yılının son günlerinde İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınan Suudi milyarder Turki Bin Abdullah lüks hayatı ile Londraya hızlı ayak uydurdu.

2 / 45 Altın kaplı arabalardan oluşan filosu ile şehirde gezen Bin Abdullah röportaj verdi.

3 / 45 23 yaşındaki genç playboy, "Babam ne istersem" alır dedi.

4 / 45 Abdullah, çeşitli yayın organlarınca "Arap Playboy, Suudi Prens, zengin şeyh ve işadamı" olarak tanımlanmıştı.

5 / 45 Valelere en az 50 pound (Yaklaşık 200 TL) bahşiş veren Bin Abullah arkadaşlarını hediyelere boğmaktan hoşlanıyor.

6 / 45 Suudi milyarder, lüks otomobil satın almanın, kendisi için bir tutku olduğunu söylüyor.

7 / 45 Ayrıca, Bin Abdullah'ın, Kanadalı rap'çi Drake ve ABD'li rap efsanesi Dr. Dre ile çok yakın arkadaş.

8 / 45 Bin Abdullah, kendisinin de bir iş kurmak üzere olduğunu belirtti ancak başka detay vermedi.

9 / 45 Bin Abdullah'ın finansörü şimdilik babası.

10 / 45 Londra'ya gelen zengin Suudi turistler, yanlarında valizleri yerine lüks altın kaplama otomobillerini getiriyor.

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