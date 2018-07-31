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Suyun kenarında bunu yaptı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 31.07.2018 15:34 | Son Güncelleme

Genç adam Primitive Technology Idea sayfasında yayınladığı videoyla büyük ilgi topladı.

Suyun kenarına inşa ettiği şeye kimse inanamadı.

Suyun kenarında inşa etti

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İşte pes dedirten çalışma...
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Anahtar Kelimeler:
Primitive Technology Idea inşa yetenek yaratıcılık

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