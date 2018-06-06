Tabiat ananın gücü! Doğa, tüm adayı yuttu

Balıkçıların adayı terk etmesi üzerine gücünü ortaya koyan tabiat ana, tüm bölgeyi yeşille kaplamış. İşte masalları andıran bölgeden fotoğraflar...

Çin’in Shengsi Takım Adaları

1 / 16 Çin’in Shengsi Takım Adaları; Yangtze Nehri’nin ağzında, irili ufaklı 400’ü aşkın adadan oluşuyor. Bu yüzlerce adadan bir tanesi de içinde terk edilmiş bir balıkçı köyü bulunan Gouqi Adası! Terk edilmiş dediğimize bakmayın; balıkçılar terk edip gitmiş olsa da, doğa ananın elleri hala Gouqi Adası’nın ve diğer tüm adacıkların üzerinde.

2 / 16 TABİAT ANA'NIN GÜCÜ Doğanın yavaş yavaş ele geçirdiği balıkçı köyünün son hali, çocukken bol bol dinlediğimiz masal diyarlarını andırıyor.

3 / 16 Balıkçıların daha büyük umutlarla terk ettiği köyde şimdi sonsuz bir yeşillik hakim ve bölgedeki binalar bile artık doğa ananın ellerinde. Hatta doğa, bu bölgeyi geri almak için insanların orayı terk etmesini bekliyormuş desek abartmış olmayız.

4 / 16 Çin’de üçüncül sanayinin gelişmesiyle köylerini terk eden balıkçıların ardından, tabiatın tüm güzellikleri ortaya çıkmaya devam ediyor.

5 / 16 Adalar bölgesinin balıkçılık için mükemmel bir doğal ortam sunan diğer birçok balıkçı köyü de, tıpkı Gouqi Adası’ndaki gibi çoktan terk edilmiş durumda. Çünkü bu yemyeşil yerlerin bulunduğu Zhoushan şehrinin başlıca ekonomik kaynağı, artık eskisi gibi balıkçılık değil.

6 / 16 Shengsi Adaları endüstriyel anlamda gelişmeye devam ediyor. Fakat neyse ki, doğa ana henüz elini eteğini oradan çekmemiş.

7 / 16 Bu sayede Shengsi Adaları halen daha turistlerin fazlasıyla rağbet ettiği yerlerden biri. Hatta balıkçı köyleri terk edilmiş olsa da, her kış 100.000’i aşkın balıkçı bu bölgeye akın ediyor.

8 / 16 Doğanın gizemli gücüne ev sahipliği yapan Gouqi Adası’ndaki bu terk edilmiş balıkçı köyü de yemyeşil görüntüsüyle gelen bütün ziyaretçileri şaşkına çeviriyor...

9 / 16 Doğanın yuttuğu bu kentte yollar, binalar ve aslında aklınıza gelebilecek her yer yemyeşil. Şehir hayatında her insanın özlem duyduğu o mükemmel yeşillik ve müthiş manzara burada karşımıza çıkıyor.

10 / 16 Şanghay’da yaşayan fotoğrafçı Jane Qing’in elinden çıkmış bu şaşırtıcı kareler sayesinde Gouqi Adası’ndaki muazzam manzaraları görme fırsatı buluyoruz.

11 / 16 Fotoğraflara bakıp da burnunda tüten bu yeşilliği görünce; kim bilir Shengsi Adaları’nda gizli kalmış ne doğal güzellikler vardır diye düşünmeden edemiyor insan.

12 / 16 Bir zamanlar Gouqi Adası’nda bir balıkçı köyü olan, şimdilerdeyse doğa ana tarafından ele geçirilmiş bu yemyeşil bölge artık tabiatın gizemli gücünün bir simgesi!

13 / 16 Turistik seyahatlerinde kalabalık yerleri ve popüler şehirleri tercih etmek istemeyenler ya da büyük şehir hayatından sıkılanlar için mutlaka gidip görülmesi gereken harika bir yer.

14 / 16 Çin’in doğa ana tarafından yutulmuş takım adalar bölgesini tercih eden bütün gezginleri, nefes kesici doğal güzelliklerin beklediği kesin!

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