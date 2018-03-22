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Tacizi önlemek için 'seksi giyinmeyin' uyarısı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 22.03.2018 09:54 | Son Güncelleme

Tayland, şu günlerde her yıl dünyanın farklı noktalarından insanları bir araya getirmeyi başaran Songkran Festivali için hazırlık yapıyor.

Binlerce insanın Tayland sokaklarında eğlenceli anlar yaşamasına olanak sağlayan festival, bir yandan da kadınlara yönelik cinsel saldırılarla gündeme geliyor.

'Tacizin önüne geçmek için seksi giyinmeyin'

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Sosyal Kalkınma ve İnsan Güvenliği Bakanlığı, özellikle tacizlerin önlenmesi için alkol alımının kontrol altında tutulmasını ve festivalde giymek için tercih edilen kıyafetlerin tacizi teşvik edecek şekilde olmamasına özen gösterilmesi gerektiğini savundu.
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Özellikle alkollü içeceklerin satıldığı konserlerin kadınlar için tehdit bölgesi haline dönüştüğünü söyleyerek, festivalin alkolsüz bölgelerde gerçekleştirileceğini söyledi.
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Kadın İşleri ve Aile Gelişimi Dairesi Başkanı Lertpanya Buranabandhit de kadına yapılan cinsel saldırılarla ilgili kamuoyu araştırmalarına devam ediyor.
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Başkan, festivale katılan kadınların 10-40 yaş aralığında olanların büyük bir kısmının cinsel tacize maruz kaldığını anlattı.
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Tayland medyası ve pek çok sosyal medya kullanıcısı ise devletin kıyafetlerle ilgili yaptığı açıklamaya tepki gösterildi.
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Tecavüzün ve tacizin giyilen kıyafetlerden kaynaklanmadığı düşüncesi savunulurken, suistimali önlemenin alınacak tedbirlerle sağlanabileceğini söylendi.
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Konu ile ilgili İçiişleri Bakanlığı'na mektup yazan grup sözcüsü Jadet Chaowilai ise, festivale katılanların polis ve kolluk kuvvetleri tarafından daha iyi korunmasını istedi.
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Polisin, devletin belirlediği yasaları uygulayarak ve güvenlik önlemlerini artırarak bu durumun önüne geçmesini istediklerini savundu.
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Dünyaca ünlü festivalden fotoğraflar...
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