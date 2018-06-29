Takım elbiseyle su altındaki ofiste çalıştı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ortaya çıkan görüntüler de bu sözü doğrular nitelikte.

Sualtı dünyasına ışık tuttu

1 / 23 Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalış okulu, deniz dibinde oluşturduğu ofisle, "Strese değil, maviliklere dalın" mesajı verdi.

2 / 23 Dalgıç Önder Diktaş, Dalyan Koyu'nda takım elbisesi ve çantasıyla tekneden denize atladı.

3 / 23 Diktaş, daha önceden 5 metre derinliğe yerleştirilen, üzerinde bilgisayar ve birkaç ofis eşyası bulunan masada çalıştı.

4 / 23 Bilgisayarın ekranında "Strese değil maviliklere dalın" yazısının yer aldığı etkinlikte, balıklarla güzel görüntüler oluştu.

5 / 23 Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce deniz dibinde bisiklet sürme, uyuma, tavla oynama, su altı evliliği gibi farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.

6 / 23 Yapılan organizasyonların insanların dalışa ilgisini artırdığını ifade eden Diktaş, "Bu kez su altında ofis kurduk. Deniz dibine bilgisayar, faks, telefon cihazı, Atatürk portresi indirdik. Çalışmamız yaklaşık 20 dakika sürüdü. " dedi.

7 / 23 Dalgıç Önder Diktaş'ın deniz altındaki diğer kareleri...

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