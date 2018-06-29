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Takım elbiseyle su altındaki ofiste çalıştı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 29.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

Yaz aylarının gelmesiyle talebin arttığı dalış kursları ilginç deneyimleri de beraberinde getiriyor.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ortaya çıkan görüntüler de bu sözü doğrular nitelikte.

Sualtı dünyasına ışık tuttu

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir dalış okulu, deniz dibinde oluşturduğu ofisle, "Strese değil, maviliklere dalın" mesajı verdi.
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Dalgıç Önder Diktaş, Dalyan Koyu'nda takım elbisesi ve çantasıyla tekneden denize atladı.
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Diktaş, daha önceden 5 metre derinliğe yerleştirilen, üzerinde bilgisayar ve birkaç ofis eşyası bulunan masada çalıştı.
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Bilgisayarın ekranında "Strese değil maviliklere dalın" yazısının yer aldığı etkinlikte, balıklarla güzel görüntüler oluştu.
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Diktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, daha önce deniz dibinde bisiklet sürme, uyuma, tavla oynama, su altı evliliği gibi farklı etkinlikler yaptıklarını söyledi.
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Yapılan organizasyonların insanların dalışa ilgisini artırdığını ifade eden Diktaş, "Bu kez su altında ofis kurduk. Deniz dibine bilgisayar, faks, telefon cihazı, Atatürk portresi indirdik. Çalışmamız yaklaşık 20 dakika sürüdü. " dedi.
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Dalgıç Önder Diktaş'ın deniz altındaki diğer kareleri...
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Muğla Fethiye dalış dalgıç

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