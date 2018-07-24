Tam 12 yıldır kafasındakilerle yaşıyor!

Ne yazık ki ülkemizdeki bu ilginç durum tek değil. Röntgeni çekilen insanların içinden öyle şeyler çıkıyor ki bu durum diğer örneklerin yanında normal dahi karşılanabiliyor. Öyle ki bir kişinin midesinden bıçak, kaşık, pil, tel gibi pek çok metal çıktı. İşte görenleri şaşkına çeviren diğer örnekler...

İnsanların içinden çıkanlar şaşkına çeviriyor

1 / 87 12 yıl önce arkadaşlarıyla keklik avına giden Batman’ın Sason ilçesi Dereiçi köyünde yaşayan Cuma Araz, av sırasında arkadaşı tarafından yanlışlıkla başından vuruldu. Av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanan Araz, arkadaşları tarafından önce Sason Devlet Hastanesine, oradan da Batman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerden sonra Diyarbakır’a sevk edilen Cuma Araz, yapılan tedavi sonrası taburcu edildi.

2 / 87 'ARKADAŞIM BENİ KEKLİK SANIP VURDU' 4 çocuk babası 31 yaşındaki Cuma Araz, başındaki saçmaların kendisini rahatsız ettiğini ve maddi durumu olmadığı için tedavi olamadığını söyledi. Araz, "2006 yılında ava gittim. Arkamdaki arkadaşım kafamı kaldırınca keklik sanıyor ve beni vuruyor. Yere düştüm ve başıma gelip ağladı. Hemen köye gidip köylülere haber veriyor. Beni alıp hastaneye götürdüler. Önce Sason Devlet Hastanesine sonra Batman Devlet Hastanesine oradan da Diyarbakır’a sevk ettiler.

3 / 87 Müdahale ettiler ve sonra iyileştin dediler. Şimdiye kadar saçmalar içindedir. 70-80 tane kadar saçma var. Rahatsızlık veriyor. Bazen boynumdaki saçma çok rahatsız ediyor acıyor. Başımın arkasındakiler acıyor. Maddi durumum yok o yüzden bir yere gidemedim. Şimdiye kadar evde kaldım. Çalışamıyorum, evim yok, bir şeyim yok. Tedavi bana zarar vermeyecekse olmak istiyorum. Ama zarar verecekse istemiyorum. Evli ve dört çocuğum var" dedi.

4 / 87 12 yıldır başında saçmalarla yaşayan Cuma Araz’ın babası Hüseyin Araz, oğlunun tedavi olmasını istiyor. Oğlunun av sırasında vurulduğunu söyleyen Hüseyin Araz, “2006 yılında keklik avına gitti. O önden gidiyordu, arkadaşı ise arkadan geliyordu. Kar olduğu bir yerde kafasını kaldırınca arkadaşı mağaradan tilki veya keklik çıktığını sanarak vuruyor.

5 / 87 Koşup baktığında arkadaşlarını vurduğunu görüyor. Haber verdiler köylülere, köylüler geldi ve yardım etti. Batman'a getirdik hastaneye. Oradan Diyarbakır'a sevk edildi. Başında 80'e yakın saçma var. Evi yok, maddi durumu yok, bir şeyi yok. Güneşte çalışamıyor, acıyor. Tedavi olmasını istiyorum" şeklinde konuştu. Cuma Araz, çektirdiği röntgen filmlerinde kafatasındaki saçmaların çok net göründüğünü söyledi.

6 / 87 MİDESİNDEN NELER ÇIKMADI Kİ: PİL, KAŞIK, DEMİR, TEL... Psikolojik rahatsızlığı olan 52 yaşındaki Fransız bir adamın midesinden 100'den fazla metal çıktı. Yuttuğu metallerin midesini delmesi nedeniyle hastaneye kaldırılan adam acil olarak ameliyata alındı.

7 / 87 METALLERİN BEZOAR ADI VERİLEN BİR KİTLE OLUŞTURMASI SONUCU KATI KÜTLELER OLUŞTU Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen 52 yaşındaki hastanın tedavi gördüğü dönemde bile metal parça yutmaya devam ettiği ortaya çıktı. Hastanın midesinden bıçak, tırnak, vida, madeni para gibi 100’ü aşkın parça çıkarıldı.

8 / 87 4 KEZ AMELİYAT OLMASINA RAĞMEN METAL PARÇALARI YUTMAYA DEVAM ETMİŞ DailyMail sitesinin haberinde yıllar içinde yutulan metal parçaların midede sindirilemeyen bir ‘topak’ haline geldiği ve mide ile ince bağırsağın kesiştiği gecidi tıkadığı belirtildi. Beş yıl boyunca beş kez acile giden hasta mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetinde bulundu. Bunlardan dördünde hasta, endoskopi ile mümkün olmadığı için, midesinde biriken parçalar ameliyatla alındı.

9 / 87 PSİKOLOJİK RAHATSIZLIĞI NEDENİYLE SÜREKLİ METAL OBJELER YUTUYOR Dr Steven Moss, midede bulunan parçaların normalde endoskopi yoluyla çıkarıldığını, ancak buradaki örnekte, biriken metal parçalarının midede delik oluşturduğu için ameliyata gereksinim duyulduğunu söyledi.

10 / 87 AKCİĞERDE BÜYÜYEN BEZELYE BİTKİSİ Ciğerlerinde küçük bir ağaç yetişen adamdan, koca bir uçağı 2 yılda sindirmiş olan adama kadar, insanların içinden çıkarılmış en garip objeler... Massachusetts’de yaşayan Ron Sveden, halsizlik, öksürük ve iştahını kaybetme şikayetleriyle doktora gitti. Doktorlar ciğerinde büyüyen bir bitkicik olduğunu söyleyince gülmeye başladı, çünkü o akciğer kanseri odluğunu düşünmüştü! Peki böyle bir şey nasıl olabilir? Sveden bu bezelyenin nasıl olup da ciğerine girmiş olabileceğini hatırlamıyor. Ancak doktorların teorisi şu: Yaşlı adam bezelye yerken bir bezelye tanesi yanlışlıkla nefes borusuna kaçmış ve sonra orda çimlenmiş olabilir.

11 / 87 BİR ADAMIN DOĞMAMIŞ İKİZ KARDEŞİ Hindistan’da bir adamın karnı öyle bir büyüdü ki, sanki hamileymiş gibi görünüyordu. Bu şikayetle hastaneye gittiğinde, nadiren yaşanan ve “fetudaki fetüs” olarak Türkçe’ye çevrilebilecek bir rahatsızlıktan muzdarip olduğunu öğrendi. Buna göre anne karnındaki ikizlerden biri, diğerinin içinde hapsoluyor ve buradan çıkamıyor. Bir süre sonra da bir çeşit parazite dönüşüyor. Bu örnekte de, Hintli adam ikiz kardeşini 36 yıl karnında taşıdı.

12 / 87 78 ÇATAL VE KAŞIK Bundan yaklaşık 30 yıl önce, Hollandalı bir kadının midesinden toplamda 78 adet çatal ve kaşık çıkartıldı. Bir an önce ameliyata alınan kadın şu açıklamayı yaptı: “Neden bilmiyorum ama, gümüş şeyleri yemek konusunda feci bir istek duyuyorum, kendimi kontrol edemiyorum.”

13 / 87 BİR UÇAK Fransız Michel Lotito, sürekli bir şeyleri yemesiyle ünlü. Takma adı Monsieur Mangetout yani Bay Her Şeyi Yiyen olan Lotito, bugüne kadar pek çok garip şeyi, parça parça yemesiyle tanınıyor. Bugüne dek Lotito’nun mideye indirdiği şeyler arasında 18 bisiklet, 15 alışveriş arabası, 7 televizyon, 6 avize, 2 yatak bulunuyor. Ancak bunlardan da ilginci, Lotito’nun 2 yıl uğraşarak bir Cessna tipi uçağı yemiş olması!

14 / 87 TAKMA DİŞ Bir gün Romanyalı yaşlı bir kadın, erkek arkadaşıyla “özel bir öpüşme tekniği” denemeye karar verdi. Sonra da olanlar oldu! Kadın yanlışlıkla erkek arkadaşının takma dişini yuttu ve soluğu hastanede aldı.

15 / 87 KÖKNAR AĞACI Bezelye tanesi yutan adamdan sonra bir de bu! Rusya’da bir adamın nefes borusuna köknar ağacından bir tohum kaçtı. Bunu fark etmeyen adam, bir süre sonra ciğerlerinde bir ağrıyla doktora gitti v e garip gerçekle karşılaştı: Ciğerinde minik bir ağaç büyümüştü!

16 / 87 MIKNATISLAR VE ÇELİK TOPLAR Amerika’nın Indiana eyaletinde yaşayan 8 yaşındaki bir kız çocuğu, bir gün mıknatıs ve çelik topların şeker gibi göründüğüne karar verdi. Ardından bunların hepsini, toplamda 10 mıknatıs ve 20 çelik topu yuttu. Zaten zararlı olan bu yabancı maddeler, bir de vücudunun içinde birbirine ulaşmaya çalışınca her şey daha da kötü oldu. Acilen ameliyata alınan kız çocuğunun bağırsaklarına da 8 dikiş atıldı.

17 / 87 PİL VE YATAK YAYI Tutuklular, hastaneye gidebilmek ya da hapishaneye kaçak olarak sokabilmek için bazen çok acayip şeyler yutabiliyor. Amerika’nın Kuzey Karolina eyaletindeki bir hapishanede bulunan tutuklular, hastaneye gönderilme umuduyla pil ve yatak yayı yutmuşlar. Her iki tutuklu da denemesinde başarılı oldu; yukarıda, karın ağrısı şikayetiyle gittikleri hastanede çekilen röntgenleri görüyorsunuz.

18 / 87 WENDY'S RESTORANINDAN BİR PLASTİK PARÇASI Kuzey Karolina’da yaşayan John Manley, Wendy’s restoranından aldığı yemekleri mideye indirmekle meşguldü. Bu esnada restorandan verilen plastik çatal bıçaklardan bir parçayı da ısırdığını fark etmedi. Olayın nasıl geliştiği soruluğunda ise Manley, “Adı üstünde bunun; fast food, yani hızlı yemek. Hızlıca yersin ve oradan ayrılırsın” diye cevap vermiş. Manley’nin içinden bu parçayı çıkartan ve ciğerler konusunda uzman doktor, bulduğu şeye çok şaşırdığını söylüyor. Daha önce insanların boğazından ve ciğerlerinden yaban mersini tanesi, patlamış mısır, diş ve tırnak çıkardığını söyleyen doktor, “size ne olduğunu belli eden bir objeyle karşılaşmak garibime gitti” diyor.

19 / 87 20 YASSI, YUVARLAK TAŞ Çinli bir kadın, erkek arkadaşıyla şiddetli şekilde kavga etti. Bu kavga sonrası öyle mutsuz oldu ki, kaldırımları süslemek için kullanılan türde 20 adet beyaz, yassı taş yuttu. Akabinde tabii ki kendini kötü hissetti ve hastaneye kaldırıldı. Acilen ameliyata alınan kadının ilişkisi bu olaydan sonra ne yöne gitti, bilinmiyor.

20 / 87 KAFADA BİR KALEM Almanya’da bir kadın, 50 yıl boyunca kafasının içinde bir kalemle gezdi. 4 yaşındayken bir kaza geçirmiş, elinde kalemle yürürken ayağı takılıp düşmüştü. “Kalem derimin içinden geçti ve kafamın içinde yok oldu” diyen kadın, pek çok ameliyat geçirdi. Başta doktorlar, kalemin beyne yakın olması yüzünden ameliyat yapmaktan kaçındılar. Daha sonra birkaç kez ameliyat olan kadının kafasından kalemin büyük bir bölümü çıkarıldı. Ancak kalemin ucu çıkartılamadı, çünkü beyin dokusuyla hemen hemen birleşmişti.

21 / 87 KAFATASINDA BİR ÇİVİ Colorado’da bir inşaat işçisi bir gün dişçiye gitti. Dişi ağrıyan ve bulanık gördüğünü söyleyen adamın sorunu ise 20 yaş dişi değildi! Kafatasında bir çivi bulunan adam, bir hafta önce çivi makinasıyla çalışırken bir sorun yaşamıştı. Makina tepmiş, adamın ağzından içeri bir çivi göndermiş ve bu çivi de kafatasına kadar gitmişti!

22 / 87 KOCAMAN BİR BÖBREK TAŞI (Fotoğraftaki bakışların meali: Tebrikler beyefendi, nurtopu gibi bir böbrek taşınız oldu!) Böbrek taşı düşürmek, doğumla eşdeğer bir acı olarak bilinir. Ufacık olanları bile damarları tıkayabilir ve enfeksiyona sebep olabilir. Bu adamın böbreğinden çıkan, yaklaşık 1.1 kilo ağırlığındaki böbrek taşı neler çektirmiştir, bir düşünün! Böbrek taşını düşürmenin tek yolu bol su içmektir ama, bu taşı düşürmek için dünyadaki tüm sular yetersiz kalırdı. Bu yüzden taş ameliyat yoluyla alındı.

23 / 87 ŞAŞIRTAN RÖNTGENLER İngiltere’de Batı Sussex’te yaşayan 20 yaşındaki Emily Georgia sevgilisi ile yaşadığı cinsel ilişki sırasında sevgilisinin bir seks oyuncağı anüsünden geçerek bağırsaklarına gitti.

24 / 87 Bunun üzerine panik olan çift paslanmaz çelikten yapılmış oyuncağı çıkarmayı denedi. Ancak her seferinde daha da içeriye gitmesine neden oldu.

25 / 87 Emily doğal yolla çıkarmayı defalarca denemesine rağmen bunu başaramadı. Erkek arkadaşı ertesi gün herşeyin düzeleceğini ve kendiliğinden çıkacağını ileri sürdü. Ancak ertesi günde çıkmayan cisim yüzünden panik olan Emily durumu ev arkadaşına haber verdi.

26 / 87 Ev arkadaşı hemen doktora gitmelerinin gerek olduğunu söylemesine rağmen durumdan çok utanan Emily zorla da olsa hastaneye gitmeye ikna oldu. Hastanede durumundan bahseden Emily Georgia’ya hemen gerekli tetkikler yapıldı. Çekilen röntgen filminde olayın boyutlarının çok tehlikeli olduğunu fark eden doktorlar durumu Emily’e anlattılar.

27 / 87 Cismin bağırsaklardan çok fazla içeriye gittiğini ve ameliyatı önce kapalı olarak yapmayı deneyeceklerini, eğer sonuç alınamazsa açık bir şekilde yapabileceklerini söylediler. Yapılan kameralı incelemede cismin üzerinde keskin bir taşın olduğunu gören doktorlar bunun bağırsak kısmında büyük hasar vermesi devamında ise enfeksiyon riski olabileceklerini düşündü.

28 / 87 Yaşadığı bu olay karşısında utancı nedeni ile canından olabileceğini anlayan Emily ise, Mart ayında yaşadığı bu olayı farkındalık yaratmak ve böyle bir durumda direkt doktora gitmenin önemine dikkat çekmek için medya da duyurdu. Olay ile ilgili tüm herkesi uyardığını söyleyen Emily şunları söyledi: “Bu benim için bir felaketti. Doktorların durumun ne kadar ciddi olduğunu söylediklerinde yaşadığım korkuyu anlatamam. Biraz daha geç kalsaydım sonu ölümle bile sonuçlanabilecek bir şeye sebep verebilirdim. Bu yüzden yaşadığınız şeyden utanmayın ve direkt doktora başvurun. Çünkü eğer onu çıkarmak için kendimiz uğraşmasaydık ve direkt doktora gitseydik belki de bu kadar operasyona gerek kalmayacaktı.” Operasyondan sonra çıkarılan cisim Emily’ye bir daha böyle bir olayın tekrarlanmaması ve hatırlaması adına hastane tarafından kendisine geri verildi.

29 / 87 Amerika obeziteyle mücadele ediyor. Bunun için de devlet destekli çeşitli projeler yapılıyor. Bu adam da bu projelerden birinin deneği olarak kabul edilmiş. Kendisi tam 440 kilogram ağırlığında.

30 / 87 Obeziteyle mücadele eden bu adamın adı Martin.

31 / 87 Doktorlar eğer kilo vermezse en fazla iki yıl daha yaşayabileceğini söylüyor. Martin'in X ışınları altındaki görüntüleri Twitter'dan paylaşıldıktan sonra büyük ilgi gördü.

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34 / 87 Hamilelilik sürecinde anne adayları zorunlu olmadıkça röntgen filmi çektirmekten sakınıyor. Ancak bazı durumlarda çeşitli hastalık şüphesiyle röntgen alınabiliyor. Hamilelik sürecinde çekilen o şaşırtan görüntüler... İşte ilk olarak hamile bir kadın

35 / 87 Hamile köpek

36 / 87 Hamile at

37 / 87 Hamile kedi

38 / 87 Hamile bir kedi daha

39 / 87 Hamile köpekbalığı

40 / 87 Hamile yarasa

41 / 87 Hamile gine domuzu

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44 / 87 Hamile maymun

45 / 87 Hamile rakun

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47 / 87 Hamile çinçilla

48 / 87 Hamile yılan

49 / 87 Hamile kaplumbağa

50 / 87 Hindistan'da nehir kenarında arkadaşlarıyla oynayan 12 yaşındaki Anil Barela isimli çocuk, 9 santimetre büyüklüğünde bir balık yuttu.

51 / 87 Balığın sürekli hareket etmesi nedeniyle nefes almakta güçlük yaşamaya başlayan çocuğun kanındaki oksijen oranının da ciddi oranda düşüş göstermesi sonucunda çocuk x-ray cihazından geçirildi.

52 / 87 Çekimlerde ciğerlerinde dolaşan balık tespit edilince çocuk hemen ameliyata alındı. Yaklaşık 45 dakikalık operasyonun ardından balık, canlı olarak çıkarıldı. Göğüs hastalıkları uzmanı Doktor Pramod Jhawar, 20 yıllık doktorluk hayatı süresince ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını kaydetti.

53 / 87 Terriyer cinsi köpek, beş kediyi midesine indirince başına neler geldi...

54 / 87 İngiltere'de terriyer cinsi köpek, beş kediyi midesine indirince hastanelik oldu...

55 / 87 Snowy'nin röntgenlerinde evde bulunan en büyüğü 5 santimetre uzunluğundaki beş seramik kedi biblosunu yutmuş olduğu görüldü.

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57 / 87 Reed, "Röntgen sonuçları için veterinerden arayıp röntgen sonuçların 'Köpeğiniz beş kedi yutmuş' dediğinde duyduklarıma inanamadım. Gerçek kediler sandım. Neyse ki iyi olduğu için mutluyuz. Bir daha olmaması için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

58 / 87 10 yaşındaki Husky cinsi bu köpek oynarken yuttuğu çatal yüzünden büyük bir tehlike atlattı. Midesi delinen köpek ameliyat edilerek kurtarıldı.

59 / 87 Röntgen ne kadar faydalı bir icat olsa da bazen ilginç ve korkunç görüntüler ortaya çıkabiliyor.

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