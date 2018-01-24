Tam 18 sırtlan birden saldırdı!

Son Güncelleme 17 dakika önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 24.01.2018 08:15 |17 dakika önce

Botswana'da çekilen bu fotoğraflar, tam 18 sırtlanın saldırısına uğrayan yavrusunu kurtarmaya çalışan anne filin dramatik mücadelesini yansıtıyor.

Yavrularını kurtarmak için kendini feda etti!

1 / 53 Anne fil, yavrusunun etrafını sarıp üzerine atılmaya çalışan sırtlanlara duraksamadan saldırdı.

2 / 53 Tüm bu mücadele sırasında yavru fil kuyruğunu kaybetse de, annesinin sayesinde hayatta kalabildi.

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8 / 53 İspanya’daki bir hayvanat bahçesinde bebeğiyle yürüyüş yapan anne fil yavrusunun çamura battığını görünce yardıma koştu. Yavrunun annenin hortumuyla hayata tutunuşu o sırada bölgede bulunan doğal yaşam fotoğrafçısının objektifine yansıdı.

9 / 53 İspanya’nın Cantabria bölgesinde bulunan Cabarceno doğal yaşam parkında gezenler anne ve yavrusu arasında gelişen duygusal bir ana şahit oldu.

10 / 53 Yavrusuyla yürüyüşe çıkan anne fil oğlunun çamura battığını fark edince soluğu onun yanında aldı.

11 / 53 Hortumunun yardımıyla yavrusunu yüzeye çeken fil o sırada orada bulunan doğal yaşam fotoğrafçısı Marina Cano tarafından görüntülendi.

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13 / 53 Doğal hayatı koruma görevlileri normalde insanlar tarafından yaratılmış bir sorun olmadığı sürece, doğayı mümkün olduğunca kendi akışına bırakma politikasını benimsiyorlar.

14 / 53 Ancak bu defa oturup, anne fil ve yavrusunun korkunç bir şekilde ölmesine izin vermediler.

15 / 53 Zambia'da bulunan Kapani Gölü düzlüklerinde görev yapan doğal hayatı koruma görevlilerinin müdahele etmeden önce, ait oldukları fil sürüsü anne fil ve yavrusunu kurtarmaya çalıştı.

16 / 53 Ama başarısız olunca, ekip müdahale etti ve sürü de ağaçların karşı tarafında beklemeye başladı.

17 / 53 Göldeki çamurun hızla kuruması nedeniyle, kurtarma zamana karşı yarışa dönüştü.

18 / 53 Sonunda yavrunun gövdesinin altından bir halat geçirildi ve çekme işlemi başladı. Kurtarma girişimlerine karşın yavru annesinden ayrılmak istemediği için geri döndü ve yeniden çamura saplandı.

19 / 53 Sonunda yavruyu çamur mezardan çekip çıkardılar.

20 / 53 Fil kuzeninin bağırışlarını duyan yavru ona doğru koşmaya başladı.

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