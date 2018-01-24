Tam 18 sırtlan birden saldırdı!
Botswana'da çekilen bu fotoğraflar, tam 18 sırtlanın saldırısına uğrayan yavrusunu kurtarmaya çalışan anne filin dramatik mücadelesini yansıtıyor.
Yavrularını kurtarmak için kendini feda etti!
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Anne fil, yavrusunun etrafını sarıp üzerine atılmaya çalışan sırtlanlara duraksamadan saldırdı.
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Tüm bu mücadele sırasında yavru fil kuyruğunu kaybetse de, annesinin sayesinde hayatta kalabildi.
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İspanya’daki bir hayvanat bahçesinde bebeğiyle yürüyüş yapan anne fil yavrusunun çamura battığını görünce yardıma koştu. Yavrunun annenin hortumuyla hayata tutunuşu o sırada bölgede bulunan doğal yaşam fotoğrafçısının objektifine yansıdı.
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İspanya’nın Cantabria bölgesinde bulunan Cabarceno doğal yaşam parkında gezenler anne ve yavrusu arasında gelişen duygusal bir ana şahit oldu.
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Yavrusuyla yürüyüşe çıkan anne fil oğlunun çamura battığını fark edince soluğu onun yanında aldı.
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Hortumunun yardımıyla yavrusunu yüzeye çeken fil o sırada orada bulunan doğal yaşam fotoğrafçısı Marina Cano tarafından görüntülendi.
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Doğal hayatı koruma görevlileri normalde insanlar tarafından yaratılmış bir sorun olmadığı sürece, doğayı mümkün olduğunca kendi akışına bırakma politikasını benimsiyorlar.
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Ancak bu defa oturup, anne fil ve yavrusunun korkunç bir şekilde ölmesine izin vermediler.
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Zambia'da bulunan Kapani Gölü düzlüklerinde görev yapan doğal hayatı koruma görevlilerinin müdahele etmeden önce, ait oldukları fil sürüsü anne fil ve yavrusunu kurtarmaya çalıştı.
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Ama başarısız olunca, ekip müdahale etti ve sürü de ağaçların karşı tarafında beklemeye başladı.
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Göldeki çamurun hızla kuruması nedeniyle, kurtarma zamana karşı yarışa dönüştü.
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Sonunda yavrunun gövdesinin altından bir halat geçirildi ve çekme işlemi başladı. Kurtarma girişimlerine karşın yavru annesinden ayrılmak istemediği için geri döndü ve yeniden çamura saplandı.
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Sonunda yavruyu çamur mezardan çekip çıkardılar.
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Fil kuzeninin bağırışlarını duyan yavru ona doğru koşmaya başladı.
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