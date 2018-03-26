Tam 200 bin yıldır bulunmayı bekliyordu! İşte arkeologları dahi şaşırtan o canlı

Kenya'da fosillerle ilgili araştırma yapan bir grup tarafından tarihte eşine rastlanmamış bir buluş gerçekleştirildi.

Milyonlarca yıllık fosiller

1 / 49 İlk kez bu kadar uzun süre durmuş bir fosil bulan uzmanlar, canavarın 200 bin yıl önce Doğu Afrika'da yaşamını sürdürdüğünü düşünüyor. Bitki yediğini düşündükleri bu yaratık aslan alt türlerinden önemli ölçüde büyüklüğe sahip.

2 / 49 Soyu tükenen canlının aslan familyasına ait olduğu düşünülüyor.

3 / 49 Kenya'nın kuzeyindeki Natodomeri'de bulunan fosilin, dünyanın en büyük aslanlarından kat ve kat büyük olduğu söyleniyor.

4 / 49 TESADÜFEN BULDU! Geçen sonbahar aylarında, 7 yaşındaki Naomi Vaughan adlı küçük kız, futbol sahalarının etrafında adaçayı toplamak için geziniyordu.

5 / 49 Toprakla oynayan Vaughan, bir süre sonra parlak bir şey gördü ve annesine onu göstermek topraktan aldı, yanına koştu.

6 / 49 Küçük kız bulduğu bu ilgi çekici şeye Moana Rock ismini vermişti çünkü bulduğu taş ona, Disney filmindeki spiral muskayı hatırlatıyordu.

7 / 49 Annesi kızının getirdiği bu şeyi incelediğinde, bunun sadece tozlu bir taş olmadığını farketti. Bunun üzerine şaşkın anne, “Bunu bulduğuna inanamıyorum, bu milyonlarca yıllık bir şey olabilir” dedi.

8 / 49 Haklıydı da! Naomi'nin bulduğu şey, 65 milyon yıldan daha uzun süredir var olan, tükenmiş bir deniz omurgasızı olan ammonit denen eski bir fosildi.

9 / 49 Paleontologlar, Ammonitlerin orada doğal olarak bulunmadığını, ancak onlardan 80 milden daha uzaklarda yaygın olduğunu söylüyor.

10 / 49 Fosilin orada nasıl bulunduğu hala bir sır.

11 / 49 Oregon Üniversitesi Doğal ve Kültürel Tarih Müzesi'ndeki paleontoloji koleksiyonlarının müdürü Greg Retallack, fosilin bulunulan bölgeden 112 kilometre doğudaki terk edilmiş Doğu Oregon kasabası yakınlarındaki Bernard Çiftliği'nden kaynaklandığını düşünüyor.

12 / 49 Konu hakkında konuşan Retallack, “Büyük ihtimalle çiftlikler ve futbol sağası etrafında bir bağ vardı ve bu fosil okul koleksiyonun bir parçasıydı” dedi.

13 / 49 Retallack, paleontologların nereden geldiğini tam olarak bilmediklerinden, bilimsel olarak değersiz olduğunu söyledi. Kanada'da bulunan diğer iyi korunmuş ammonitlerin binlerce dolar getirebilir.

14 / 49 Sahip oldukları şeyin bir dükkanında 10 ila 20 dolara satılabileceğini söylediler.

15 / 49 Ancak Retallack, Oregon'da sık sık rastlanmayan koyu renk ve koruma seviyesiyle ilginç bir parça olduğunu söyledi.

16 / 49 Retallack, "Böyle bir şey Bend yakınlarında herhangi bir yerde bilinmez" dedi.

17 / 49 John Day Fossil Beds Ulusal Anıtı'nın baş paleontoloğu Nicholas Famoso, eyalette bulunan türlere kıyasla Oregon dışından geldiğinin muhtemel olduğunu kabul ediyor.

18 / 49 Naomi'nin bir fotoğrafını gördüğü Famoso, 'Burada aynı parıltı yok' dedi.

19 / 49 Famoso, birisinin başka bir eyalette satın alıp onu kaybettiği veya Oregon'a getirebileceğini söyledi.

20 / 49 Amonitin nereden geldiğine dair net bir cevabı olmayan Famoso, Oregon köküne sahip olduğu fikrine açık.

21 / 49 Famoso, “O, iyi korunan ve fosillerin bir yere saklanmasına neden olan güzel bir alanda korunmuş bir Oregon fosiliydi” dedi.

22 / 49 Famoso, amonitin dinozorlarla aynı anda tükendiğinde 100 milyona kadar ve en az 65 milyon yaşında olabileceğini tahmin ediyor.

23 / 49 Ammonit fosiller, yüzyıllar boyunca Yunanlılara ve Romalılara dayanan insanlar tarafından bilinmektedir. Famoso, isminin eski bir Mısır tanrısı, Ammon ya da tanrının boynuzlarından geldiğini söyledi.

24 / 49 Naomi'nin babası Darin Vaughan, kızının sevilen bir varlık haline gelen ammoniti tutmayı planladığını söyledi.

25 / 49 Vaughan, "O kadar güzel bir şey bulmaktan ve çok eski olduğunu keşfetmekten çok mutlu oldu" dedi.

26 / 49 MİLYONLARCA YILLIK FOSİLLER Stegosaurus

27 / 49 Dinozor pençesi izi, Teksas

28 / 49 Kenya yakınlarında bulunan ve yaklaşık olarak 1,5 milyon yaşında olduğu tespit edilen insana ait ayak izi.

29 / 49 Taşlaşmış böcekler

30 / 49 Jurassic döneminine ait bir kelebek

31 / 49 Merostomes

32 / 49 Yaklaşık 165 milyon yıl öncesine ait örümcekler

33 / 49 Soyu tükenmiş ekinodermler. Naturalis Müzesi, Leiden, Hollanda

34 / 49 Fosil Eosen yılanı, 48 milyon yıl

35 / 49 Bir zamanlar Xiphanctinus (aka Portheus) molossus isimli bu canavarın boyu 4,5-6 metre arasında Kansas'da yaşıyordu.

36 / 49 Trilobit

37 / 49 Fosil Hapalocrinus, soyu tükenmiş ekinodermler. Naturalis Müzesi, Leiden, Hollanda

38 / 49 Deniz zambağı fosiller, Kretase dönemi

39 / 49 520 milyon yıllık fosil

40 / 49 Annularia Fossil - Karbonifer ve Tohum ferninden atkuyruğu

41 / 49 Dickinsonia'nın fosilleşmiş izleri

42 / 49 125 milyon yıl önce, modern mısır bitkisinin atası

43 / 49 Fosilleşmiş fern, yaklaşık 300 milyon yaşında

44 / 49 Geç dönem Karbonifer fosil bitkileri, 298 ila 324 milyon yıllık

45 / 49 Fosilleşmiş Lily

46 / 49 Krinoidler (deniz zambakları)

47 / 49 Yaklaşık 300 milyon yıllık bir bitkinin kökleri

48 / 49 Amonity