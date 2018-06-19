Devasa yırtcının çeneleri arasında mücadele veren ceylanın kemiklerinin sesini duyduğunu ve çok üzüldüğünü anlatan Fotoğrafçı Clifford Knight, "çaresizce çığlıklarını izledim'' dedi.

Vahşi yaşama tanıklık edin

1 / 211 Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı Fotoğrafçı Clifford Knight Kenya'da dev timsahın avı olan ceylanın çaresizliğini fotoğrafladı . Yırtıcı hayvanın yemi olan ceylan, uzun süre dirense de başarılı olmadı. Hatta bir ara timsahın ağzından kurtulan ceylan, tam kurtuldum derken av olmaktan kurtulamadı.

2 / 211 Vahşi doğanın acımasız yüzü Gözleri sanki yardım istermişçesine bakıyordu. Ama onun artık günleri bitmişti."dedi.

3 / 211 Fotoğrafçı bu mücadeleyi saniye saniye görüntüledi Knight, şaşkınlık ve korkuyu birarada yaşadığını ancak bir daha böyle bir olay göremeyeceğini düşünerek art arda deklanşöre bastığını ifade etti

4 / 211 Ceylan, timsah için kolay bir avdı Öğle yemeğini iştahla yiyen timsah için bu öğünü tüketmek 15 dakikasını aldı

5 / 211 Ceylanın çaresizliği gözlerinden okunuyordu Devasa yırtcının çeneleri arasında mücadele veren ceylanın kemiklerinin sesini duyduğunu ve çok üzüldüğünü anlatan Fotoğrafçı Clifford Knight, "çaresizce çığlıklarını izledim.

6 / 211 Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı İşte vahşi yaşamın o anları

7 / 211 Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı

8 / 211 Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı

9 / 211 Timsah su aygırını karşısında görünce şaşkına döndü Tanzanya'da bulunan Serengeti milli parkında yaşanan bu anlar vahşi yaşamın yüzünü bir kez daha gösterdi.

10 / 211 Ava giderken av oluyordu Öğle yemeği için iki tane yavru su aygırını gözüne kestiren timsah hiç beklemediği bir saldırıyla karşı karşıya kaldı.

11 / 211 Yaklaşık 30 su aygırının arasında kalan timsahın çırpınışları 71 yaşındaki fotoğrafçı Harish Kumar'ın objektiflerine böyle takıldı.

12 / 211 Kumar, Böyle bir ana tank olduğum için kendimi ''şanslı'' hissediyorum. Yarım saat pusuda yatan timsah iki yavru su aygırına hamle yaptığı esnada yaklaşık 30 su aygırının saldırısına uğradı. Ve şans eseri bu saldırıdan kurtulmayı başardı. Muhteşem bir andı'' diye konuştu.

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14 / 211 20 dakika süren ölüm kalım savaşı Timsah çok kez jaguara dişlerini geçirse de her hamlesi başarısız oldu. Jaguar çekilen fotoğraflarda timsahı tek hamlede yakalıyor.

15 / 211 Timsahın teslim olmaktan başka çaresi kalmadı Timsah çok kez jaguara dişlerini geçirse de her hamlesinde başarısız oldu. Jaguar çekilen fotoğraflarda timsahı tek hamlede yakalıyor.

16 / 211 Jaguar timsahı böyle sürükledi Kafasının iki yanından ısırarak yakaladığı timsahı etkisiz hale getiren jaguar, avını suyun içinden çıkararak karaya taşıyor.

17 / 211 Nefes kesen mücadele fotoğraf sanatçısı Chris Brunskill tarafından yakalandı Brunskill, ''vahşi kediyi bir saattir izliyordum. Avına sessizce yaklaştı. 20 dakikalık mücadeleden sonra dev sürüngeni kumsala çekti ve çalılıkların arasına sürükledi. İnanılmazdı'' diye konuştu.

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19 / 211 Bilim dünyası şaşkına döndü! Tonkean makak maymunları, ölü bebeklerinin cesedini birkaç gün boyunca acı içinde taşımasıyla biliniyor. Ancak Parco Faunistico di Piano dell’Abatino hayvan barınağındaki araştırmacılar, kurumuş ve büzüşmüş kalıntılarını yemeden önce ölen bebeğini haftalarca taşıyan Evalyne adlı yeni bir anneyi gözlemledi.

20 / 211 Anne maymun yavrusunu yedi! National Geographic’e konuşan araştırmanın baş yazarı Dr. Arianna De Marco’ya göre, bu eylemde özellikle şaşırtıcı olan şey Tonkean makaklarının ‘vejetaryen bir tür ve asla et yememesi’ gerçeği.

21 / 211 Bilim insanları sebebini tespit edemiyor Emory Üniversitesi’nden bir primatolog olan ve araştırmada yer almayan Dr Frans de Waal, MailOnline’a verdiği demeçte, “Annelerin, ölü bebeklerini bedenleri dağılana kadar uzun süre taşıyan başka bulgularımız da var. Burada yeni karşılaştığımız durum yamyamlıktır. Makaklar normalde et yemiyor, bu yüzden burada ne olduğu belli değil ve belki de annenin beslenme açlığı vardı.” diyor.

22 / 211 İki gün boyunca yavrusunun başında yas tutmuş Dr De Marco, Evalyne’nin bebeğinin dört günlükken öldüğünü; bu noktada Evalyne, kapıdaki kendi yansımasına baktığında çığlık atmaya başladığını ve bunun da daha önce görülmemiş bir başka davranış olduğunu söylüyor:

23 / 211 Daha sonra yavrusunu kafasına ve yüzüne dikkat ederek, hırpalamaya başlamış “Vücüdu sekizinci gün kuruduğunda başını taşımaya, saçlarını taramaya ve ölü bedenini taşımaya devam etti, 14. günde ise kafası öne düştü.3. haftada bebeğin ölü bedeninden kalan parçalar ve saçları kopmaya başladı ve bu noktada Evalyne bebeğin kalıntılarını yemeye başladı.”

24 / 211 Ölümünün üzerinden 22 gün geçince parçalara ayırmış Dr. Marco, “Bu davranışı açıklamak zor. Annelik davranışı gözlemleniyorken, yamyalık tutumuna doğru dramatik bir değişim gerçekleşmesi şaşırtıcı” diyor.

25 / 211 Bu vahşet dolu olayın nedeni hala bilinmiyor Araştırmacılar, Evalyne’nin tuhaf hareketlerinin sebebinden emin değillerken, yamyamlığın bebeğe bağlanmanın nihai ve aşırı ifadesi olabileceğini öne sürüyorlar.

26 / 211 Araştırmacılar, söz konusu yamyamlık olayının anne maymunun yaşadığı sosyal strese bağlıyor

27 / 211 Yavrudan geriye kemik parçaları kaldı

28 / 211 Yavrudan geriye kemik parçaları kaldı

29 / 211 Türk fotoğrafçı Etiyopya aslanını doğada ilk kez görüntüledi ABD Utah Üniversitesi ve Koç Üniversitesi öğretim üyesi, ABD National Geographic Creative Ajansı'nın ilk Türk fotoğrafçısı, ekolog, ornitolog ve çevrebilimci Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, dünyada bir ilke imza attı.

30 / 211 Erkek aslan pençe mesafesinde yaklaştı Yaban hayatına yönelik tehlikeli ortamlardaki bilimsel çalışmalarıyla tanınan, TÜBİTAK Özel Ödülü sahibi ve National Geographic tarafından dünyanın en çok risk alan 22 insanından biri seçilen Doç. Dr. Şekercioğlu, bu kez dünyada varlığı bilinmeyen Etipyoya aslanını, hem de bir pençe uzaklığında ilk kez görüntülendi.

31 / 211 Tesadüfen karşılaştı Doç. Dr. Çağan Şekercioğlu, Etiyopya Bale Milli Parkı'nda memeli sayımı yaptıkları sırada tesadüfen karşılaştığı Etiyopya aslanının dişisi ve iki yavrusunu gündüz, erkek aslanı da gece doğada ilk kez görüntüleyen kişi oldu.

32 / 211 Dünya çapında ender rastlanan aslan Dişi ve yavrularını görüntülediği videoyu anlatan Doç. Dr. Şekercioğlu, şöyle dedi: “Görüntülerin çekildiği hafta Avrupa Yaban Hayatı Araştırmaları bilimsel dergisinde yeni bir makale çıktı ve Etiyopya aslanının genetik olarak farklı bir alttür olduğu, doğada halen varlığının bilinmediği ve soyunun tükenme eşiğinde olduğu anlatılıyordu. Bu makale, Etiyopya Addis Ababa Hayvanat Bahçesi'ndeki aslanlardan alınan genetik örneklerle yapıldı.

33 / 211 Bunlar doğada bilinen ilk görüntüler Makalenin yazarı Profesör Hofreiter'in 'Kritik bir soru, hayvanat bahçesindeki bu aslanların nereden geldiği ve doğada halen yaşayıp yaşamadığı' şeklinde demeç verdiği hafta, tesadüfen ben kamp yaptığım Bale ormanında bu aslanları görüntülüyordum. Bale Milli Parkı'nda 7 yıldır burada iklim değişikliğinin kuşlar üzerine etkilerini araştırıyoruz. Sabah altıda kuş ağlarını yeni kurup ormanlık alandan yola çıktığımda, 20-30 metre ileride anne ve yavruları bana bakıyordu. Bu gündüz görüntülerinde araç içinde değildim. Bunlar doğada bilinen ilk video görüntüleri."

34 / 211 Tayland’da korkunç olay! Piton evin kedisini yuttu İnanılmaz bir an! Tayland'da yaşayan Saowarak Charoen, kedisi 'Bobo'nun 5 metre uzunluğundaki piton yılanı tarafından yutulduğunu görünce neye uğradığını şaşırdı.

35 / 211 Kedisinin ayaklarını pitonun ağzında gördü Tayland'daki Pathum Thani'de kedisi Bobo'nun evde olmadığını fark eden Saowarak Charoen, dışarı çıktığında gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.

36 / 211 5 metrelik yılan 3 kiloluk kediyi sindiremeyince kustu 5 metrelik yılan, 3 yaşında ve 3 kilo ağırlığında olan ev kedisini yuttu! Sonrasında ise kusarak dışarı çıkardı.

37 / 211 Piton doğasına salınırken, kedi Bobo evin bahçesine gömüldü Kedisini bir yılanın içinden çıktığını gören Charoen, “Bizim evin bahçesinde böyle bir olay meydana geldiği için kendimi hiç de iyi hissetmedim” dedi.

38 / 211 Vahşi yaşam bir kez daha tüyler ürpertti ''Kedimi beslemek için dışarı çıktığımda Bobo adlı kedimin gelmediğini fark ettim” diyen Charoen, ''Sonra onu aramak için etrafa baktığımda kocaman bir pitonun ağzında Bobo’nun ayaklarını gördüm. Koca piton, dakikalar sonra yediği kedimi midesinden çıkarttı. Ama Bobo çoktan ölmüştü” dedi.

39 / 211 Yılan, kediyi kustuktan sonra yetkililer tarafından doğal ortamına bırakılırken, kedi de sahibi tarfından evin bahçesine gömüldü.

40 / 211 Dünyadaki en uzun sürüngen olan ağlı pitonlar, bütün olarak yutmadan önce avlarını boğuyorlar. Piton, Afrika çöl pitonu, Ağaç pitonu, Avustralya Kaya pitonu, Burma pitonu vb. türleri olan bir yılan familyasıdır. Asya ve Afrika'da yaşar. Zehirsizdir ve dünyanın en uzun yılanlarındandır. Boyu 9 metreye varabilir.

41 / 211 Geyik, kemirgen, yaban domuzu, ceylan ve antilop gibi hayvanlarla beslenir. Boyu 2 metre gibi küçülebilir. Amerika'da yaşamaz,insanların piton yetiştirme merakları nedeniyle bu kıtada da rastlanır hale gelmiştir. Timsah gibi büyük hayvanları da sindirebilir. Genelde sulak alanları tercih eder. Oldukça yavaş ve miskin hayvanlardır. Ağaç pitonları hepçildir.

42 / 211 Avı için yapmayacağı şey yok! Botswana'daki bir milli parkta akşam yemeği için çamurlu nehir yatağına giren leopar, görüntüsüyle 'avı için yapmayacağı şey yok' dedirtti. Fotoğrafçı James Gifford tarafından fotoğraflanan ve avı uğruna tamamen çamura bulanan leopar büyük dikkat çekti.

43 / 211 Ölüm kalım savaşı Fotoğrafçı James Gifford tarafından Botswana'daki Chobe Ulusal Parkı'nın Savute bölgesinde balık avı için korkusuzca çamurun içine atlayan leopar nehirden yüzü ve vücudu çamura bulanmış halde çıktı.

44 / 211 Islanmayı sevmeyen leopar, avı için çamurlu suya girdi Yayın balığının leoparın güçlü dişleri arasında yapacak hiçbir şeyi yoktu.

45 / 211 O anlar profesyonel fotoğrafçı tarafından böyle görüntülendi Akşam yemeğini sıkıca kavrayan leopar için James şöyle konuştu: '' Bütün bu görüntüleri çekerken oldukça sessiz olmam gerekti aynı zamanda biraz da korku vardı. Bu tür bir balıkçılık biraz kirli bir iş olabilir. Ama leoparlar için geçerli değil. Sabah nehrin kenarında avını beklemeye başladı. Suya doğru ve ilk denemede hedefine ulaştı. Bu görülmeye değer bir andı''dedi.

46 / 211 Kedigillerin pisliği ve ıslanmayı hiç sevmediği bilinen bir gerçek olsa da fotoğraflardaki leopar avını yakalamak için her şeyi göze almış.

47 / 211 Botswana'daki bir milli parkta akşam yemeği için çamurlu nehir yatağına giren leopar, görüntüsüyle 'avı için yapmayacağı şey yok' dedirtti. Fotoğrafçı James Gifford tarafından fotoğraflanan ve avı uğruna tamamen çamura bulanan leopar büyük dikkat çekti.

48 / 211 Botswana'daki bir milli parkta akşam yemeği için çamurlu nehir yatağına giren leopar, görüntüsüyle 'avı için yapmayacağı şey yok' dedirtti. Fotoğrafçı James Gifford tarafından fotoğraflanan ve avı uğruna tamamen çamura bulanan leopar büyük dikkat çekti.

49 / 211 Botswana'daki bir milli parkta akşam yemeği için çamurlu nehir yatağına giren leopar, görüntüsüyle 'avı için yapmayacağı şey yok' dedirtti. Fotoğrafçı James Gifford tarafından fotoğraflanan ve avı uğruna tamamen çamura bulanan leopar büyük dikkat çekti.

50 / 211 Botswana'daki bir milli parkta akşam yemeği için çamurlu nehir yatağına giren leopar, görüntüsüyle 'avı için yapmayacağı şey yok' dedirtti. Fotoğrafçı James Gifford tarafından fotoğraflanan ve avı uğruna tamamen çamura bulanan leopar büyük dikkat çekti.

51 / 211 Çok direndi ama daha fazla dayanamadı Güney Afrika'nın uçsuz bucaksız toprakları yeni bir mücadeleye sahne oldu. Aslanlar bir su göletinin etrafında sıkıştırdıkları mandaya saldırdı. Cılız görünen manda etrafını saran ve kendisine saldıran aslanlara uzun süre direnmeye çalıştı.

52 / 211 Bufalo cılız olmasına rağmen aslanlarla mücadele etti 59 yaşındaki fotoğrafçı Peter Fridle, safari sırasında inanılmaz bir anı yakaladı ve nasıl ilerlediğini an an fotoğrafladı.

53 / 211 Aslanların suyu sevmediğini bilen bufalo bir süre suyun içinde bekledi Saldırının ilk anında bir aslan buffalonun üzerine atlayarak avı yere düşürmeye çalıştı. Ancak bunda pek başarılı olamadı. Daha sonra diğer aslanların desteği ile yoğun saldırıya maruz kalan buffalo buna rağmen ayakta kalmayı başardı.

54 / 211 Ancak yorgun düşerek daha fazla dayanamadı Yeni bir hamle yaparak hayatta kalma adına son şansını kullanan buffalo aslanların su birikintisinden nefret edeceğini düşünerek kendisini su birikintisine attı.

55 / 211 Bufalo zeki fakat çok zayıftı Ancak çok ilerlemeyince aslanlar buffaloyu su birikintisinin kenarında yakaladı. Artık iyice yorulan buffalo, aslanlar tarafından tekrar karaya çekildi.

56 / 211 İşte bufalonun aslanlara yem olduğu anlar Artık pek fazla şansı kalmayan buffalo aslanların öldürücü darbelerine daha fazla dayanamadı ve av oldu.

57 / 211 Akşam yemeklerini afiyetle yiyen aslanlar, yemek sonrası dinlenmeye çekildi.

58 / 211 Akşam yemeklerini afiyetle yiyen aslanlar, yemek sonrası dinlenmeye çekildi.

59 / 211 Akşam yemeklerini afiyetle yiyen aslanlar, yemek sonrası dinlenmeye çekildi.

60 / 211 Vahşi doğada böylesi ilk kez görüldü Brezilya'nın güneyinde, bir yüksek lisans öğrencisi olan Leandro Malta Borges tarafından çekilen bu kareler vahşi yaşamda ilk kez görülme özelliği taşıyor. Borges ve birlikte keşif yaptığı bilim insanları, yaklaşık 40 santimlik, Grammostola cinsi bir tarantulanın, Almadden cinsi bir yılan yediği ana tanık oldu.

61 / 211 40 santimlik tarantula, yılan yedi Borges, Livescience'a yaptığı açıklamada böylesi bir olaya vahşi doğada ilk kez tanık olunduğunu açıkladı. "Böyle büyük bir yılanın örümceğin büyüklüğüne göre yorulması bizim için son derece şaşırtıcı. Bu, daha önce hiç kayda geçmemiş bir olay" dedi.

62 / 211 Böyle bir olay ilk kez görülüyor Araştırmacılar, yaptıkları keşfi "Herpetology Notes" isimli dergide paylaştılar. Borges'e göre tarantula, talihsiz yılanı iki santimetreye ulaşan zehirli dişleriyle etkisiz hâle getirdi.

63 / 211 Yılanı iki santimetreye ulaşan zehirli dişleriyle etkisiz hâle getirdi. Tarantulaların zehirli olduğu biliniyordu ancak söz konusu grammostola quirogai türünün zehirli olduğu bu sayede ortaya koyuldu. Bu türün genellikle kendinden daha küçük canlılarla, diğer örümceklerle ve çeşitli böcek türleriyle beslendiği biliniyordu.

64 / 211 El büyüklüğünde canlılar olan grammostola tarantulaları son derece tehlikeli ve zehirli canlılardır.

65 / 211 Tarantulalar avlarını öldürdükten sonra vücutlarını sıvılaştırarak sindirirler. Araştırmacılar onu bulduklarında tarantula da tam olarak bunu yapıyor, sıvılaştırdığı yılanı sindirmeye çalışıyordu.

66 / 211 1926 yılında yapılan araştırmalar sonucu bilim adamları tarantulaların zaman zaman yılan yediğini tespit etmiş. Tarantulanın oldukça büyük bir yılanı yediği anın fotoğrafları, vahşi yaşamın ne kadar acımasız olduğunu gösteriyor.

67 / 211 Yavruyu görünce dayanamadı! Hayvanlar dünyasından inanılmaz anlar! Hamile bir kaplan geyik yavrusu ile karşı karşıya gelirse ne olur?

68 / 211 Hamile kaplan küçük avına dokunmadı Güçlü çene yapıları ile tanınan bu kaplanlar normalde avlarını asla affetmez ve gördükleri yerde saldırarak midelerine indirirler

69 / 211 Durum bu defa diğerlerinden biraz farklı Anne olmaya hazırlanan bu kaplanın annelik duyguları ağır basıyor...

70 / 211 Annelik duyguları ağır bastı Yavru geyiğe zarar vermeden ensesinden tutup taşıyan bu kaplan görenleri de hayrete düşürdü...

71 / 211 Geyiğin gitmesine izin verdi Amatör fotoğrafçı Pawan Menon tarafından kaydedilen bu görüntülerde kaplan geyiğin gitmesine izin veriyor ve kendi vahşi yaşamına geri dönüyor.

72 / 211 Yavruyu görünce dayanamadı!

73 / 211 Avken Avcı Oldu Sahip olduğu zehirle insanları kolayca öldürebilen boomslang yılanı, firavun faresinin hedefi oldu. Zehirli yılan, Namibya'nın Etosha Ulusal Parkı'nda bir ağaç üzerinde dinlenirken firavun faresi yılanı öldürmek için yavaşça ağaca çıktı.

74 / 211 Zehirli Yılan Firavun Faresine Av Oldu Firavun faresi ağaca tırmandıktan sonra adım adım yılanın başına yaklaştı. Yılanın üzerine çıkarak sürüne sürüne kafasına kadar yaklaşan avcıyı, zehirli sürüngen üzerinden silkeleyerek atmaya uğraştı.

75 / 211 Bu sefer roller değişti Dalda kolayca manevra imkanı olmayan yılanın, üzerindeki avcıyı atma denemesi başarısız olurken firavun faresi kafasına iyice yaklaştığı zehirli sürüngenin etine dişlerini geçirdi.

76 / 211 Bu kez firavun faresi avcı, yılan da avdı Bu müthiş anları fotoğraflayan Güney Afrika vatandaşı Elana Erasmus (48), safari gezisinde rast geldiği ölümüne mücadeleyi şu sözlerle açıkladı: "O günkü safari turumuzun sabah bölümünde fotoğraf çekimi seansından kampa dönerken, tur rehberimiz yolun kenarındaki ağacın üzerinde firavun faresinin boomslang yılanına yaklaştığını fark etti. Bizlerde bunun çok özel anlar olduğunu anladık.

77 / 211 Ölümüne mücadele! "Fotoğraf makinelerimizi ve kameralarımızı toz koruyucularının içine koymuştuk. Ekipmanlarımızı çıkarıp çekime hazır hale getirmek için telaşlı bir şekilde uğraştık. Firavun faresi zehirli yılanı takip ederek kafasından sürekli ısırdı. Boomslang yılanı boş yere kaçmayı denedi."

78 / 211 Zehirli Yılan Firavun Faresine Av Oldu "Bazen zehirli yılan kıvrılarak kendini korumak amacıyla muhtemelen öldürmek için de firavun faresini zehirli dişleriyle ısırmaya çalıştı. Ama açıkça görülüyordu ki bu sefer firavun faresi avcı, yılan da avdı."

79 / 211 ''Firavun faresi yılanla mücadelesi esnasında birkaç sefer ağaçtan düşecek gibi oldu. Her seferinde geri tırmanarak durmak bilmeden boomslang yılanına saldırmaya devam etti.

80 / 211 Bir süre sonra yılanın yorulduğu fark ediliyordu. Firavun faresinin mücadelede üstün taraf olduğu gayet açıktı."

81 / 211 Aklını kullanan antilop av olmaktan bakın nasıl kurtuldu Etrafını saran aç sırtlan sürüsü arasında tek başına kalan Afrika antilobu, zekası sayesinde hayatta kalmayı başardı.

82 / 211 Yaşamak için ufak bir şansı vardı Su içmek için nehrin kenarında bulunan antilop, yine su içmek için oraya gelen sırtlanlara karşı karşıya kaldı.

83 / 211 Sırtlanların arasında tek başına kalmıştı Kendisini yemek isteyen aç gözlü sırtlanları zekasıyla atlatan antilop, saldıran bazı sırtlanları da tepikleriyle uzaklaştırdı.

84 / 211 Fotoğrafçı bu mücadeleyi saniye saniye görüntüledi Ancak antilop uzun süre sırtlanlardan kaçamazdı.

85 / 211 Antilobun keskin zekası hayatını kurtardı Tam o sırada yakınlardan geçen bir zebra sürüsünü farkeden antilop aniden yönünü değiştirerek sürüye daldı.

86 / 211 Sırtlanlar yüzlerce zebranın arasında antilopu takip etmekten vazgeçmek zorunda kaldı.

87 / 211 Böylece antilop zekasını kullanarak hayatını kurtarmış oldu.

88 / 211 Olayı görüntüleyen fotoğrafçı Neal Cooper, antilopun ufak bir şansı olduğunu ve onu da çok iyi değerlendirdiğini söyledi.

89 / 211 Etrafını saran aç sırtlan sürüsü arasında tek başına kalan Afrika antilobu, zekası sayesinde hayatta kalmayı başardı.

90 / 211 İşte antilobun o anları...

91 / 211 İşte antilobun o anları...

92 / 211 İşte antilobun o anları...

93 / 211 İşte antilobun o anları...

94 / 211 İşte antilobun o anları...

95 / 211 İşte antilobun o anları...

96 / 211 İnanılmaz av saniye saniye görüntülendi Kenya'daki Masai Mara Ulusal Parkı'nda su içmek için nehre doğru koşan ceylan, yorum tonluk canavara av oldu. Daha kıyıya gelmeden avını havada yakalayan timsah, akşam yemeğini iki lokmada yuttu. Bu kareler fotoğrafçı Jeffrey Wu tarafından saniye saniye görüntülendi.

97 / 211 Vahşi yaşamın acımasızlığı Kenya'da su içmek için nehre doğru koşan ceylanın bu anları, vahşi yaşamın ne kadar acımasız olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

98 / 211 Timsah avını iki lokmada yuttu Timsahların yoğun olduğu saatlerde kıyıdan su içmeye gelen ceylan için, 'demek ki avcıları önemsemeyecek kadar susadı' yorumunu yapan fotoğrafçı Wu, bu anı 'şok edici' olarak tanımladı.

99 / 211 Fotoğrafçı için bu anları şok edici olarak yorumladı Wu, 'timsah avını bacaklarından yakaladı, boğmak için yaklaşık 7-8 dakika boyunca su altında kaldı. Nehrin kıyısına doğru ilerleyen timsah avını ikiye ayırdı ve 2 lokmada yuttu. Bu onun için çerez gibiydi' dedi.

100 / 211 İnanılmaz av saniye saniye görüntülendi Vahşi yaşam fotoğrafçısı Wu, 'tur rehberliği için Kenya ve Botsvana'da liderlik yaptığını, ceylanların geçişini beklemek için Mala nehri kıyısında beklerken dört ceylanın da timsahlar tarafından avlandığını belirtti.

101 / 211 Kenya'daki Masai Mara Ulusal Parkı'nda su içmek için nehre doğru koşan ceylan, yorum tonluk canavara av oldu. Daha kıyıya gelmeden avını havada yakalayan timsah, akşam yemeğini iki lokmada yuttu. Bu kareler fotoğrafçı Jeffrey Wu tarafından saniye saniye görüntülendi.

102 / 211 Kenya'daki Masai Mara Ulusal Parkı'nda su içmek için nehre doğru koşan ceylan, yorum tonluk canavara av oldu. Daha kıyıya gelmeden avını havada yakalayan timsah, akşam yemeğini iki lokmada yuttu. Bu kareler fotoğrafçı Jeffrey Wu tarafından saniye saniye görüntülendi.

103 / 211 Kenya'daki Masai Mara Ulusal Parkı'nda su içmek için nehre doğru koşan ceylan, yorum tonluk canavara av oldu. Daha kıyıya gelmeden avını havada yakalayan timsah, akşam yemeğini iki lokmada yuttu. Bu kareler fotoğrafçı Jeffrey Wu tarafından saniye saniye görüntülendi.

104 / 211 Piton tek lokmada böyle yuttu! Avustralya'nın kuzey bölgesinde görüntülenen nadir bir doğa olayı görenleri dehşete düşürüyor. Dev bir piton yılanı, küçük bir kanguru türü olan valabiyi bütün olarak midesine indiriyor. Nitmiluk Milli Parkında çalışan korucu Paul O'Neill, yılanın valabiyi sindirmesinin 1 hafta kadar süreceğini söyledi.

105 / 211 Yılanın kanguruyu sindirmesi 1 haftayı bulacak Bölgede standart devriye görevini yapmakta olan Paul O'Neill, kuşların uyarı dolu çığlıklarını duyunca o tarafa yöneldi. Gördüğü manzara karşısında hemen kamerasına sarılan korucu, pitonun valabiyi yuttuğu sahneyi kare kare görüntüledi.

106 / 211 Üç ay başka bir şey yiyemeyecek Nimitluk Milli Parkı, Katherine şehrinin merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta ve Darwin'in de 310 kilometre güneyinde bulunuyor. Bölgede koruma altında olan vahşi yaşam ziyaretçilerin ve fotoğrafçıların buraya akın etmesine sebep oluyor. Korucu O'Neill, görüntülerdeki yılanın bir üç ay daha başka bir şey yemeyeceğini belirtti.

107 / 211 Bu an saniye saniye görüntülendi Bölgede koruma altında olan vahşi yaşam ziyaretçilerin ve fotoğrafçıların buraya akın etmesine sebep oluyor. Korucu O'Neill, görüntülerdeki yılanın bir üç ay daha başka bir şey yemeyeceğini belirtti.

108 / 211 Vahşi yaşamın en acımasız anları! Günler sonra bu halde buldular Vahşi yaşamın ne kadar acımasız olduğu bir kez daha gözler önüne serildi!

109 / 211 Vahşi yaşamın en acımasız anları! Günler sonra bu halde buldular Botswana'daki Okavango Deltasında görenleri hayrete düşüren bir olay yaşandı.

110 / 211 Vahşi yaşamın en acımasız anları! Günler sonra bu halde buldular Afrika'da safari yöneticiliği yapan Rex Masupe adındaki adam devriye gezerken gördüklerine inanamadı.

111 / 211 Masupe, Botswana'daki safari kampında rehberlik yapıyordu.

112 / 211 Tam o sırada birbirine boyunlarından sarılmış halde ölü 2 antilop buldu.

113 / 211 Masupe, ''aynı anda iki erkeği ölü bulmak çok nadir karşılaştığımız bir durum. Genellikle diğeri ölürken mutlaka biri savaştan galip ayrılır. Ben hayatımda bunu ilk defa gördüm. Onları ayırmaya çalıştım ama bu mümkün değildi. Onlar güç savaşını kaybetmiş haldeydiler'' şeklinde konuştu.

114 / 211 İşte neden öldükleri anlaşılamayan o antiloplar...

115 / 211 İşte neden öldükleri anlaşılamayan o antiloplar...

116 / 211 Yemek istediği yılan kartalın sonu oluyordu Vahşi doğada hayvanların arasındaki av ile avcı ilişkisi sıkça rastlanan bir durumdur ama bu kez durumlar değişti.

117 / 211 Avcı olan bir anda ava dönüştü.

118 / 211 Kartal yılanı avlamak isterken az kalsın canından oluyordu.

119 / 211 Kartal, boğazını bir anda saran yılan yüzünden neredeyse yem oluyordu.

120 / 211 O anlar fotoğrafçılar tarafından işte böyle kaydedildi.

121 / 211 Kartalın inanılmaz avı işte böyle görüntülendi...

122 / 211 Kartalın inanılmaz avı işte böyle görüntülendi...

123 / 211 Kartalın inanılmaz avı işte böyle görüntülendi...

124 / 211 Hindistan'ın Gujarat eyaletindeki bir hayvanat bahçesinde kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü.

125 / 211 Bahçenin bakıcılarında Nitish Bambhaniya, o anları dakika dakika kameraya kaydedip, fotoğrafladı.

126 / 211 Yavru bir Asya antilopunu dakikalar içerisinde midesine indiren dev Hint pitonunun, saldırılardan korktuğu iddia edilerek daha sonra avını kustuğu belirtildi.

127 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

128 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

129 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

130 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

131 / 211 Bu fotoğraflar Kenya'da fotoğrafçı Subramanian Sridharan çekildi.

132 / 211 Su içmek için nehre gelen zebra, timsah tarafından işte böyle tuzağa düşürüldü.

133 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

134 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

135 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

136 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

137 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

138 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

139 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

140 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

141 / 211 Brezilya'nın güneyinde, bir yüksek lisans öğrencisi olan Leandro Malta Borges tarafından çekilen bu kareler vahşi yaşamda ilk kez görülme özelliği taşıyor.

142 / 211 Borges ve birlikte keşif yaptığı bilim insanları, yaklaşık 40 santimlik, Grammostola cinsi bir tarantulanın, Almadden cinsi bir yılan yediği ana tanık oldu.

143 / 211 Borges, Livescience'a yaptığı açıklamada böylesi bir olaya vahşi doğada ilk kez tanık olunduğunu açıkladı.

144 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

145 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

146 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

147 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

148 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

149 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

150 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

151 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

152 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

153 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

154 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

155 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

156 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

157 / 211 Yeni doğan antiloplar genellikle sırtlanların ilk hedefi durumundadır.

158 / 211 Korunmasız yavruları kolay hedef olarak gören sırtlanlar doğum yapan anneleri takip eder.

159 / 211 Yine böyle bir olay National Geopraphic ekibinin kameralarına yakalandı.

160 / 211 Otların arasındaki sırtlanlar yeni doğmuş bir antilop yavrusu için pusudayken beklenmedik bir şey oldu.

161 / 211 Yavru antilop hayatında ilk kez karşılaştığı katil sırtlanlardan kaçmak yerine onların üzerine yürüdü. Bu beklenmedik hamle sırtlanları oldukça şaşırttı ve geri adım attırdı.

162 / 211 Oynadığı kuyruk ısırma oyunuyla babasını kızdıran bebek aslan, babasının başına iş açtı..

163 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

164 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

165 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

166 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

167 / 211 Bebek file saldıran ve onu yerden yere vuran bufalonun sonu kötü bitti.

168 / 211 Bebek fili boynuz darbeleriyle hırpalayan bufalo başına geleceklerden habersizdi.

169 / 211 Bebek filin yardımına yetişen anne fil bufaloya öyle bir ders verdi ki...

170 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

171 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

172 / 211 Hayvanlar âlemi bizi her gün şaşırtmaya devam ediyor.

173 / 211 Besin zincirinin en üst noktasında olan ‘Ormanın kralı’ birçok hayvanın korkulu rüyası.

174 / 211 Aslanlar sürü halinde avlanır ve avlanırken çok iyi organize olurlar.

175 / 211 Yaban fotoğrafçısı bir aslanın yaralı bir yavru tilkiye yaklaştığını görünce onu yiyeceğini düşündü ama, sonrasında olanlar fotoğrafçıyı hayrete düşürdü.

176 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

177 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

178 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

179 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

180 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

181 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

182 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

183 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

184 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

185 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

186 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

187 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

188 / 211 Yakaladığı impalayı dakikalar içinde öldüren çita, onu yemekten bir anda vazgeçti...

189 / 211 İmpalanın hamile olduğunu görünce, bir süre başında bekledikten sonra oradan hızlıca uzaklaştı...

190 / 211 Görüntüler, orada bulunan doğa fotoğrafçısı tarafından işte böyle kaydedildi.

191 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

192 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

193 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

194 / 211 Kruger Ulusal Parkı'nda, 5 saat boyunca yol ortasında yakaladıkları avlarını yiyen aslanlar tüm trafiği altüst ettiler.

195 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

196 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

197 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

198 / 211 Vahşi yaşamda nadir görülen olay Güney Afrika'nın dünyaca ünlü Kruger Milli Parkı'nda yaşandı..

199 / 211 Parkta safariye gelen turistler dehşet verici bir manzaraya şahitlik etti.

200 / 211 Üç erkek aslan tek yakaladıkları hamile mandayı suyun içerisinde öldürdü.

201 / 211 Aslanların ikisi karnını doyurduktan sonra dinlenirken üçüncü mandanın içindeki cenini fark etti.

202 / 211 En taze et kokusu alan aslan cenini söküp aldı.Cenini çalının arasına götüren aslan kısa sürede mideye indirdi.

203 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

204 / 211 Geçtiğimiz günlerde, Güney Afrika'da inanılmaz bir olay yaşandı.

205 / 211 Erkek aslanın, gözüne kestirdiği bir leopara saldırma anları safariye çıkan turistler tarafından kaydedildi.

206 / 211 Başına geleceklerden habersiz olan leopara sinsice yaklaşan aslanın o anları işte böyle görüntülendi.

207 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

208 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

209 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun

210 / 211 Hayvanların inanılmaz davranışlarıyla doğanın vahşi yanına şahit olun