Tarihe geçen 1 Nisan şakaları

Tarihe geçen 10 tane 1 Nisan şakasını sizler için derlendi.

Bu şakalar tarihe geçti

1 / 15 TWITTER: 'SESLİ HARFLER ARTIK PARAYLA KULLANILACAK' Twitter 2013'te resmi blog'unda kullanıcılarına sadece sessiz harfleri kullanmaya olanak veren 'Twttr' hizmetine başlandığını duyurdu. Sesli harfleri de kullanabilecekleri 'Twitter' hizmetinden yararlanmak için aylık 5 dolar ödemeleri gerektiği yazıyordu. Gerekçe ise şöyleydi; Sesli harfleri eleyerek daha verimli ve yoğun bir iletişim formuna sahip olabileceğimize inanıyoruz. Aynı zamanda gelir kaynaklarımızı da geliştirmenin bir yolu olarak görüyoruz."

2 / 15 'MARADONA, SOVYET FUTBOL TAKIMI'NA KATILIYOR' 1988'de Sovyetler Birliği'nin Izvestia Gazetesi, dünyaca ünlü futbol yıldızı Diego Maradona'nın Spartak Moskova'ya katılmak için yöneticilerle görüştüğünü yazdı. Şakayı yutan Associated Press (AP) haberi tüm dünyaya yaydı.

3 / 15 'SOLAKLAR İÇİN HAMBURGER' 1998 yılında Burger King, USA Today Gazetesi'ne verdiği tam sayfalık ilanda ABD'deki 32 milyon solak için hamburger yaptıklarını duyurdu. İlana göre hamburger, normal VVhopper ile aynı malzemelerden yapılıyordu ancak tüm malzemeler, solak müşteriler için 180 derece sola çevrilmişti. Binlerce solak Amerikalı, kendileri için üretilen hamburgeri yemek için Burger King restoranlarına koştu. Sağ elini kullananlar ise kendileri için de özel bir hamburger yapılmasını istedi.

4 / 15 SELASINI OKUTTU 2013 yılında Balıkesir'in Burhaniye İlçesi'nde yapılan 1 Nisan şakasının dozu fazla kaçtı. Merkez Koca Camii imamını arayan bir kişi, Murat Ceylan'ın öldüğünü söyledi ve selasının okunmasını İstedi. İmamın selayı okumasının ardından ortalık karıştı. Çok sayıda kişi Murat Ceylan'ın çalıştığı yufka imalathanesini telefonla ararken, bazıları da iş yerine gitti. Yakınları gerçek ortaya çıkıncaya kadar gözyaşı döktü.

5 / 15 KADIN ÇORABIYLA RENKLİ TELEVİZYON İsveç'te sadece 1 kanalın olduğu ve yayının siyah-beyaz yapıldığı 1962 yılında televizyon istasyonunun teknik uzmanı Kjell Stensson haber yayını sırasında ekrana çıktı. Seyirciye siyah-beyaz televizyonlarını nasıl renkliye çevirebileceklerini anlattı. Yapmaları gereken ise; bir naylon kadın çorabını ekrana geçirmekti. O gece 7 milyonluk ülkede birçok kişi bu yöntemi denedi.

6 / 15 'YERÇEKİMİ AZALIYOR' 1976 yılında İngiliz astronom Patrick Moore, BBC Radyosu'nda katıldığı programda Dünya gezegeninde yerçekiminin azalacağını ilan etti. Bunu herkesin kendi evinde de deneyerek fark edebileceğini söyleyen Moore, herkesin aynı anda zıplamasını istedi. Saatler 9.47'yi gösterirken telefonlar yağmaya başladı, tüm dinleyiciler yerçekiminin azaldığını kendilerinin de fark ettiğini söylüyordu. Hatta bir kadın dinleyici, kendisi ve 11 arkadaşının odalarında sandalyeleriyle adeta yüzmeye başladıklarını söyledi.

7 / 15 'TOPU IŞIK HIZINDA FIRLATIYOR' Sports Illustrated dergisi Nisan 1985 sayısında, Amerikan beyzbol takımlarından Mets'te oynamayı hayal eden "çaylak" bir beyzbol atıcısının hikayesini yazdı. Sidd Finch adlı bu kişi, beyzbol topunu neredeyse ışık hızıyla metrelerce uzağa atabiliyordu. Finch ömründe hiç beyzbol oynamamış fakat bir Tibet manastırında beyzbol atışlarının felsefesi üzerine öğrenim görmüştü. Mets taraftarları ülkenin her yerinde bu "Tanrı'nın bir lütfu olan oyuncu" için kutlamalar yaptı.

8 / 15 DİKKAT BOMBA 1. Dünya Savaşı'nın ortalarında 1 Nisan 1915 sabahı bir Fransız havacı, Alman kampının üzerine uçup bombaya benzeyen bir şey bıraktı. Alman askerler, panik içinde kaçışmaya başladı. Patlama sesinin gelmemesi üzerine askerler, bombanın düştüğü yeri araştırdı ve üzerinde "1 Nisan" yazan bir futbol topu buldu.

9 / 15 'UÇAN PENGUENLER' BBC, 2008'de Antartika'da uçan Adelie penguenlerinin keşfedildiğini duyurdu. Penguenler, dondurucu Antartika kışından kaçmak için uçarak Güney Amerika'ya göç ediyordu. BBC, daha da ileri giderek penguenlerin videosunu yayınladı.

10 / 15 POLTIO.COM'DA YAPILAN 'TÜRKİYE ŞAKA ARAŞTIRMASI'NA GÖRE "Hiç birisine telefon şakası yaptınız mı?" %75.7 (Evet) "Ne tür şakalara daha çok gülersiniz?" %14.1 (Korkutma Şakası9 "Sonradan pişman olduğunuz bir şaka yaptınız mı?" %69.9 (Evet)

11 / 15 İLK 1 NİSAN ŞAKASINI KİM YAPTI? 1 Nisan şakasıyla ilgili en eski kaynağın 1539'dan önce ortaya çıkan Flamanca el yazmaları olduğunu biliyoruz. Bu tuhaf kutlamanın doğusuyla ilgili bir sürü teori bulunuyor, ancak bunların kendisi de bir muziplikten ibaret olabilir. HOLLANDALILAR MI? Hollanda, İspanya'dan bağımsızlığını savaştan neredeyse bir yüzyıl sonra kazandı. 1 Nisan 1572'de yapılan kritik bir savaşta Hollanda isyancıları Den Briel kentini ele geçirdi. Ve İspanya güçlerini bozguna uğratmalarım, savaşın yıldönümünde muziplik yaparak kutlamayı gelenek haline getirdiler.

12 / 15 ALMANLAR MI? Alman kanun yapıcılarının Augsburg'daki önemli buluşması 1 Nisan 1530'da gerçekleşecekti, ancak iptal edildi. Bazı vatandaşlar toplantının yapılacağına dair bahse girmişlerdi. Ancak paralarını kaybeden bahisçilerle enayilikleri yüzünden dalga geçildi. Böylece 1 Nisan'da şaka yapmak gelenek halini aldı. FRANSIZLAR MI? 1 Nisan şakasıyla ilgili en popüler teori 16'ncı yüzyıl Fransa'sına dayanıyor. Kral IX. Charles yılbaşını Mart'ın sonundan 1 Ocak'a taşıdığında baharda kutlama yapanlara şaka yapıldı ve bu, 1 Nisan şakası olarak adlandırıldı. Bir diğer teori, yumurtadan yeni çıkmış balıkların nisan başında avlanması geleneğiyle bağlantılı. Zira 1 Nisan'da şaka yapmak "sersem" balıkların bolluğunu kutlama geleneğine dönüştü. Fransızlar 1 Nisan şakasını hâlâ Nisan Balığı olarak adlandırırlar.

13 / 15 İNGİLİZLER Mİ? 1 Nisan kutlamasıyla ilgili İngiliz efsanesi Gotham adlı kasabaya dayanıyor. Burada yaşayanlar kralın kasabadan geçmesine engel oluyorlardı çünkü kralın geçeceği yollar kamu malına dönüşüyordu. Kral kasaba halkını cezalandırması için ordusunu gönderdi, ancak askerler kasabaya geldiklerinde deli gibi davranan insanlarla karşılaştılar. Aslında akıllı kasaba halkı sadece oyun yapıyordu, ancak kral bu insanların cezalandırılmak için fazla aptal olduklarına karar verdi. ROMALILAR MI? Bir grup soytarı Roma İmparatoru Konstantin'i bir günlüğüne içlerinden birini kral yapmaya ikna etti. Konstantin buna uydu ve Kugel adlı bir deliyi 1 Nisan kralı yaptı. Kugel de hüküm sürdüğü bu kısa sürede o günü absürtlükler ve muziplikler yapılacak bir gün olarak ilan etti. Kutlamanın kökeni buna dayanıyor.

14 / 15 ÖNEMLİ NOT: Yukarıdaki teorinin kendisi de 1 Nisan şakasıdır. 1983'te Boston Üniversitesi profesörü hikâyeyle Associated Press muhabirini kandırmış ve söz konusu haber kuruluşu bunun bir kandırmaca olduğunu fark etmeden önce hikâyeye geniş yer vermişti.