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Tarihe tanıklık edin! İşte siyah-beyaz İstanbul

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 12.03.2018 15:00 | Son Güncelleme

1920-1930 yılları arasında fotoğraflanan İstanbul, tarihe ışık tutuyor.

Bazıları savaş yıllarına denk gelen fotoğrafların bazıları da savaş sonrası döneme tanıklık ediyor. İşte İstanbul'un yıllar içinde geçirdiği değişim...

İşte tarihi İstanbul

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İstanbul Moda'da Zeynel Abidin Terzihanesi...
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Su satıcı
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Sokakta tıraş eden bir berber
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Ortaköy Camii
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Osmanlı Bankası Beyoğlu Şubesi
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Türkiye Seyahat ve Turizm Ajansı
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Taşkışla binası
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Moda'da insanlar manzarayı izlerken...
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İşgal zamanında Beyazıt Meydanı...
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Osmanlı Bankası İstanbul Şubesi
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(Taksim)
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Genç bir çift
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Seyr-i Sefain (Türkiye Denizcilik İşletmeleri)
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri Binası
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Türkiye Denizcilik İşletmeleri Binası
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Sultan Ahmet Camii
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Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından bir kare
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Moda'da bir köprü
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Anadolu Hisarı
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Anadolu Hisarı
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Anadolu Hisarı
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Beyazıt
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Anadolu Hisarı
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