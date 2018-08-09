Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine indiriliyor!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle 6 Ağustos'ta baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeopark alanına taşınan, tarihi 1200'lü yıllara dayanan, bin 500 ton ağırlığındaki hamamın yeni yerine yerleştirilmesi için çalışmalar sürüyor.

Tarihi Artuklu Hamamı taşınıyor

1 / 13 Dün hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinden dolayı ara verilen indirme çalışmaları bugün saat 05.00'ten itibaren yeniden başladı.

2 / 13 Kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracından krikolar üzerine indirilen tarihi hamamın krikolardan zemine indirme çalışmaları kapsamında dün 36 santimetre indirilen hamam, bugün başlayan çalışmalar kapsamında 44 santimetre daha indirildi.

3 / 13 Şu ana kadar 80 santimetre indirilen tarihi hamamın zemine ulaşmasına 80 santimetre kaldı. Hamamın gün içinde zemine ulaştırılması öngörülüyor.

4 / 13 Tarihi hamam 6 Ağustos'ta 256 tekerlekten oluşan kendinden tahrikli modüler sistem (SPMT) aracı ile arkeoparka taşınmış, yeni yerine krikolar aracılığıyla indirilmesi çalışmasına başlanmıştı.

5 / 13 Yıl sonuna kadar İmam Abdullah Türbesi, Er-Rızk Camisi minaresi, Orta Kapı, Süleyman Han Camisi, Kızlar ve Koç camileri de baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeopark alanına taşınacak.

6 / 13 540 yaşında olması nedeniyle dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayıs 2017'de aynı sistemle yeni yerine başarıyla taşınmıştı.

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