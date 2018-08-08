Tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi Artuklu Hamamı 1500 ton ağırlığında. Kriko üzerine indirilen 6 saat tarihi Artuklu Hamam'ı 6 saat sürmesi beklenen bir çalışma ile zemine oturtulacak.

Tarihi Artuklu Hamamı zemine yerleştiriliyor

1 / 51 Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına nakledilen bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın, taşındığı kendinden tahrikli modüler sistem "SPMT" aracından indirme çalışması başladı.

2 / 51 Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle önceki gün baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeoparka taşınan tarihi Artuklu Hamamı'nın indirilmesi aşamasına sabaha karşı geçildi.

3 / 51 Her biri 64 olmak üzere toplam 256 tekerlekten oluşan SPMT aracı sırayla hamamın altından çekilerek krikoların üzerine indiriliyor.

4 / 51 Yaklaşık iki saatte krikoların üzerine indirilmesi planlanan bin 500 ton ağırlığındaki tarihi hamam, daha sonra krikolarla yaklaşık 6 saat sürmesi planlanan çalışma ile zemine oturtulacak.

5 / 51 Taşıma işleminin 37 milyon liraya mal olduğu öğrenildi.

6 / 51 540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayıs 2017'de aynı sistemle yeni yerine başarıyla nakledilmişti.

7 / 51

8 / 51

9 / 51

10 / 51

11 / 51

12 / 51

13 / 51

14 / 51

15 / 51

16 / 51

17 / 51

18 / 51

19 / 51

20 / 51

21 / 51

22 / 51

23 / 51

24 / 51

25 / 51

26 / 51

27 / 51

28 / 51

29 / 51

30 / 51

31 / 51

32 / 51

33 / 51

34 / 51

35 / 51

36 / 51

37 / 51

38 / 51

39 / 51

40 / 51

41 / 51

42 / 51

43 / 51

44 / 51

45 / 51

46 / 51

47 / 51

48 / 51

49 / 51

50 / 51