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Tarihi Artuklu Hamamı yerine indiriliyor

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 08.08.2018 08:05 | Son Güncelleme

Baraj gölünden çıkarılarak 3 kilometre öteye taşınan tarihi Artuklu Hamamı, SPMT aracından indiriliyor.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bulunan tarihi Artuklu Hamamı 1500 ton ağırlığında. Kriko üzerine indirilen 6 saat tarihi Artuklu Hamam'ı 6 saat sürmesi beklenen bir çalışma ile zemine oturtulacak.

Tarihi Artuklu Hamamı zemine yerleştiriliyor

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Batman'ın Hasankeyf ilçesinde baraj gölünden çıkartılarak 3 kilometre ilerideki arkeolojik park alanına nakledilen bin 500 ton ağırlığındaki Artuklu Hamamı'nın, taşındığı kendinden tahrikli modüler sistem "SPMT" aracından indirme çalışması başladı.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle önceki gün baraj gölü sahasından çıkartılarak arkeoparka taşınan tarihi Artuklu Hamamı'nın indirilmesi aşamasına sabaha karşı geçildi.
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Her biri 64 olmak üzere toplam 256 tekerlekten oluşan SPMT aracı sırayla hamamın altından çekilerek krikoların üzerine indiriliyor.
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Yaklaşık iki saatte krikoların üzerine indirilmesi planlanan bin 500 ton ağırlığındaki tarihi hamam, daha sonra krikolarla yaklaşık 6 saat sürmesi planlanan çalışma ile zemine oturtulacak.
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Taşıma işleminin 37 milyon liraya mal olduğu öğrenildi.
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540 yaşında olması itibarıyla dünya ölçeğinde bütüncül taşınan en eski tarihi yapı sayılan Zeynel Bey Türbesi de 12 Mayıs 2017'de aynı sistemle yeni yerine başarıyla nakledilmişti.
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Anahtar Kelimeler:
Artuklu Hamamı Batman Hasankeyf

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