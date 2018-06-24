Tarihi gün! Artık serbest...

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FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 24.06.2018 11:27 | Son Güncelleme

Ülkedeki İslam alimlerinin ortaya attığı dini gerekçeler nedeniyle onlarca yıldır süren yasaklamadan sonra kadınlara tanınan araç kullanma izni bugün yürürlüğe girdi.

İhbariyye ve Al Arabiya televizyon kanalları, kararın uygulanmaya başladığı ilk saatlerden itibaren ülkede ilk kez trafiğe çıkan kadın sürücülere ait görüntülere yer verdi.

Ajanslar peş peşe fotoğraf geçti

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Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in 26 Eylül'de yayımladığı kararnameyle, kadınların da ehliyet alarak 24 Haziran itibariyle araç sürme imkanına sahip olacağı duyurulmuştu.
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Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu, kadınların iş piyasasına katılım oranını yüzde 22'den yüzde 30'a çıkarmayı hedefliyor.
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Dünyada kadınların araç kullanmasının yasak olduğu tek ülke olan Suudi Arabistan'da, Üst Düzey Alimler Kurulu tarafından "Kadınların araç kullanması haramdır." şeklinde verilen fetvadan dolayı yasal değişiklik yapılamıyordu.
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Kurul Başkanı Abdulaziz bin Baz ve diğer bir çok din adamı kadınların araç kullanması için "haram" fetvası verirken, Şeyh Abdulaziz el-Şeyh gibi bazı din adamları ise verilen bu fetvayı eleştiriyor ve kadınların da araç sürebileceğini ifade ediyor.
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Bu 5 durum kadınlara hala yasak Banka hesabı açmak,Pasaport almak, yurtdışına çıkmak,Evlenmek ya da boşanmak, Bir erkekle kahve almak,İstediğini giymek...
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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan kadın araba kullanmak

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Vakti Zamanında deveye ata binen .. Peygamber eşleri, kızları ve diğer iman eden kadınlar... bu beyinsiz suud çakma imamına göre haram işlemişler.... bu yasakçı imam islam öncesi köleci eski arap geleneklerini islam olarak dayatıyor .... sakal cüppe sarık gibi yöresel kıyafetleri dayattıkları gibi.... Neyse ki aklı selim insanlar her yerden çıkıyor...suudlu aydınlara=müslümanlara selam olsun...
Emin olun FORD-MERCEDES-WW-TOYOTA-HYUNDAI-FIAT gibi markalar Suudi kadınlardan daha çok sevinmişlerdir
başımıza taşlar yağacak ????????????
ne yasağı ya senden ben iyi kullanıyo arabayı görende ilk defa araç kullanıyorlar sanar
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