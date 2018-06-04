Tarihin en acımasız anları

Kadın-erkek, genç-yaşlı demeden her türlü eziyete maruz kalan insanlar, yapılan işkencelere göğüs germek zorunda kalıyor.

Az bilinen tarihi fotoğraflar

1 / 145 Julius Popper 1896 yılında Selk'am soykırımı için Tierra del Fuego, Arjantin'de yerli halkın üyelerini avlarken... Büyük şirketler her ölü yerli için büyük ödüller ödedi. Bu ölümler, bir çift el ya da kulak veya daha sonraları kafatasının gösterilmesi ile kanıtlanıyordu.

2 / 145 1905 Yılında New York'ta bulunan bir "İnsan Hayvanat Bahçesi". Filipinli yerli insanların tutsak edilip sergilendiği o anlardan bir tanesi...

3 / 145 Kurbanların soykırımdan önce toplanan alyansları...

4 / 145 Yahudi kadınların infazlarından önceki son fotoğrafları.

5 / 145 28 Eylül 1950'de Seul'da ABD askerleri tarafından tutuklanan iki Kuzey Koreli kadın.

6 / 145 Sokakta güvenlik güçlerinin kontrolünden geçen bir kadın çırılçıplak soyuluyor.

7 / 145 1900'lerde Belçikalı madenciler bir asansörde madene iniyor.

8 / 145 Bangladeş Kurtuluş Savaşı esnasında, Pakistanlı askerler tarafından Hinduları tespit etmek için kullanılan sünnet kontrolü, 1971.

9 / 145 Titanic'in kurtarılmış yolcuları , 1912

10 / 145 Evine dönüp ailesini bulamayan asker

11 / 145 1992'de Kış Olimpiyatları

12 / 145 1981 Pele...

13 / 145 1961'de Berlin...

14 / 145 1938'te atmaca ve ıstakoz ile oturan çocuk...

15 / 145 1924'te ayak izlerini önlemek için kullanılan teknik...

16 / 145 İtalya 1991'de mülteciler...

17 / 145 Adolf Hitler 1930'larda Almanya'da.

18 / 145 Alman Kız Birliği

19 / 145 Türk bayrağını ve Türk askerini görünce mutluluktan ağlayan Kıbrıs Türk'ü ( Kıbrıs Barış Harekâtı )

20 / 145 İrlandalı çocuklar, İngiliz birliklerine karşı- Derry, Kuzey İrlanda (1972)

21 / 145 Muhammed Ali, Cleveland Williams'ı 3. rauntta nakavt etti (1966)

22 / 145 Işık Katedrali'nde yapılan Nazi mitingi (1937)

23 / 145 Hendek Harpleri sırasında İngiliz bir fotoğrafçı tarafından çekilen fotoğraf (1917)

24 / 145 Genç Öncü Savunma, Leningrad (1937)

25 / 145 JFK'in Capitol'deki cenaze töreni (1963)

26 / 145 Sovyet ordusunun en iyi keskin nişancılarından biri olan Roza Georgiyevna Shanina (1943)

27 / 145 2. Dünya Savaşı cephesinde Şükran Günü (renklendirilmiş)

28 / 145 Güneş ışınlarını kesmeye çalışan kız (1886)

29 / 145 Kurt Cobain ve kedisi.

30 / 145 Kullanıldığı halde patlamamış bir top mermisini kontrol eden bir İngiliz askeri, Belçika, 1917

31 / 145 Renklendirilmiş haliyle, büyük bir patlama gerçekleştiren Vesuvius Yanardağı'nın lavlarında ekmek kızartmaya çalışan ABD askerlerinin verdikleri poz, 18 Mart 1944.

32 / 145 ABD askerileri tarafından düşürülmüş, Japon ordusuna ait 4 motorlu keşif, kargo ve bombardıman görevlerini icra edebilen deniz uçağı, 24 ekim 1943

33 / 145 Bosnalı bir Sırp kadın, savaş sırasında hayatını kaybetmiş ve toplu mezara gömülmüş oğlunun kalıntıları üzerine yas tutarken, 1992.

34 / 145 Her ateşlendiğinde fotoğraf çekme özelliğine sahip olan bir silah, 1938.

35 / 145 Falkland Adaları'ndaki muharebelerin birinin ardından, Arjantinli askerlerin kasklarını kontrol eden İngiliz askeri, 1982.

36 / 145 Savaşta teslim olan Japonya'nın askerlerinin, serbest bıraktıkları ABD'li esirlerin önünde eğilmesi, 1945.

37 / 145 Dünyanın en meşhur hapishanelerinden olan Alcatraz'dan tahliye edilen son mahkumlar, 1963.

38 / 145 Altın avcıları kar kış demeden Chilkoot geçidini geçerken, 1898.

39 / 145 Biraz sonra ateşlenecek bir topun önüne bağlanarak infaz edilmeyi bekleyen İran'lı adam, 19. yüzyılın sonları.

40 / 145 Mont Blanc'da mahsur kalmış arkadaşlarının cesetleriyle poz veren dağcılar, 1895.

41 / 145 Bebeklerini Doğu Berlin'deki anne babalarına gösteren aile, 1961.

42 / 145 Savaş sırasında yüzünden yaralanan askerlerin takıp kullanabileceği kişiye özel maskeler yapan Bayan Ladd, 1917.

43 / 145 Birinci Dünya Savaşı sonrası eve dönen askerlerin bir kısmı savaş yaralarını yüzünde taşıyordu. Amerikalı bir heykeltıraş olan Anna Coleman Ladd bu süreçte eğitimini kullanarak savaşta yüzünü yitiren ya da yüzünden ağır şekilde yaralanan askerler için maskeler yapmaya başladı.

44 / 145 Ladd’in aralarında bulunduğu iki üç heykeltıraş onları bu karanlık ruh halinden kurtarabilmek ve onların toplum içinde rahat bir şekilde dolaşabilmesini sağlayabilmek için maskeler üretti.

45 / 145 Açık artırmayla kölelerin satıldığı bir dükkan, 1864.

46 / 145 Manhattan'ın havadan çekilmiş ilk fotoğrafı, 1906.

47 / 145 Hitler'in makam koltuğundan kalana oturup poz veren Winston Churchill, 1945.

48 / 145 1490'lı yıllarda Kızılderili katliamı.

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51 / 145 Pasifik Cephesi, II. Dünya Savaşı'nın en acımasız uygulamalarına sahne oldu.

52 / 145 731. Birim, savaş boyunca biyolojik ve kimyasal savaş taktikleri geliştirdi.

53 / 145 Güney Afrika'da beyazların yaşadığı bir kasaba. Yerliler ise giremez..

54 / 145 1942 yılının Temmuz ayında Yeni Gine'nin dağlık bölgelerinde ilerlemekte olan Japon askerleri, bir grup Avustralyalı asker ile karşı karşıya geldi.

55 / 145 Haziran 1964. Denizde yu¨zmek isteyen siyahi gençlere müdahale.

56 / 145 Askerlerin bir başka kitle tecavüzüne yeltenmemesi için ilerleyen zamanlarda Japon ordusuna özel genelevler kuruldu.

57 / 145 Rus Askeri, Çenenistan`da Terk Edilmiş Bir Piyanoyu Çalarken, 1994

58 / 145 Mars`tan Güneş`in Görünüşü, NASA 2005

59 / 145 1980 Yılında, Ugandalı Bir Çocuk İle Yardım Görevlisi, 1980

60 / 145 Japonya`da Meydana Gelen Tsunami Ve Ağlayan Kadın, 2011

61 / 145 Che Guavera`nın Cesedi İle Poz Veren Bolivya Yetkilileri, 1967

62 / 145 Jack Ruby, ABD Başkanı John F. Kennedy'nin katil zanlısı Lee Harvey Oswald mahkemeye götürülürken kameralar karşısında öldürdü.

63 / 145 Bu fotoğrafı çeken Kevin Carter, sonrasında intihar etmiştir, 1993 Sudan

64 / 145 Cumhuriyetçi Askerin Ölümü Karşılayışı Bir Rober Capa fotoğrafı. İspanyol iç savaşından. Yıl, 1936.

65 / 145 11 Eylül`de Dünya Ticaret Merkezi`nden Kendini Atan Bir Çalışan

66 / 145 John F. Kennedy`nin Oğlu, Öldürülen Babasının Cenazesine Selam Dururken, 1963

67 / 145 Bobby Moore ve Pele Birbirlerini Kutlarken, 1970 Dünya Kupası

68 / 145 Tiananmen Meydanı ve gerçek dik duruş, 1989 Çin

69 / 145 Andromeda Galaksisi / 1888 yılında Andromeda galaksisinden alınan ilk fotoğraf.

70 / 145 Eski Başkan Theodore Roosevelt 1910 yılında uçan ilk cumhurbaşkanı oldu.

71 / 145 En yakışıklı Genç John Wayne

72 / 145 Pop Art Andy Warhol alışverişte, 1964.

73 / 145 Taj Mahal'in bilinen ilk fotoğrafı, 1850-1860 lı yıllar

74 / 145 Bir kadın ayrımcılık nedeniyle beklemek zorunda iken, Elvis Presley bacon ve yumurtasını beklerken, 1965

75 / 145 Hindistan'da bir halat köprü, 1870

76 / 145 Albert Einstein'in masası, ölümünden birkaç saat sonra, aynen bıraktığı gibi…New Jersey, Nisan 1955.

77 / 145 Arnold Schwarzenegger ve arkasındaki Başkan George Bush, kızak kayarken, 1991

78 / 145 Peatnus'un orijinal sesleri.

79 / 145 Adele Ross Giyim, 1966, anti-mini etek reklamları

80 / 145 1950 – Dört yaşındaki Bill Clinton.

81 / 145 1936 – Bilinen en eski araç akrobasisi fotoğrafı

82 / 145 Berlin 1945 – Bir Alman çocuk sigara için babasının Demir Hacını satmaya çalışırken

83 / 145 Hiroşima, 1945 – Atom bombasının kör bıraktığı bir kız çocuğu

84 / 145 Navajo Kabilesi Şifacısı, Kaliforniya Yıl 1904

85 / 145 Piramitlerin Üzerindeki Zeplin, Mısır Yıl 1931

86 / 145 Tıp Fakültesi Öğrencileri Kaliforniya Yıl 1890

87 / 145 Üretimden Yeni Çıkan B17 Ağır Bombardıman Uçağı, Seattle Yıl 1942

88 / 145 Jüpiter Tapınağı kalıntıları Lübnan yıl (1870-85)

89 / 145 Sovyet Nükleer denemesi Semipalatinsk test alanı Kazakistan, yıl 1965

90 / 145 Adolf Hitler'in küçük kız kardeşi Paula Hitler, Berlin Yıl 1945

91 / 145 Amerika'ya gitmeden önce genç Arnold Munich'te bir arkadaşıyla Octoberfest kutlamalarında, Yıl 1967

92 / 145 Ringling Kardeşler Sirkine ait bir fil trenden iniyor, New York Yıl 1963

93 / 145 Panzer Bölüğü Hareket Halinde, Fransa Yıl 1940

94 / 145 Filipinler'den Gelen Yerliler Coney Adasında Teşhir Ediliyor, New York Yıl 1905

95 / 145 İlk Superbowl Finalinden Devre Arası Görüntüsü, Los Angeles 1967

96 / 145 Kore'den Bir Evli Çift Görüntüsü Yıl 1904

97 / 145 Güzel Bir Cayenne Kadını Oklahoma, Yıl 1890-1904

98 / 145 Kaliforniya'da Sergilenen Gandhi'nin Tüm Serveti! Yıl 1948

99 / 145 Berlin Duvarı İnşaa Edilirken Yıl 1961

100 / 145 Evlilik Programlarının İlkel Atası, Kaliforniya Yıl 1901

101 / 145 IRA Mensubu Kadınlar Sokakta Arama Yapıyorlar, İrlanda Yıl 1972

102 / 145 Hindenburg Faciasından Kurtulan Bir Yaralı Sigara İçiyor, New Jersey Yıl 1937

103 / 145 Batı Almanya'ya Kaçış, Berlin Yıl Bilinmiyor

104 / 145 Tıp Fakültesinde Ders İşleniyor, Yıl 1910

105 / 145 I. Dünya Savaşının En Kanlı Muharebelerinden Biri Olan Somme'nin Yaratığı Yıkım, Fransa Yıl 1916

106 / 145 Okuldaki tarih dersleri pek çoğumuz için derin bir uykuyu ifade ediyordu. Tanık olmadığımız, ancak insanlığın geçmişindeki önemli dönüm noktalarını içeren tarihi, kitaplardan okumak ya da masal gibi dinlemek oldukça sıkıcıydı çünkü. Ancak iş, tarihe tanıklık eden, o önemli anların hafızalara kazınmasını sağlamış fotoğraf karelerine gelince, her şey değişiyor. İsimsiz fotoğrafçılar sayesinde kültür hayatımıza katılmış olan bu nadir tarihi fotoğraflar sayesinde, tarihe tanıklık etmiş kadar olacaksınız.</p><p>1.Nazi selamı yapmayı reddeden adam, 1936

107 / 145 2.Nikola Tesla, laboratuvarında "Magnifying Transmitter” adlı dünyanın en güçlü radyo vericisinin arkasında otururken.

108 / 145 3.Katolik bir kadın ile protestan kocasının mezar taşları, Hollanda, 1888

109 / 145 4. 2. Dünya Savaşı sırasında yeni bir çift ayakkabı alan Avusturyalı çocuğun sevinci

110 / 145 5. Boston Maratonu'na katılan ilk kadın olan Kathrine Switzer'ı durdurmaya çalışan yarış organizatörleri. 1967'deki maraton sonrasında Switzer, maratonu bitiren ilk kadın oldu.

111 / 145 6. Tutankamon'un mezarı girişindeki bozulmamış mühür. Mezar açılmadan önce 3245 yıl boyunca bozulmadan kalmıştı. 1922

112 / 145 7. Eyfel Kulesi boyanırken, 1932

113 / 145 8. Vietnam Savaşı'na katılan, adı bilinmeyen asker, 1965

114 / 145 9. İsveç'te arabaların sol taraftan değil sağ taraftan gitmesi kararı alındıktan sonraki ilk sabah, 1967

115 / 145 10. Hayvanlar tıbbi terapi için kullanılırken, 1956

116 / 145 11. Hayat Öpücüğü. Yüksek voltajlı elektrik hattında çalışan bir işçi akıma kapılınca, iş arkadaşı onu hayata döndürmek için suni teneffüs yapıyor, 1967

117 / 145 12. Kadınların tek parça mayo giyebilmesi için kampanya yapan Anette Kellerman'ın fotoğrafı. Kellerman bu iddiası yüzünden "ahlaksızlık” ettiği söylenerek tutuklanmıştı. 1907

118 / 145 13. İngilizlerin Antarktika keşfi sırasında çekilen fotoğrafta, ünlü kaşif Grotto'yu görüyoruz. Tarih: 5 Ocak 191

119 / 145 14. 106 yaşındaki Ermeni kadın evini koruyor, 1990

120 / 145 15. Albert Einstein, Long Island'daki Nassau Burnu'nda bulunan evinde, 1939 yazı.

121 / 145 16. Brooklyn Köprüsü'ndeki boyamacılar, 1914

122 / 145 17. Titanik'in su üzerinde çekilen son fotoğrafı, 1912

123 / 145 18. Disneyland çalışanları yemekhane sırasında, 1961

124 / 145 19. İlk Woodstock Festivali'nden görüntü, 1969

125 / 145 20. Winnie The Pooh ve Christopher Robin'in ilk hali, 1927

126 / 145 21. Amerika'da 1. Dünya Savaşı sırasında erkek çalışan kalmayınca, kadınlar işe alınmaya başlamıştı. Burada da buz taşıyan kadınları görüyoruz, 1918

127 / 145 22. 1746'da doğan Hannah Stiley'nin 1840'ta çekilen fotoğrafının, bilinen ilk insan fotoğrafı olduğu düşünülüyor.

128 / 145 23. Aldershot Kulübü'nde çıkan Beatles, o gece sadece 18 kişi için çalmıştı. 1 buçuk yıl sona ise ünleri dünyaya yayıldı.

129 / 145 24. Londra'daki ilk yeraltı treni, Edgware Road Station'dan kalkarken, 1862

130 / 145 25. Londra'daki bir müzik dükkanında müşteriler müzik dinliyor, 1955

131 / 145 26. Gaza karşı dayanıklı bebek arabasıyla gezen kadın, Pram, İngiltere.1938

132 / 145 27. Elvis Presley ordudayken, 1958

133 / 145 28. Apartmanda büyüyen bebeklerin yeterince güneş ışığı ve hava alabilmesi için yapılan bebek kafesi, 1937

134 / 145 29. Mayolar yeterince uzun mu diye ölçülüyor. Avrupa'da çok kısa mayolar giyen kadınlara ceza kesiliyordu. 1920

135 / 145 30. Salvador Dali, Raquel Welch'in meşhur portresini bitirdikten sonra, Welch'in eline bir buse kondururken, 1965

136 / 145 31. Londra'da evi bombalarla yıkılan küçük bir kız, kucağındaki oyuncak bebekle oturuyor, 1940

137 / 145 32. Fransız direnişinin önemli ismi Georges Blind, Alman askerleri tarafından kurşuna dizilmeden önce gülümsüyor, 1944

138 / 145 33. "Beni bekle baba!” diye bağırarak koşan küçük çocuk, savaşa giden babasına yetişmeye çalışıyor. 1 Ekim 1940, Kanada

139 / 145 34. İşte savaşla ilgili en meşhur fotoğraflardan biri… 14 Ağustos 1945'te ABD'li bir denizci, hemşireyi öperek savaşın bitişini kutluyor.

140 / 145 35. Audrey Hepburn, evcil ceylanı "ip” ile süpermarkette alışveriş yaparken, 1958

141 / 145 36. İlk modern olimpiyat oyunlarında koşan 3 erkek, 1896

142 / 145 37. Gazete satan Ned Parfett adlı küçük çocuk, Titanik'in battığını duyuran akşam gazetesini satıyor. 16 Nisan 1912

143 / 145 38. Coca Cola, Fransa'da ilk kez satılmaya başladı, 1950

144 / 145 39. "Satılık 4 çocuk, müracaat içeriye” yazılı bir tabela asan anne, utanç içinde yüzünü gizliyor. Şikago, 1948