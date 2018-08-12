Tarihin en tuhaf android telefonları

Android ile beraber geçirdiğimiz son 10 yılda, kimi zaman çok ilginç telefonlarla karşı karşıya kaldık.

En tuhaf ünvanına layık olan telefonlar

1 / 31 Motorola Backflip Kaydırmalı fiziksel klavyesi bulunan telefonların popüler olduğu dönemde Motorola, ilginç bir klavyeli telefon denemesi yapmıştı. Motorola BackFlip adlı bu model, katlanabilen klavyeye sahipti.

2 / 31 Samsung Continuum Webtekno'nun derlediği habere göre, LG'nin şu sıralar V serisinde kullandığı ikinci ekran, Samsung tarafından yıllar önce düşünülmüştü. Alt kısımda ikinci bir ekranı bulunan bu telefon, sanal tuşlarının konumlandırması ve 'fasulye' şeklindeki tasarımıyla tam bir ergonomi katiliydi.

3 / 31 Casio G'zOne Commando Casio'nun bahsettiğimiz cihazının isimlendirmesi aynen bu şekilde. Sağlamlığıyla dikkat çeken bu telefon, IP sertifikası olmamasına rağmen su geçirmezliğiyle herkesin takdirini alıyordu

4 / 31 Kyocera Echo Çift ekranlı ilk Android telefonlardan biri olan Echo, kalın çerçeveleriyle göze hoş gelmese de gayet yenilikçi bir telefondu. Tablet modu sayesinde gerçek multitasking deneyimi yaşatan telefon, yüksek satış rakamlarına ulaşamadı.

5 / 31 LG Optimus Vu Bir zamanlar ülkemizde de satılan bu cihaz, 4:3 ekran oranıyla oldukça tuhaf bir tasarıma sahipti. Zamanına göre oldukça iyi donanımsal özellikleri bulunan Optimus Vu, Samsung'un Note serisinde olduğu gibi bir kalemle geliyordu; ancak bu kalem oldukça kullanışsızdı.

6 / 31 Asus PadFone Asus'un PadFone adıyla çıkardığı bu telefon serisi, yanında cihazı tablete çeviren bir istasyonla geliyordu. Asus'un birkaç yıl boyunca devam ettirdiği PadFone serisi, satış rakamlarının düşük olması sebebiyle devam ettirilmedi. Akıllı telefon ekranlarının yeteri kadar büyümesiyle, böyle bir telefona ihtiyaç kalmadı.

7 / 31 Samsung W201x Samsung'un 2013 yılından beri, her yıla özel olarak çıkardığı bu telefon; kapaklı telefon deneyimiyle Android deneyimini bir araya getiriyor. İlginç bir fikir olsa da çoğu insan böyle bir telefon kullanmak istemiyor, ayrıca bu cihazların fiyatı da 3000 dolar seviyesinde.

8 / 31 Samsung Galaxy Round Bugün itibariyle en büyük kavisli ekran üreticisi olan Samsung, birkaç yıl önce böyle değişik bir telefona imza atmıştı. Samsung'un şu anki amiral gemilerinden farklı olarak, konkav bir yapıya sahip olan Galaxy Round sadece Kore'de satışa çıkmıştı.

9 / 31 Android telefonların gizli kodları okuyacağınız kodlarla birlikte telefonunuzun hiç bilmediğiniz yanlarını görme şansına sahip olacaksınız. Özellikle Android telefonların birçoğunda çalışan kodların tüm Android telefonları kapsamadığını da hatırlatalım. Bazı telefonlarda bulunan gizli bir özellik sayesinde telefonunuzun hiç bilmediğiniz bir ekranına ulaşabilirsiniz. Peki bunun için ne yapmanız gerekiyor?

10 / 31 Öncelikle Android telefonunuz ile telefon arama ekranındayken *#0*# yazın.

11 / 31 Ardından ekrana gelen görüntüyü muhtemelen ilk kez görüyor olacaksınız. Peki bu ekranda neler yapabilirsiniz?

12 / 31 Telefonun test aşamasında kullanılan bu kodlar ile birlikte örneğin Red butonuna tıklayarak ekranı kıpkırmızı yapabiliyorsunuz.

13 / 31 Vibration ile birlikte telefonun titreşimini anında hissedebilirsiniz.

14 / 31 LED butonuna tıkladığınızda telefonunuzun LED ışığı yanar ve farklı renklere dokundukça geçiş yapabilirsiniz.

15 / 31 Touch ile birlikte telefonun dokunmatik arayüzünün hassasiyetini görebilmeniz mümkün.

16 / 31 Speaker ile birlikte ise telefonun ses kalitesini ölçebiliyorsunuz.

17 / 31 MegaCam ile kameranızı açabilirsiniz.

18 / 31 Bu tuşlardan herhangi birine bastıktan sonra geri dönmek isterseniz tekrar ekrana dokunmanız yeterli.

19 / 31 İşte telefonlarda kullanabileceğiniz pek de bilinmeyen diğer kodlar... (Kodların tüm Android telefonlarda çalışmayabileceğini de hatırlatalım) IMEI Numarası görüntüleme: *#06#

20 / 31 Yazılım ve donanım bilgisi görme: *#12580*369#

21 / 31 RAM Bellek versiyonu görüntüleme: *#*#3264#*#*

22 / 31 Dokunmatik ekran versiyonu görüntüleme: *#*#2663#*#*

23 / 31 Servis modunu aktive etme: *#*#197328640#*#*

24 / 31

25 / 31

26 / 31

27 / 31

28 / 31

29 / 31

30 / 31