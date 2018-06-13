Tarlabaşı'nın ara sokaklarında 'Dünya iftar sofrası'

Tarlabaşı’nın ara sokaklarında kurulan iftar sofrasında Gana, Sierra Leone, Çad, Nijerya gibi Afrika ülkelerinden gelen göçmenler, Taksim bölgesinde sokaklarda yetişmiş gençler ve mahalle sakinleri iftar öncesi sokağa serdikleri muşambaların üzerine ortakça sofrayı kurup iftarlarını yapıyorlar. Afrikalı göçmenler ile mahalleli beraber dua ederek oturduğu sofra bir aile havasında gerçekleşiyor.

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"Bu vatansız kardeşlerimize vatansızlığı hissettirmemek için aile ortamı yaratıyoruz burada. Ayrıca sosyal eşitsizlikten ötürü insan onuruna yakışmayan durumlar yaşayan arkadaşlar da burada. Eşitlemeyi ve adaleti hedef alıp idealimizi bunun üzerine kuran bir topluluğuz. Kendi içimizde yatay olarak örgütlendik, hiyerarşik bir ilişki biçimimiz yok. Madde bağımlısı,cezaevinden yeni çıkmış gençlerle ,ülkelerini bırakıp gelmiş Afrikalı ve diğer ülkelerden kardeşlerimizi bekliyoruz."