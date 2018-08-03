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Tartışma yaratan görüntüler: Onu küresel ısınma bu hale getirdi

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.08.2018 07:48 | Son Güncelleme

Sosyal medyada tartışma yaratan bu görüntüler Kanada'daki bir adada çekildi. Buzların erimesiyle arta kalanlarla yetinmek zorunda kalan kutup ayısının düştüğü durum yürekleri parçaladı. Yürümekte dahi zorlandığı görülen ayının küresel ısınma sebebiyle bu hale geldiği söylendi.

Açlıktan bitkin düşen ve yavaş yavaş ölüme sürüklenen kutup ayısı ile ilgili bakın hangi yorumlar yapıldı...

Kutup ayısının çektiği acı tartışma yarattı

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Sıcak hava dalgasının Avrupa'yı esir aldığı şu dönemde National Geographic tarafından yayınlanan kutup ayısı videosu büyük yankı uyandırdı.
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Kısa sürede milyonlara ulaşan video Kanada Arctic'deki bir adada çekildi.
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'Bu görüntüler iklim değişikliğinin neye benzediğinin özetidir.' sözleriyle yayınlanan video sosyal medyada tartışma yarattı.
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Mittermeier ekibi ise bu görüntünün iklim değişikliğinden kaynaklandığı yönünde bir kanıt bulunmadığı görüşünü savundu.
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Görüntülerden buzların eridiği bir ortamda ilerlemeye çalışan aç bir ayının adım atmakta dahi çok zorlandığı ve çöplerden karnını doyurmak için yiyecek aradığı görülüyor.
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Videoyu eleştirenlere göre kutup ayısının bu hale gelmesini tetikleyen sebebi tahmin etmek imkansız.
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Fox News eleştirmelerine göre uzmanlar iklim değişikliğinin yanı sıra yaşlılık, hastalık veya sakatlık sebebiyle bu hale gelmiş olabilir.
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Mittermeier ekibine göre ise buzulların erimesi ile kutup ayılarının avlanmalarını sürdüremedikleri için açlıktan ölmesi mümkün. Fakat bunun tam olarak gerçekleşebilmesi için yıllar geçmesi gerekiyor.
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National Geographic ekibi ise yapılan bu eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi:
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'Biz bu görüntüleri gözyaşları içinde çektik. Fotoğrafları bastırırken hala ağlıyorduk.
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Görüntülerde hayvanın acı çekişi açlık gibi görünüyor. Kaslarını zor hareket ettiriyor. Enerjisiz kalmış. Yavaş, acı veren bir ölüm.'
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Ayının acı çekişinin milyonlara ulaşan bir mesaj olabileceğini söyleyen fotoğrafçı Paul Nicklen, ayının çektiği acıdan ders çıkarılabileceğini düşünüyor.
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işte tartışma yaratan görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
sıcak hava küresel ısınma açlık ölüm

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