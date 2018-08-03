Tartışma yaratan görüntüler: Onu küresel ısınma bu hale getirdi

Açlıktan bitkin düşen ve yavaş yavaş ölüme sürüklenen kutup ayısı ile ilgili bakın hangi yorumlar yapıldı...

Kutup ayısının çektiği acı tartışma yarattı

1 / 17 Sıcak hava dalgasının Avrupa'yı esir aldığı şu dönemde National Geographic tarafından yayınlanan kutup ayısı videosu büyük yankı uyandırdı.

2 / 17 Kısa sürede milyonlara ulaşan video Kanada Arctic'deki bir adada çekildi.

3 / 17 'Bu görüntüler iklim değişikliğinin neye benzediğinin özetidir.' sözleriyle yayınlanan video sosyal medyada tartışma yarattı.

4 / 17 Mittermeier ekibi ise bu görüntünün iklim değişikliğinden kaynaklandığı yönünde bir kanıt bulunmadığı görüşünü savundu.

5 / 17 Görüntülerden buzların eridiği bir ortamda ilerlemeye çalışan aç bir ayının adım atmakta dahi çok zorlandığı ve çöplerden karnını doyurmak için yiyecek aradığı görülüyor.

6 / 17 Videoyu eleştirenlere göre kutup ayısının bu hale gelmesini tetikleyen sebebi tahmin etmek imkansız.

7 / 17 Fox News eleştirmelerine göre uzmanlar iklim değişikliğinin yanı sıra yaşlılık, hastalık veya sakatlık sebebiyle bu hale gelmiş olabilir.

8 / 17 Mittermeier ekibine göre ise buzulların erimesi ile kutup ayılarının avlanmalarını sürdüremedikleri için açlıktan ölmesi mümkün. Fakat bunun tam olarak gerçekleşebilmesi için yıllar geçmesi gerekiyor.

9 / 17 National Geographic ekibi ise yapılan bu eleştirilere şu sözlerle karşılık verdi:

10 / 17 'Biz bu görüntüleri gözyaşları içinde çektik. Fotoğrafları bastırırken hala ağlıyorduk.

11 / 17 Görüntülerde hayvanın acı çekişi açlık gibi görünüyor. Kaslarını zor hareket ettiriyor. Enerjisiz kalmış. Yavaş, acı veren bir ölüm.'

12 / 17 Ayının acı çekişinin milyonlara ulaşan bir mesaj olabileceğini söyleyen fotoğrafçı Paul Nicklen, ayının çektiği acıdan ders çıkarılabileceğini düşünüyor.

13 / 17 işte tartışma yaratan görüntüler...

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