Taş sandı, bakın içinden ne çıktı

Sıradan bir taş gibi görünüyor ama içini açınca bakın ne çıktı.

Buradan çıkanlar servet değerinde!

1 / 62 Taşın üst katmanı soyulunca içinden zümrüt taşı çıktı.

2 / 62 İşte o ilginç görüntü...

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10 / 62 ÖLEN ANNELERİNİN EVİNİ TEMİZLERKEN TABLO BULDULAR ABAD'de New Jersey eyaletinde yaşayan bir aileye deyim yerindeyse piyango çıktı. Ölen annelerinin evini temizleyen 3 kardeş Ned, Roger ve Steven Landau bodrum katında bir yağlı boya tablo buldu.

11 / 62 MEĞER SERVET DEĞERİNDEYMİŞ! Aile tarafından 1930 yılında alınan ama kime ait olduğu bilinmeyen tablo meğer bir servet değerindeymiş.

12 / 62 ANTİKACI BEĞENMEDİ AMA... Landau kardeşler, bodrum kattan tabloyu bir antikacıya gösterdi. Antikacı eser için sıradan bir tablo değerlendirmesinde bulundu. Bunun üzerine aile tabloyu 800 dolara satmak üzere açık artırmaya koydu.

13 / 62 AÇIK ARTIRMADAKİ TEKLİFLER DUDAK UÇUKLATTI Müzayedede tablonun başlangıç fiyatıysa 250 dolar olarak belirlendi. Açık artırmaya telefonla katılan Fransa ve Almanya'dan iki koleksiyonerin birbirini geçen teklifleriyle olayın boyutu değişti.

14 / 62 Fiyatı hızlı şekilde yükselen tablo en son 1 milyon 100 bin dolar teklif veren Fransız koleksiyoner tarafından alındı.

15 / 62 1 MİLYON DOLARAK ALDI, 4 MİLYON DOLARA SATTI! Tablonun sahibi olan Fransız ise eseri 4 milyon dolara Amerikalı başka bir koleksiyonere sattı.

16 / 62 ÜNLÜ RESSAM REMBRAND'IN TABLOSUYMUŞ! Tablonun sahibi kardeşler, eserin 7.yy’da yaşayan ünlü ressam Rembrand'a ait olduğunu öğrendi. Bilinçsiz hasta isimli eserin 1624 yılında gençlik dönemine ait olduğu belirtildi.

17 / 62 ÇIKANLAR ŞOKE ETTİ Eve yeni taşınan çift döşemelerin altında bir kapı buldu.

18 / 62 Kapıyı açtıklarında ise gözlerine inanamadılar...

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54 / 62 BAHÇEDEN MAMUT FOSİLİ ÇIKTI! Meksika'nın başkenti Meksiko yakınlarında mamut fosili bulundu.

55 / 62 BBC'de yer alan habere göre, Meksikalı uzmanlar Meksiko'ya bağlı Tultepec köyü yakınlarında aralık ayında buldukları kalıntıların 14 bin yıl öncesine ait olabileceğini söyledi.

56 / 62 Uzmanlar, kalıntıları parçalara ayrılmış halde bulunan mamutun insanlar tarafından eti ve postu için öldürülmüş olabileceğini ifade etti.

57 / 62 Mamut kalıntılarının bir kısmının ise, ağır mamutların saplanıp kaldığı o zamanlarda sığ bir göl olan alanda bulunduğu kaydedildi.

58 / 62 Antropoloji ve Tarih Ulusal Enstitüsü'nde görevli arkeolog Luis Cordoba, başkent Meksiko yakınlarında 50'den fazla mamut kalıntısının bulunduğunu söyledi.

59 / 62 Tultepec yakınlarında yerin 2 metre altında iyi muhafaza edilmiş halde bulunan kalıntıların ise 20 - 25 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir mamuta ait olabileceğini belirtti.

60 / 62 Fosillerin bir araya getirilerek sergilenmesi bekleniyor. Meksika'da göllerin olduğu birçok bölgede mamut kalıntılarına rastlanıyor.

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