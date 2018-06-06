Tatil cennetinde boş oda kalmadı

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerindeki oteller, okulların tatile girmesi ve ramazan bayramı dolayısıyla erken rezervasyonda yüzde 100'lere ulaştı.

Oteller yüzde yüz doldu

1 / 21 Didim ilçesi uzun sahili, iklimi, antik kentleri, koyları ve canlı sosyal yaşamıyla her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.

2 / 21 Bu yıl daha hareketli bir dönem bekleyen Egeli turizmcinin yüzü, okulların kapanması ve ardından gelen Ramazan Bayramı ile oluşan yoğunluktan dolayı erken gülmeye başladı.

3 / 21 Bölgedeki otellerin tamamı erken rezervasyonla şimdiden doldu. Didim Turizm Derneği Başkanı Tayyar Cengiz, turizmcinin 2018 yılına umutlu girdiğini söyledi.

4 / 21 Yerli ve yabancı turistlerin ilgisinden dolayı oldukça yoğun bir sezon geçirmeyi umduklarını vurgulayan Cengiz, "Özellikle büyük tesislerimiz mayısta ortalama yüzde 75 doluluğa ulaştı.

5 / 21 Hazirandan itibaren ise bu yüzde 100'e çıktı. İlerleyen her gün yoğunluk artarak devam edecektir." şeklinde konuştu.

6 / 21 Cengiz, turizmcinin bu sezondan beklentisinin çok yüksek olduğuna dikkati çekti.

7 / 21 "Yerli turist hareketliliğiyle piyasa canlanacak" Seçimlerin ardından Didim'de boş yatak bulunamayacağını anlatan Cengiz, "Yerli turist hareketliliğiyle piyasa canlanacak. Otel işleten arkadaşlarımızdan aldığımız bilgilerde şu anda hemen hemen hepsi rezervasyonlarını doldurmuş durumda. Didim'in yatak kapasitesi 45 bin civarında. İnşallah güzel ve mutlu bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

8 / 21 Otel işletmecisi Mustafa Şentürk de rezervasyonların yoğunluğundan dolayı mutlu olduklarını vurguladı.Haziran-ekim döneminin çok hareketli geçeceğini dile getiren Şentürk, "İnşallah her dönem böyle yoğun geçer, çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

9 / 21 Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı Tacettin Özden ise kentin, Dilek Yarımadası-Büyük Menderes Deltası Milli Parkı, koyları, çok sayıda mavi bayraklı plajlarıyla yerli ve yabancı turistin ilgisini çektiğini ifade etti. Ramazan Bayramı ve okulların tatile girmesiyle rezervasyonda çok ciddi hareketlenme olduğunu kaydeden Özden, "Şu anda otellerimizdeki rezervasyonlara baktığımızda tamamının dolacağı görülüyor." ifadelerini kullandı.

10 / 21 Kuşadası'nda gezilecek yerler Efes kentine açılan kapı olan Kuşadası, Türkiye’de rekreasyon ve eğlence turizmi anlamında önemli şehirlerimizden biridir. Şimdi bu sofistike tatil beldesini yakından tanıyalım. Kuşadası’nda tarihi ve turistik yerler…Kuşadası’nın gezilecek yerlerini anlatmaya başlamadan önce bu yazlık şehir hakkında birkaç tarihi bilgi vermek istiyoruz; Kuşadası, antik çağlarda Anadolu’nun Akdeniz’e açılan başlıca limanlarından biri idi. O devirde Neopolis adı ile anılıyordu. Şehre bir dönem Bizanslılar hâkim olmuş sonraları Venedik ve Cenevizliler, ekonomik bakımdan egemen haşe gelmiş. 1413 yılında ise 1.Mehmet (Çelebi) tarafından Osmanlı’nın kontrolüne girmiştir. Kuşadası her bütçeye uygun konaklama seçenekleri ve sahil kesimlerinde bulunan çok sayıda restoranı ile Türk ve dünya mutfağının örneklerini keşfetmek için doğru bir adrestir.

11 / 21 Güvercinada Güvercinada Kuşadası’nın hemen kıyısında bulunur. Geçmişte güvercin başta olmak üzere birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Güvercinada uzun bir yol ile karaya bağlıdır. Sarp kayalar üzerine kurulmuş Bizans Kalesi ile günbatımının muhteşem buluşması mutlaka görülmelidir.

12 / 21 Zeus Mağarası Kuşadası’nda bulunan bu esrarengiz güzellik doğal yollarla oluşmuş bir mağaradır. Güzelçamlı Dilek Yarımadası Milli Parkı sınırları içinde bulunur. Mağaraya Zeus isminin, Zeusla ilgili anlatılan öykülerden yola çıkarak verildiği düşünülmektedir. Mağaranın Mitolojik öyküsü ise şöyledir; gök tanrısı Zeus, kardeşi denizler tanrısı Poseidon'u kızdırdığında, elindeki üçlü mızrağını kaldırıp dalgaları kabartan ve denizi altüst eden Poseidon'un gazabından kaçıp, bir mağaraya sığınır ve mağaranın adı “Zeus Mağarası” kalır.

13 / 21 Kaleiçi Cami Kuşadası’nın görkemli tek camisidir. Kaleiçi Camii, 1618’de Sadrazam Öküz Mehmet Paşa tarafından inşa edildi. Kuşadası çarşısının içinde yer alıyor. Kare planı, esas ibadet mekânını büyük bir kubbe örter. İki kademe halinde yükselen beden duvarları, düz silmelerle son bulur. Caminin kuzey cephesindeki Bağdadi stildeki son cemaat yeri, 1830 yılında yapılan onarımdan sonra eklenmiştir.

14 / 21 Öküz Mehmet Efendi Paşa Kervansarayı İskelenin yakınındaki Kervansaray, 1618’de Sadrazaman Öküz Mehmet Paşa tarafından inşa edildi. Geniş avlu etrafında sıralanmış odalar vardır. Kuzeybatı ve güneydoğudaki köşelerde arkadan üst kata çıkan iki merdiveni bulunmaktadır.

15 / 21 Kuşadası’na nasıl gidilir? Aydın’ın ilçesi olan Kuşadası İstanbul’a 660, Ankara’ya 666 İzmir’e 95km uzaklıktadır. Bu illerde Kuşadası’na direkt yapılan otobüs seferleri mevcuttur. İzmir’den gidecekseniz. Aydın yolunun 65. kilometresinden sonra 25 km’lik bir yol izlenerek ulaşılabilir.

16 / 21 Didim'de gezilecek yerler Didim’in en gözde yeri Altınkum. Hele Apollo Tapınağı’nı görmediyseniz, Didim’e gitmiş sayılmazsınız.Didim otelleri, yemek yenecek yerler gibi Didim'de gezinize zenginlik katacak her şey bu yazıda. İşte Didim gezi rehberi.

17 / 21 Didim’e giderken yol üstünde uğramanız gereken yer İyon şehirlerinin en eski ve önemlilerinden biri, Karadeniz’de yüze yakın kolonisi olan Milet’tir.

18 / 21 Eğitim ve sanatın beşiği bu şehir, Menderes’in taşıdığı alüvyonlardan önce deniz kenarındaymış. Milet’e gelen kişilerin kutsal bir yoldan geçerek ulaştıkları Didim ise kehanet merkezi olarak kullanılmış.

19 / 21 Antik kehanet merkezi: Didim Milet bilim insanlarıyla da tanınan bir şehir. Anaksimandros, Aneksimenes, Thales ve İstanbul’daki Ayasofya’nın mimarı İsidoros şehrin ünlü şahsiyetlerinden bazıları. Milet’in bugün ayakta kalan en güzel binalarından biri Roma Dönemi’nde kapasitesi 15 bin kişiye çıkarılan tiyatrosu. Tiyatronun üzerinde Bizanslılar döneminde inşa edilen, ardından Selçuklular döneminde de kullanılan bir kale bulunuyor. Dünyada, denizlerde egemenlik kavramını ilk ortaya atan ve hayata geçiren Miletliler, Sinop’tan Trabzon’a kadar tüm kolonilerinde bu kavramın takipçisi olmuşlar.

20 / 21 Kendine bakanı taşa çeviren yılan Medusa Didim deyince akla gelen ilk şey olan Apollo Tapınağı’nın girişinde, Yunan mitolojisinde adı geçen, kendine bakanı taşa çeviren, saçları yılanlı kadın Medusa kabartması var. Didim Yunanca’da ikiz anlamında bir kelime; Artemis, Apollo’nun ikizi olduğu ve ona da burada bir tapınak yapıldığı için bu isim verildiği söyleniyor. Bazı arkeologlara göre ise buradaki kehanet yani bilicilik merkezi Yunanlılardan bile eski.