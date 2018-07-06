Tatil planı yapanlar bu tuzağa düşmeyin!

'Site üzerinden yayınladıkları telefon numaralarıyla rezervasyon kabul ederek tatil paketi satıyorlar.' diyen Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, bu sahtekarlığı yapan pek çok sahte site olduğunu söyleyerek vatandaşları uyardı.

Tatil planı yaparken bu tuzaklara düşmeyin!

1 / 21 Turizmde bu sene rekor kırmaya hazırlanan Türkiye, dolandırıcıların hedefi haline geldi.

2 / 21 Türkiye’de onlarca 5 yıldızlı otelin web sitesini kopyalayan dolandırıcılar ilan ettikleri telefonlar üzerinden rezervasyon kabul ederek tatil paketleri satıyor.

3 / 21 'DİJİTAL SİSTEME GEÇECEĞİZ' Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya, internet sitelerinde dolandırıcılığın önüne geçebilmek için yeni sistemleri uygulayacaklarını belirterek şunları söylüyor:

4 / 21 "Biz seyahat acenteleri olarak internet sitelerinde yeni bir uygulamayla dijital bir plakalandırma sistemine geçeceğiz. Dolayısıyla o acentenin yasal olup olmadığı o barkodun üstüne gidip tıklandığında acentenin bütün sicili; sahibi kim, gerçekten belgeli mi değil mi, kaç yıllık acentedir, sermayesi nedir bunlara kadar görülebilecek şekilde acente web sitelerini güncelleyeceğiz. Yasal sitelerden ve yasal yerlerden alışveriş yapılmasına çok dikkat edilmeli.Bu hem kendi mağduriyetleri hem de vergi kaçırma açısından çok önemli"

5 / 21 TATİL PLANI YAPARKEN BU TUZAKLARA DÜŞMEYİN! Yazın gelmesiyle birlikte yılın yorgunluğunu gidermek için tatil planları yapanlar dikkat. Şikayetvar'ın haberine göre; tatile çıkacakları bazı tuzaklar bekliyor.

6 / 21 Sahte tatil ilanlarına paranızı kaptırmayın, erken rezervasyon mağduru olmayın, kredi kartınızdan çekilen ücrete dikkat edin, bedava tatil yalanına inanmayın, otellerin yıldızlarına kanmayın ve pasaportlarınıza sahip çıkın. İşte yaşanmış dolandırıcılık hikayeleri siz bu tuzaklara düşmeyin.

7 / 21 1- Sahte Tatil İlanlarına Paranızı Kaptırmayın: İnternette sahte tatil ilanları yayınlayan yaz dolandırıcıları vatandaşların paralarına el koyduktan sonra ortadan kayboldular.

8 / 21 "İnternetten tatil fırsatı satıyoruz diye paramızı alan bir grup, firma olmaktan çok öte, 7 aydır sahte ilanlarla sattığı tatilin parasını ısrarla iade etmiyor. Sahte ilanlarla birçok ilanı dolandırıyorlar. Araştırmadan tatile çıkmayın."

9 / 21 2- Erken Rezervasyonda Fiyat Mağduru Olmayın: "Erken rezervasyon bitiyor, son gün" diyerek vatandaşları kandıran bazı firmalar erken rezervasyon yalanı ile otel odalarını gününden önce normal fiyatının üzerinde sattı.

10 / 21 "Tatil sitesinde 'erken rezervasyon bitiyor, son gün' uyarısını dikkate alarak rezervasyon yaptım. Rezervasyon yaptırdığım tarihten aylar sonra aynı otel için aynı tarihlerde rezervasyon yapmak istediğimde daha düşük fiyatın verildiğini gördüm. Bu ilanlarla insanları kandırıyorlar"

11 / 21 3-Kredi Kartınızdan Çekilen Ücrete Dikkat: Kredi kartınızdan ödeme yapacaksanız hesap özetinizi mutlaka inceleyin. Birçok firma bir tatil için çift ya da belirtilen fiyattan daha fazla ücret alıyor.

12 / 21 "Otelden oda satın aldım fakat kredi kartımdan 2 sefer çekim yapılmış aradım ve iade talebinde bulundum sürekli olarak bana aynı şeyler söylenerek oyalıyorlar.İnsanların paralarını alarak mağdur durumda bırakan bu firmadan tatil aldığım için pişmanım ve umuyorum ki tatilimde iade edilmeyen param gibi can sıkıcı olmaz. Ama hatam site ile ilgili yazılan şikayetleri okumamış olmam oldu."

13 / 21 4-Hediye Otel Yanıltmasına İnanmayın: Birçok tatilciyi "Hediye tatil kazandınız" yalanı ile kandıran dolandırıcılar ellerinden senet aldıktan sonra ortadan kayboldular.

14 / 21 "Çekiliş sonucunda, tatil kazandığımızı telefon aracılığı bildirdiler. Çok yüksek müzik eşliğinde insanların birbirlerinin seslerini duyamadığı ortamda peşin, kredi kartıyla ve senetlerle imza karşılığında bizi kandırdılar.Daha sonra ne böyle bir otelin ne de böyle bir firmanın gerçekte olmadığını öğrendik."

15 / 21 5- Yıldız Kandırmacasına Dikkat: Birçok tatilci konakladıkları otellerin sahte yıldız taktığı için kandırıldıkları iddiasıyla şikayette bulundu.

16 / 21 "Yıldız sayısına dair belgesi olmayan oteller internet sitelerinde kendilerini 2, 3 ve 4 yıldızlı olarak gösteriyor. İnternetten rezervasyon yatırdıktan sonra otelin sahte yıldız taktığını fark ettik. Gittiğimizde internette gördüğümüz ilanla alakası olmayan bir otelle karşılaştık."

17 / 21 6-Ucuz ve Bedava Tatil Deyip Kandırdılar: Ucuz tatil, bedava tatil deyip insanları aldatıyorlar.

18 / 21 "Tatil firması bu vaatlerle üye yaptılar. Tabi piyasadan haberimiz yok ucuz size özel üyelik yapın sadece cüzi yemek ve temizlik bedelini sonradan ödeyeceksiniz dediler. Sonradan karşımıza çok fazla bir fatura çıkardılar ve ödemezsek icraya vereceklerini belirttiler.

19 / 21 7- Pasaportlarınıza Sahip Çıkın: Tatil planınız için pasaportunuzu ilgili firmaya teslim ettiyseniz pasaportunuzun kaybolmaması için peşine düşün.

20 / 21 "Bir tatil sitesinden tatil aldım ve vize işlemlerim için yeni ve eski pasaportumu verdim. Vize başvurusu için evraklarımı anlaşmalı oldukları vize firmasına yolladılar vizem onaylandı.