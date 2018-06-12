Tatilciler Bodrum'a akın etti

İlçe girişinden itibaren tıkanan trafikte, araçlar 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geçebildi. Trafik yoğunluğunun Arefe gününe kadar sürmesi beklenen ilçede ortaya bu görüntüler çıktı...

Bodrum'da adım atacak yer kalmadı, sahiller doldu taştı

1 / 20 2 GÜNDÜR YOĞUNLUK YAŞANIYOR Ramazan Bayramı'nı Bodrum’da geçirmek isteyen tatilciler ilçeye akın etmeye başladı. 2 gündür yoğun trafiğin görüldüğü ilçede bugün ise trafik durma noktasına geldi.

2 / 20 4 KİLOMETRELİK YOLU 45 DAKİKADA GELDİLER Kilometrelerce trafik kuyruğunda kalan tatilciler 4 kilometrelik yolu 45 dakikada geldiklerini ifade etti.

3 / 20 İLÇE GİRİŞİNDEN İTİBAREN YOĞUNLUK VAR İlçe girişinde başlayan trafik kuyruğu yaklaşık 10 kilometreye kadar ulaştı. Trafiğin bir ucunun Bodrum girişinde diğer ucunun ise Ortakent kavşağında olduğu görüldü.

4 / 20 AMBULANSLAR BEKLEMEK ZORUNDA KALDI Trafik yoğunluğundan dolayı ambulanslar da uzun kuyruklardan geçmekte zorlandı.

5 / 20 İstanbul, İzmir, Ankara ve yurdun birçok kesiminden gelen binlerce yerli turist trafik çilesi yaşadı.

6 / 20 SAHİLLER DOLDU, TAŞTI Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının ise 20 dereceye kadar ulaştığı Bodrum'a, Azerbeycan, Kırgızistan ve Özbekistan ile kuzey Avrupa ülkelerinden gelen turistler, Kumbahçe, Paşatarlası ve Gümbet plajlarını doldurdu.

7 / 20 Gümbet'teki turistik tesislerde doluluk oranının yüzde 60'ların üzerinde olduğu belirtildi. Esnafın yüzü gülerken, Bodrum plajlarında renkli görüntüler ortaya çıktı.

8 / 20 Beach clup'larda müzikle dans eden gençler, doyasıya eğlendi.

9 / 20 Hatta bazı gençler hızını alamayıp denizin ortasında kadar gidip çılgınca dansını sürdürdü.

10 / 20 Bazı turistler ise jet-ski, banana ve paraşüt gibi su sporları yaptı.

11 / 20 DANSÇI KADINLAR NEFES KESTİ Halka açık bir plajdaki iskelede güneşlenen dansçı kızlar ise dikkat çekti.

12 / 20 Bir eğlence mekanında geceleri dans şovlara çıkan Rus ve Ukraynalı 6 kadın dansçı, bikinileriyle güneşlenince ilgi odağı oldu.

13 / 20 Düzgün fizikleri ile çevredeki bakışlara aldırmadan güneşlenen dansçı kadınlar, beğeni topladı.

14 / 20 Ayrıca birçok turist günübirlik mavi yolculuğa çıktı. Birçok turist ise su sporu yaparak ve deniz yatağında saatlerce güneşlenerek tatilin tadını çıkarttı.

15 / 20 Gümbet'te otel yöneticisi Sadettin Kalem (45), "Sezon başı hareketliliğimiz başladı. Plajlarımıza renk ve canlılık geldi." dedi.

16 / 20

17 / 20

18 / 20

19 / 20