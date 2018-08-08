Tatilde tanıştığı hayaletle ciddi ilişki yaşadığını söyledi

Ametist Realm 30 yaşında İngiltere'de yaşayan bir kadın. 11 yıldan uzun süredir sadece 'hayaletlerle seks' yaptığını açıklayan genç kadın ülkenin en çok izlenen sabah programına konuk oldu.

11 yılda 20 hayaletle cinsel ilişkiye girdiğini iddia ediyor

1 / 12 Anlattıkları hem izleyenleri hem de program sunucularının ağzını açık bıraktı.

2 / 12 Avustralya'ya yaptığı bir ziyaret sonrası ruhani bir figürle karşılaştığını anlatan Ametist, 11 yılda 20 farklı hayaletle cinsel ilişkiye girdiğini söylüyor. İlk deneyimine ilişkin ise şunları söyledi:

3 / 12 "Bir gün, ben çalılık boyunca yürürken doğanın keyfini çıkarırken, aniden bu inanılmaz enerjiyi hissettim. Yeni bir sevgilinin geldiğini biliyordum. Onu görmesem de onu hissedebiliyorum ve seks yapabiliyorum. Kilolu gibiydi, bacaklarım üzerinde baskı hissettim. Aynı zamanda fiziksel nefes ve okşamalarda."

4 / 12 Ametist ilk deneyiminden 6 ay sonra Avustralya'daki hayaletin İngiltere'ye geldiğini ve aralarındaki enerjinin hala güçlü olduğunu iddia ediyor.

5 / 12 BEBEK SAHİBİ OLMAYI DÜŞÜNÜYORUZ Ametist uzun süredir çok fazla hayaletle birlikte olmasına karşın uzun soluklu bir ilişki istediğini söylemesi program sunucularını hayrete düşürdü.

6 / 12 Ancak Ametist'in sözleri bunlarla da sınırlı kalmadı. Şuanki ilişkisinin çok ciddi olduğunu ve hayalet bir bebek sahibi olmayı düşündüklerini söyledi.

7 / 12 Bunun nasıl olacağına ilişkin soruya ise Ametist, bazı bebek ruhların insan bedenlerine saklandığı ve bunun kendisinin de başına gelmesini istediği şeklinde yanıtladı.

8 / 12 NİŞANLISI ANLADI 10 yıl önce hayatında bir erkek olduğunu ve onunla nişanlı olduğunu anlatan Ametist, hayaletle seks sonrası nişanlısının onu aldattığını hissettiğini ve ilişkilerini bitirdiklerini söyledi.

9 / 12 BİLİM NE DİYOR? Londra Üniversitesi Goldsmiths College'da psikoloji profesörü ve Anomalistic Psychology kitabının ortak yazarı Christopher French genç kadının yaşadığı durumu şöyle yorumladı:"Paranormal İnanç Ve Deneyimi Keşfetmek, hayalet deneyimlerin akıl hastalığı ile ilgili bir şey değil. Genel olarak kabul edilen şey, halüsinasyon deneyimidir. Herkesin, özellikle stresli veya uykudan mahrum bırakılmış halüsinasyonları olabilir. Hayaletlerle seks yapmak kolay açıklanabilir durum. İnsanlar arasında uyku felci yaygındır...

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