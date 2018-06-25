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TBMM'ye giremeyen isimler

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 25.06.2018 07:20 | Son Güncelleme

24 Haziran seçimlerinde sandıkların açılmasının ardından milletvekili olan ve olamayan kişilerin listesi açıklandı.

Merakla beklenen sonuçlar sonrası bakın kimler Meclis'e girmeyi başaramadı...

İşte TBMM'ye giremeyen isimlerin listesi

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Merakla beklenen 24 Haziran seçimlerinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre birçok isim milletvekili olmaya başaramadı. İşte o isimler...
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Ayşe Böhürler - AK Parti
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Ali Türkşen - İYİ Parti
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Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar - MHP
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Mehmet Aslan - İYİ Parti
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İsmail Hakkı Gül - CHP
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Elif Nur Bayram - AK Parti
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Merhum yazar Necip Hablemitoğlu’nun eşi Şengül Hablemitoğlu
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Veli Saçılık - HDP
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Eski polis müdürü Fatih Eryılmaz - İYİ Parti
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Türk İslam Karakoç - AK Parti
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Irmak Neriman Nebioğlu - CHP
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Merve Asa - İYİ Parti
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Veli Oğuzhan Öztürk - MHP
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Anahtar Kelimeler:
meclis TBMM Milletvekili

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
18 yasında bebelerin seçilmediği iyi oldu. mecliste aleyna tilkilerin dolaştığını düşünün. allah korusun.
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