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Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 27.03.2018 14:47 | Son Güncelleme

Üniversiteli kıza tecavüz eden dört erkeğin kimliği belirlendikten sonra sokakta ifşa edilip öfkeli kalabalıktan dayak yediler.

Ayakkabı ve sopalarla dövülen tecavüzcüer, linçten son anda kurtarıldı. Yaptıkları utanç yürüyüşü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tecavüzcünün Sonu

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Bir üniversiteli kıza tecavüz eden dört erkek sokaklarda gezdirildi, kadınlar saldırganları ayakkabılarıyla dövdü. Bir kadın polis ise elindeki sopayla erkeklerin ellerine vurdu.
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Cinsel saldırı ve taciz suçlarının sıklıkla işlendiği Hindistan'da, 20 yaşındaki bir üniversiteli kıza tecavüz eden dört erkek şehir meydanında yürütüldü.
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Madhya Pradesh eyaletine bağlı Bhopal'da meydana gelen olayda, 'utanç' yürüyüşündeki erkekleri kurbanın ailesi linç etmek istedi.
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Birçok kadın elleri birbirine kelepçeli toplu tecavüz şüphelilerine dayak attı, bazıları ise ayakkabılarıyla erkeklerin yüzlerini hedef aldı.
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Bir kadın polis ise elindeki sopayla şüphelilerin ellerine vurdu.
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Bhopal kentini ayağa kaldıran tecavüz, geçtiğimiz yıl Kasım ayında gerçekleşmişti.
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Saldırganlardan biri üniversiteden arkadaşı olan genç kızı evine davet etmesiyle kabus dolu saatler başlamış oldu.
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Evde telefonuna el konulan genç kız, dört saldırgan tarafından tren istasyonu yakınında üç saat boyunca tecavüze uğramıştı.
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TECAVÜZCÜNÜN KORKUNÇ SONU!

TECAVÜZCÜNÜN KORKUNÇ SONU!
Hindistan’da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi kendisine tecavüz etmeye kalkan adamın penisini kesti.
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54 yaşındaki adam, hastaneye ağır yaralı şekilde zor yetiştirildi.
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Hari Swami isimli adamın ruhsal bir şifacı olduğu belirtiliyor.
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ÖNCE KIRBAÇLANDI, SONRA İDAM EDİLDİ

ÖNCE KIRBAÇLANDI, SONRA İDAM EDİLDİ
İran'da küçük kızlara tecavüz eden bir kişi önce kırbaçlandı sonrada idam edildi.
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Başkent Tahran'ın kuzeyindeki Kerec şehrinde yaşları 10 ile 12 arasında kaçırdığı 3 erkek çocuğa tecavüz etmekten yargılanan zanlı da idama mahkum edilmişti.
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İDAMDAN ÖNCE 100 KIRBAÇ YEDİ

İDAMDAN ÖNCE 100 KIRBAÇ YEDİ
İdam cezasına çarptırılan 27 yaşındaki zanlının infazı sokak ortasında binlerce kişinin gözleri önünde gerçekleştirilmişti. Asılarak idam edilen zanlı, darağacına gönderilmeden önce 100 kırbaçla cezalandırılmıştı.
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AYNI AY İÇİNDE BU İNFAZDAN ÖNCE DE 3 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ

AYNI AY İÇİNDE BU İNFAZDAN ÖNCE DE 3 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ
İran'da bugün ayrıca tecavüz, adam kaçırma ve silahlı soygundan suçlu bulunan yaşları 28 ile 30 olarak açıklanan 4 kişi ülkenin güneyindeki Şiraz şehrinde halka açık alanda idam edildi.
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Aynı şehirde 2 gün önce de benzeri suçlardan dolayı 3 kişi idam edilmişti. İran'da silahlı soygun, tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığı suçları idamla cezalandırılıyor.
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tecavüz taciz cinsel saldırı

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