Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti

Ayakkabı ve sopalarla dövülen tecavüzcüer, linçten son anda kurtarıldı. Yaptıkları utanç yürüyüşü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Tecavüzcünün Sonu

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2 / 24 Bir üniversiteli kıza tecavüz eden dört erkek sokaklarda gezdirildi, kadınlar saldırganları ayakkabılarıyla dövdü. Bir kadın polis ise elindeki sopayla erkeklerin ellerine vurdu.

3 / 24 Cinsel saldırı ve taciz suçlarının sıklıkla işlendiği Hindistan'da, 20 yaşındaki bir üniversiteli kıza tecavüz eden dört erkek şehir meydanında yürütüldü.

4 / 24 Madhya Pradesh eyaletine bağlı Bhopal'da meydana gelen olayda, 'utanç' yürüyüşündeki erkekleri kurbanın ailesi linç etmek istedi.

5 / 24 Birçok kadın elleri birbirine kelepçeli toplu tecavüz şüphelilerine dayak attı, bazıları ise ayakkabılarıyla erkeklerin yüzlerini hedef aldı.

6 / 24 Bir kadın polis ise elindeki sopayla şüphelilerin ellerine vurdu.

7 / 24 Bhopal kentini ayağa kaldıran tecavüz, geçtiğimiz yıl Kasım ayında gerçekleşmişti.

8 / 24 Saldırganlardan biri üniversiteden arkadaşı olan genç kızı evine davet etmesiyle kabus dolu saatler başlamış oldu.

9 / 24 Evde telefonuna el konulan genç kız, dört saldırgan tarafından tren istasyonu yakınında üç saat boyunca tecavüze uğramıştı.

10 / 24 TECAVÜZCÜNÜN KORKUNÇ SONU! Hindistan’da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi kendisine tecavüz etmeye kalkan adamın penisini kesti.

11 / 24 54 yaşındaki adam, hastaneye ağır yaralı şekilde zor yetiştirildi.

12 / 24 Hari Swami isimli adamın ruhsal bir şifacı olduğu belirtiliyor.

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14 / 24 ÖNCE KIRBAÇLANDI, SONRA İDAM EDİLDİ İran'da küçük kızlara tecavüz eden bir kişi önce kırbaçlandı sonrada idam edildi.

15 / 24 Başkent Tahran'ın kuzeyindeki Kerec şehrinde yaşları 10 ile 12 arasında kaçırdığı 3 erkek çocuğa tecavüz etmekten yargılanan zanlı da idama mahkum edilmişti.

16 / 24 İDAMDAN ÖNCE 100 KIRBAÇ YEDİ İdam cezasına çarptırılan 27 yaşındaki zanlının infazı sokak ortasında binlerce kişinin gözleri önünde gerçekleştirilmişti. Asılarak idam edilen zanlı, darağacına gönderilmeden önce 100 kırbaçla cezalandırılmıştı.

17 / 24 AYNI AY İÇİNDE BU İNFAZDAN ÖNCE DE 3 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ İran'da bugün ayrıca tecavüz, adam kaçırma ve silahlı soygundan suçlu bulunan yaşları 28 ile 30 olarak açıklanan 4 kişi ülkenin güneyindeki Şiraz şehrinde halka açık alanda idam edildi.

18 / 24 Aynı şehirde 2 gün önce de benzeri suçlardan dolayı 3 kişi idam edilmişti. İran'da silahlı soygun, tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığı suçları idamla cezalandırılıyor.

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