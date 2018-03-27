Tecavüzcüyü önce ifşa etti, sonra cezasını kesti

Ayakkabı ve sopalarla dövülen tecavüzcüer, linçten son anda kurtarıldı. Yaptıkları utanç yürüyüşü ise sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Tecavüzcünün Sonu
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Bir üniversiteli kıza tecavüz eden dört erkek sokaklarda gezdirildi, kadınlar saldırganları ayakkabılarıyla dövdü. Bir kadın polis ise elindeki sopayla erkeklerin ellerine vurdu.
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Cinsel saldırı ve taciz suçlarının sıklıkla işlendiği Hindistan'da, 20 yaşındaki bir üniversiteli kıza tecavüz eden dört erkek şehir meydanında yürütüldü.
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Madhya Pradesh eyaletine bağlı Bhopal'da meydana gelen olayda, 'utanç' yürüyüşündeki erkekleri kurbanın ailesi linç etmek istedi.
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Birçok kadın elleri birbirine kelepçeli toplu tecavüz şüphelilerine dayak attı, bazıları ise ayakkabılarıyla erkeklerin yüzlerini hedef aldı.
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Bir kadın polis ise elindeki sopayla şüphelilerin ellerine vurdu.
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Bhopal kentini ayağa kaldıran tecavüz, geçtiğimiz yıl Kasım ayında gerçekleşmişti.
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Saldırganlardan biri üniversiteden arkadaşı olan genç kızı evine davet etmesiyle kabus dolu saatler başlamış oldu.
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Evde telefonuna el konulan genç kız, dört saldırgan tarafından tren istasyonu yakınında üç saat boyunca tecavüze uğramıştı.
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TECAVÜZCÜNÜN KORKUNÇ SONU!
Hindistan’da 23 yaşındaki üniversite öğrencisi kendisine tecavüz etmeye kalkan adamın penisini kesti.
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54 yaşındaki adam, hastaneye ağır yaralı şekilde zor yetiştirildi.
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Hari Swami isimli adamın ruhsal bir şifacı olduğu belirtiliyor.
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ÖNCE KIRBAÇLANDI, SONRA İDAM EDİLDİ
İran'da küçük kızlara tecavüz eden bir kişi önce kırbaçlandı sonrada idam edildi.
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Başkent Tahran'ın kuzeyindeki Kerec şehrinde yaşları 10 ile 12 arasında kaçırdığı 3 erkek çocuğa tecavüz etmekten yargılanan zanlı da idama mahkum edilmişti.
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İDAMDAN ÖNCE 100 KIRBAÇ YEDİ
İdam cezasına çarptırılan 27 yaşındaki zanlının infazı sokak ortasında binlerce kişinin gözleri önünde gerçekleştirilmişti. Asılarak idam edilen zanlı, darağacına gönderilmeden önce 100 kırbaçla cezalandırılmıştı.
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AYNI AY İÇİNDE BU İNFAZDAN ÖNCE DE 3 KİŞİ İDAM EDİLMİŞTİ
İran'da bugün ayrıca tecavüz, adam kaçırma ve silahlı soygundan suçlu bulunan yaşları 28 ile 30 olarak açıklanan 4 kişi ülkenin güneyindeki Şiraz şehrinde halka açık alanda idam edildi.
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Aynı şehirde 2 gün önce de benzeri suçlardan dolayı 3 kişi idam edilmişti. İran'da silahlı soygun, tecavüz ve uyuşturucu kaçakçılığı suçları idamla cezalandırılıyor.
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