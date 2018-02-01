Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...

Bilinçli olarak kilo alan genç kız bakın kararından nasıl vaz geçti

1 / 30 Wass'ın acıklı hikâyesi 19 yaşında tecavüze uğramasıyla başladı. Genç kadının psikolojisi o kadar bozulmuştu ki, bir daha asla böyle bir şeyle karşılaşmama niyetiyle kendisini 'çekici' olmayan bir hale getirmeye karar verdi.

2 / 30 Bunun için bilinçli olarak kilo aldı. Wass, "Daha büyük gözükerek kendimi mümkün olduğu kadar 'çekici olmayan' bir hale getirmeye çalıştım. Bu sayede böyle bir şeyin tekrar meydana gelmesinin önüne geçmek istedim"

3 / 30 Ancak genç kadın bir süre önce bu kararından döndü. Bunun nedeni ise gene genç kadının yaşadığı çok acıklı bir gelişme...

4 / 30 Wass, bir süre önce babasının kanser olduğunu öğrendi.

5 / 30 Nottinghamshare kentinde yaşayan Wass'ın babası bağırsak kanseri olmasıyla sağlığına daha fazla dikkat almak zorunda hissetti.

6 / 30 Wass'ın babası yaşına rağmen koşu yapan ve sağlığına dikkat eden bir adamdı... Babasının sağlığına bu kadar dikkat eden bir adam olması ve buna rağmen kansere yakalanması Wass'ı derin düşüncelere itti.

7 / 30 Ona göre, o da büyük bir kanser riski taşıyordu.

8 / 30 Wass konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Cinsel taciz mağduru insanlar ilk etapta kendilerini suçlamaya yöneliyorlar. Ben de böyle bir şey yaptım...

9 / 30 "Ancak daha sonra saldırganların eylemleri üzerinde hiçbir kontrolüm olmadığını fark ettim ve kendimi suçlamaktan vazgeçtim"

10 / 30 İşte Wass'ın hayatından kareler...

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