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Tek yumurta ikizleri aslında birbirinden çok farklıymış! Bakın bu gerçek nasıl ortaya çıktı

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 03.04.2018 15:33 | Son Güncelleme

Peter Zelewski isimli ünlü fotoğrafçı, bire bir benzediği düşünülen tek yumurta ikizlerini fotoğrafladı.

İkizlerin arasındaki ufak farklılıkların göz önüne çıkmasını sağlayan ünlü fotoğrafçı, çalışmasıyla dünyada ses getirdi.

İkizlerin arasındaki ufacık farklılıklar gözler önüne serildi

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Chloe ve Leah

Chloe ve Leah
Ünlü fotoğrafçı Peter Zelewski son iki yıldır tek yumurta ikizlerin dünyasını keşfediyor.
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Aveah ve Anaiah

Aveah ve Anaiah
ABD'li fotoğrafçı, Londra sokaklarında tek yumurta ikizlerini bir araya getirerek, onları birbirine bağlayan özellikleri gözler önüne seriyor.
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Reggie ve Mickie

Reggie ve Mickie
Fotoğraflarında ikizler arasındaki ufacık farklılıkları yakalamayı amaçlayan Zelewski, projeye başlama hikayesini şöyle anlatıyor:
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Delilah ve Tullulah

Delilah ve Tullulah
"İkizlerin portrelerini çekmeye başladığımda en ilginç bulduğum durum şüphesiz görsellikti. Ancak seri devam ettikçe ikizlerin aralarındaki ince farklılıklar aynı derecede ilginç hale geldi."
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Ronja ve Var

Ronja ve Var
İşte ünlü fotoğrafçının projesinden kareler...
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Tomo ve Lorenzo

Tomo ve Lorenzo
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Cristian ve George

Cristian ve George
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Kira ve Taya

Kira ve Taya
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Devontay ve Dijon

Devontay ve Dijon
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Hermon ve Heroda

Hermon ve Heroda
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Yasmin ve Leylah

Yasmin ve Leylah
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Polly ve Sophie

Polly ve Sophie
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Irene ve Sharon

Irene ve Sharon
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Jerome ve Joel

Jerome ve Joel
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Orla ve Clara

Orla ve Clara
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Violeta ve Irina

Violeta ve Irina
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Callum ve Max

Callum ve Max
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Sharmeena ve Ridhwana

Sharmeena ve Ridhwana
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Rebecca ve Edwina

Rebecca ve Edwina
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Che ve Leonie

Che ve Leonie
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Katerina ve Maria

Katerina ve Maria
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Clinton ve Lee

Clinton ve Lee
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Bill ve Toby

Bill ve Toby
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Julia ve Sophie

Julia ve Sophie
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Katherine ve Claire

Katherine ve Claire
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ikizler fark fotoğraf

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