Telefon ve pet şişe kullanarak bakın ne yaptı

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Pet şişelerle pek çok şey yapmak mümkün. Şimdi gördüğünüz pet şişe az sonra herkesin işine fazlasıyla yarayacak bir alete dönüşecek! Ancak bunun için önce pet şişe, küçük bir motor, maket bıçağı, makas ve teneke kutu gerekiyor!