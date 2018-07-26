Telefon ve pet şişe kullanarak bakın ne yaptı

İşte son haliyle sıcağı iliklerinize kadar hissettiğiniz yaz günlerin en rahatlatıcı buluşu...
Telefon ve şişeyle birlikte bakın neye dönüşecek! Şaşıracaksınız
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Plastik şişeyle telefonu masaya yatırdı, ortaya çıkan şey görenleri hayretler içerisinde bıraktı. Milyonlarca kez izlenen bu görüntülerde bakın az sonra neyle karşılaşacaksınız?
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Önce pet şişeyi alıyoruz ve kesim işlemine başlıyoruz!
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Bunu mümkünse tam bu noktadan ve maket bıçağıyla yapın.
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İşte böyle kesilecek!
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Ardından pet şişenin kapağının takıldığı kısmı zımparayla düzleştiriyoruz.
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Bunu yaparken matkaptan yardım alabilirsiniz!
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Ardından kıvrımlar düzleşmiş olacak!
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Şimdi de bu teli yavaş yavaş sarmaya başlıyoruz.
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Ardından tutkal kullanıyoruz ve telin üzerine sürüyoruz.
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Şimdi de bir tane neodyum mıknatıs bulalım!
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Mıknatısı tepeye yerleştirelim!
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Öylece mıknatısı olduğu yerde bırakalım.
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Bu kez tellerin ucunu yakıyoruz.
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Bu kıvama gelinceye kadar!
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Şimdi de 3.5mm ses kablosu gerekiyor!
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Ardından matkapla kapağın tam ortasından delik açıyoruz.
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Amaç kabloyu bu delikten geçirmek!
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Şimdi de telle bulduğumuz ses kablosunu bir araya getiriyoruz.
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Leyim kullanarak bunları birbirlerine yapıştırıyoruz.
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Son olarak kapağın mıknatısa yapışması için tutkal kullanıyoruz.
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Ve kapağı takıyoruz!
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Şimdi de ses kablosunu telefona bağlayalım!
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Pet şişelerle pek çok şey yapmak mümkün. Şimdi gördüğünüz pet şişe az sonra herkesin işine fazlasıyla yarayacak bir alete dönüşecek! Ancak bunun için önce pet şişe, küçük bir motor, maket bıçağı, makas ve teneke kutu gerekiyor!
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Önce pet şişeyi alıyoruz.
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Ardından maket bıçağıyla ortasından ikiye ayırıyoruz.
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Ardından kutu şişeyi ortadan ikiye bölüyoruz.
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Sacı açmaya başlıyoruz.
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Pet şişeyi sacın üstüne koyarak kalemle keseceğimiz bölümleri çiziyoruz.
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Ardından makasla sacı kesmeye başlıyoruz .
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Sacı güzelce kesiyoruz ve fan görünümüne getiriyoruz.
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Küçük motoru macunun üstüne yerleştiriyoruz.
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Fanı pet şişenin içine yerleştirmek için fanın dip kısmına tutkal sürüyoruz..
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Ve pet şişenin içine yerleştirdik.
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Yuvarlak hale getirdiğimiz sacı filtre görevi görmesi için tüle yapıştırdık..
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Hazır olan filtreyi de pet şişenin içine yapıştırdık.
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Ve süpürgenin tutulabileceği bir yer oluşturulmuş oldu..
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Ve pet şişenin başına yapıştırdık.
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Süpürgenin renkli görünmesi için mukavva kullandık.
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Ve süpürge hazır hale geldi, şimdi tozlara meydan okuma zamanı!
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