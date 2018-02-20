Telefondan cinsel içerik izleyenlere kötü haber!

Telefondan cinsel içerik izleyenleri büyük tehlike bekliyor. Kayıtlı tüm şifreleriniz çalınabilir.

Porno sitelerine girenleri bekleyen büyük tehlike

1 / 30 Dünyanın en büyük porno sitelerine bulaşan bir zararlı, tehlike saçmaya devam ediyor.

2 / 30 Özellikle Chrome üzerinden yayılan bu zararlı bir güncelleme şeklinde bilgisayar ve telefonlara saldırıyor. Bu virüs telefonunuza bulaştığı anda şifrelerinizi, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarınızı ele geçirebiliyor. Yani tehlike epey büyük!

3 / 30 Diğer yandan söz konusu virüs, sitenin arka planında çalışıyor, gizli bir şekilde reklamlara tıklatarak para kazanıyor ve kullanıcılar da ne olup ne bittiğinin farkına varamıyor.

4 / 30 Ayrıca virüs bilgisayarınızın ekran kartı ve işlemcisini de kullanarak bitcoin üretiyor, yani sırtınızdan para da kazanıyor!

5 / 30 Böylece sizin bilgisayar ve telefonunuzu kullanan hacker'lar sizin gibi yüz binlerce kişinin cihazlarına da bulaştığından ciddi bir bitcoin üretimi yapıyor! Bu tip bir virüsten sakınmak için güvenilir sitelere girin ve virüs programı kullanın.

6 / 30 Chrome'la birlikte gizli sekmeden cinsel içerikli sitelere giriyorsanız takiptesiniz! Google resmen sizi izliyor ve bakın ne yapıyor?

7 / 30 The Independent'ın haberine göre daha çok cinsel içerikli görüntüleri gizli sekmede açan ve ardında iz bırakmak istemeyen kullanıcıları bir sürpriz bekliyor.

8 / 30 Eğer 100 kadar sekmeyi telefonunuz üzerinden gizli sekmede açarsanız sekme sayısını gösteren kısımdaki 100 rakamı yerini ':)' simgesine bırakıyor.

9 / 30 Bu arada iPhone ve Android kullanıcılarının gördüğü simge de farklı. iPhone kullananlar normal gülücük ':)' görürken, Android kullananlar ise göz kırpan ';)' işaretiyle karşılaşıyor.

10 / 30 İşte Chrome'un 20 gizli özelliği... Chrome'da bunun gibi pek çok sürpriz yumurta yer alıyor ve keşfedilmeyi bekliyor. Peki Chrome'un çok az kişinin bildiği gizli özelliklerinin farkında mısınız?

11 / 30 Bir bakışta tüm sayfalar Chrome, sade görünümlü bir web tarayıcısı ve bu yüzden tüm işlevlerini bir anda kullanıcının önüne sermiyor. Ek işlev ve ayarları görebilmek için ise adres çubuğuna chrome://about/ yazmanız yeterli.

12 / 30 Yeni işlevleri etkinleştirin Adres çubuğuna chrome://flags yazarak grafik hızlandırma gibi Chrome'un deneysel işlevlerini etkin hale getirebilirsiniz. Bu sayfadaki işlevleri kullanırken dikkat edin - henüz geliştirilme aşamasında olan bu işlevler, eksik çalışabilir veya tarayıcınızın kararlılığını olumsuz etkileyebilir.

13 / 30 İndirmeye baştan başlamayın "İndirmeyi Devam Ettirme seçeneğini etkinleştir" ayarını etkin hale getirdiğinizde Chrome, yarıda kalan indirmelerinizi kaldığı yerden sürdürebilecek.

14 / 30 Chrome indirme yöneticisi İndirmelerinizi durduğunuzda veya bağlantı kesildiğinde, indirme yöneticisinde "Sürdür" düğmesini göreceksiniz.

15 / 30 Uzantılara hızlı erişim chrome://extensions yazarak yüklü tüm uzantıları kontrol edebilir ve yapılandırabilirsiniz.

16 / 30 Geçmiş chrome://history yazdığınızda web tarayıcısı geçmişinizi bir bakışta görebileceksiniz.

17 / 30 İndirmeleri görün Adres çubuğuna chrome://downloads yazarsanız, tüm indirmelerinizi bir liste halinde göreceksiniz.

18 / 30 Yer işaretlerini yönetin chrome://bookmarks kısayoluyla yer imi yöneticisine hızla ulaşabilirsiniz.

19 / 30 Hızlı ayarlar chrome://settings komutuyla Chrome ayarlarına çabucak ulaşmanız mümkün.

20 / 30 Bellek kullanımı Chrome'un sekmeleri, uzantıları ve eklentileri ne kadar RAM kullanıyor? about:memory komutuyla öğrenebilirsiniz.

21 / 30 DNS kayıtlarını görün chrome://dns/ komutunu kullanarak ön-bellekteki DNS kayıtlarını görebilirsiniz

22 / 30 Eklenti listesi Flash'ın hangi sürümü yüklü? Chrome içerisinde ayrı bir PDF eklentisi yüklü mü, yoksa Google'ın entegre işlevini mi kullanıyorsunuz? chrome://plugins sayesinde bu soruları ve eklentiler hakkındaki diğer soruları cevaplandırabilirsiniz.

23 / 30 Önbellekteki dosyaları görün chrome://cache komutuyla web tarayıcınızın ön-belleğindeki tüm öğeleri görebilirsiniz.

24 / 30 Tarayıcı eşitleme Chrome'u birden fazla cihazınızda kullanıyor ve eşitleme işlevinden faydalanıyorsanız, chrome://sync ile ilginç bilgiler edinebilirsiniz.

25 / 30 Chrome'un çarkları chrome://histograms komutunu kullanarak Chrome'un dahili istatistiklerine ulaşabilirsiniz. Burada örneğin "otomatik tamamlama ne kadar iyi çalıştı?" ve "sunucu adlarını çözerken kaç kez hata oluştu?" gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

26 / 30 Sürüm detayları Sisteminizde Chrome'un hangi sürümü yüklü? Hangi kanaldasınız, beta mı, developer mı, yoksa Canary mi? chrome://version sayesinde öğrenebilirsiniz.

27 / 30 Ağ bilgisi DNS, proxy'ler, soketler ve diğer ağ detayları, about:net-internals komutu sayesinde ortaya çıkıyor.

28 / 30 Detaylı testler net-internals altında (veya chrome://net-internals/#dns komutunu kullanarak) DNS ayarlarınızı gözden geçirebilirsiniz.

29 / 30 Site testleri Chrome'un düzgün yüklenmeyen web sitelerini test etmeye ve sorunları bulmaya yönelik bir işlevi de bulunuyor.