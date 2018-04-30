Temizlemek için girdiği odadan çıkanlar şoke etti

Başka bir şehre taşınan yaşlı bir çiftin birikimini otel odasında unutmasıyla yaşanan olay akıllara kazınacak bir iyilikle sonuçlandı.

Çıkanlar şok etti

1 / 211 Otele yerleştikten sonra eşyalarınızın çalınıp çalınmayacağından endişlenenler bu haberi okuduktan sonra fikirlerini değiştirebilirler.

2 / 211 Michigan'da yaşayan yaşlı çift, Kentucky'deki oğullarına yakın olabilmek için taşınmaya karar verdi.

3 / 211 Nakliye şirketi eşyaları tıra yüklerken, yaşlı çift, bir otel odasına yerleşti.

4 / 211 Çift, yıllardır biriktirdikleri 11 bin dolarlık nakit parayı da otele yerleşirken yanlarında getirdi.

5 / 211 Yeni eve taşındıklarındaysa yanlarında fazlaca güvende olduğunu düşündükleri parayı bulamadılar.

6 / 211 Ne yapacağını bilemeyen ve her yeri arayan çift parayı bulamayınca büyük panik yaşadı.

7 / 211 Çift otelden ayrıldıktan sonra temizlik için odaya giren otel görevlisi Brigid Murray, çekmecelerden birinde yüklü miktardaki nakit parayı buldu.

8 / 211 Kimseye söylemeden parayı alabilecekken bir an olsun aklından geçirmeyen Brigid, bulduğu parayı otel yönetimine teslim ederek çiftin kaybettikleri birikimin e tekrar kavuşmasını sağladı.

9 / 211 Yaşlı çift, yıllardır aynı otelde çalışan Brigid sayesinde maddi sıkıntı çekmekten kurtuldu.

10 / 211 Brigid’in iş arkadaşları, hayatların hiç bu kadar dürüst bir insanla tanışmadıklarını söylüyorlar.

11 / 211 ABC’den aktarılanlara göre, kadın para bulunduktan sonra ağlamış.

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13 / 211 ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ Gizli bölmeye ilk bakışta anormal bir durum fark etmeyen genç çift daha sonra şaşkına döndü.

14 / 211 Köşede duran kutuyu görüp içini açtı.

15 / 211 Kutunun içinden 1800'lü yıların ait bir sürü bozuk para çıktı.

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29 / 211 İşte 1800'lü yılların İngiltere'sinde kullanılan bozuk paralar.

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37 / 211 Buldukları bir diğer esrarengiz kutunun içinden ise eski döneme ait cep saatleri çıktı.

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46 / 211 Bu hikayemizin kahramanı büyük annesinin tavan arasından tam olarak 71 milyon euro değerinde Çin işi antika bir vazo bulmuş.

47 / 211 Garaj satışı avcısı Rick Norsigian 45 dolara garaj satışından 2 kutu fotoğraf ve negatif satın aldı. Ancak Rick fotoğrafların negatiflerini değerlerinden habersiz olduğu için 4 yıl boyunca bilardo masasının altında sakladı. Bu negatif fotoğrafların değeri tam olarak 200 milyon dolar. Kısa bir araştırmadan sonra ise bunların Amerikalı çevre fotoğrafçısı Ansel Adams'a ait olduğunu öğrendi.

48 / 211 Garaj satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyanın en kullanışlı ve en değerli ürünlerini kesinlikle orada bulabilirsiniz! Tıpkı Tony Marohn'un 2008'de garaj satışından karlı bir şekilde ayrıldığı gibi. Tony garaj satışından bazı belgeler dahil olmak üzere bir kutu malzeme satın aldı. Bu kutunun içerisinde aralarında Palmer Union Oil Şirketine ait birçok hisse senedi ve aynı zamanda 130 milyon dolar değerinde Coca- Cola hisse senedi bulunmaktaydı.

49 / 211 İngiltere'den 70 yaşındaki John Weber, bu fincanı atış bardağı olarak kullanmaktaydı ta ki değerinin 250.000 dolar olduğunu öğrenene kadar. Bu değerli bardak MÖ 3. ya da 4. yüzyıldan kalma sağlam Achaemenid altından yapılmıştır.

50 / 211 New York'da bir aile yakınlarındaki bir garajdan 3 dolara resimde gördüğünüz kaseyi aldılar. Fakat sonrasında bu kasenin çok değerli bir antika parça olduğunu ve değerinin ise 2.2 milyon dolar olduğunu öğrendiler ve büyük bir şok geçirdiler.

51 / 211 Hem Tv masası hem de bar olarak kullanılabilen bu antika masanın aslında bir Mazarin Chest olduğu anlaşıldı. Sonrasında yapılan değerlendirmelerden sonra 7.3 milyon dolara satıldı. Şimdiki değeri ise yaklaşık 10 milyon dolar. Olayın en komik tarafı ise bu antika masanın, masayı uzunca bir süredir arayan Viktoria & Albert Müzesi'nden sadece 3 dakikalık yürüme mesafesinde bir mühendisin evinde değeri bilinmeden yıllarca kalmasıdır.

52 / 211 Bazı pizza dolabı tasarımcılarının oldukça nezih ve pahalı bir zevkleri bulunmakta. İngiltere'de bir pizza salonuna, Papa'nın 17. yüzyılda kullandığı çok şık ve antika bir dolap konuldu ancak tabii ki de farkına varılmadan. Elbette kimsenin bilmediği bu değerli parçanın fiyatı yaklaşık 1.6 milyon dolardır.

53 / 211 Bazen insanlar altın madenlerinin üzerinde fark etmeden yürür bazen de göktaşı parçacığının üzerinde. Tıpkı Chelyabinsk'e düşen göktaşının bir parçacığına rastgelen bir bölge sakini gibi. Ancak bu altından bile değerli bir buluş çünkü değeri tam 800.000 dolar.

54 / 211 Mc Donalds'ın 1988 yılında çıkarttığı sos, dünyaca ünlü Rick and Morty isimli animasyon dizisinde tekrar gösterilmesi üzerine firma sosu tekrardan satışa çıkardı ve 14.000 dolar karşılığında sosu sattı.

55 / 211 2010 yılında, İngiliz işadamı Andy Fields, garaj satışından 5 dolara çok sayıda küçük resim aldı ve onları tekrardan çerçevelemeye karar verdi. Ancak daha sonra eski bir çerçevenin arkasında orijinal Warhol eskizi buldu ve hemen bir uzmana götürüp teyit ettirmek istedi. Ufak bir araştırmanın ardından ise bunun 2 milyon dolar değerinde orijinal Warhol eskizi olduğu anlaşıldı.

56 / 211 Robin Darvell adında bir adam katıldığı bir açık artırmada 46 dolara küçük bir tablo aldı. Ancak ilerleyen zamanlarda Robin'i bu tabloyla ilgili büyük bir sürpriz beklemekteydi. Çünkü bu küçük tablo dünyaca ünlü sanatçı John Constable'a aitti ve tablonun değeri yaklaşık 390.000 dolar idi.

57 / 211 En fazla 2 yıldır orada olduğu tahmin edilen cüzdan, yeni ve iyi durumdaydı. Tadilat görevlileri cüzdanının sahibini bulabilmek için cüzdanı açtıklarında ise büyük bir şok geçirdiler.

58 / 211 Bu cüzdanı tiyatronun sahibi Larry isimli adama götürdüler ve başladılar içindekileri çıkarmaya. İçinden neler çıkmadı ki...

59 / 211 Görenler hayrete düştü. Çünkü cüzdanın durumu ile içinden çıkanlar arasından koca bir tezatlık vardı.

60 / 211 Cüzdanın içinden ilk çıkan 2.Dünya Savaşı sırasında, halka adil yemek dağıtımı yapılması için tasarlanan, günlük yemek fişleri oldu. Bu fişlerin orda bulunması bu cüzdanın sanılanın aksine daha eski olduğunu gösteriyordu.İçinden çıkan diğer bir şey ise bir izci kartıydı.

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62 / 211 Cüzdan karıştırıldıkça içinden fotoğraflar çıkmaya başladı. Kimisi vesikalık kimisi aile fotoğrafı olmak üzere birçok fotoğraf çıktı içinden. Ama içlerinden bir tanesi cüzdan sahibi hakkında fikir verdi.

63 / 211 O da bu fotoğraf oldu. Yüksek ihtimalle bu cüzdanın sahibi bu çocuk olabilirdi. Ayrıca birde kimlik kartı bulundu. Hemde günümüz şartlarından çok uzak elle yazılmış bir kimlik kartı.

64 / 211 Kimlik kartında sahibinin Claw isimli bir adam oldu yazıyordu. Ancak çok ilginç bir detay vardı. Telefon numarası hanesinde sadece 8 yazıyordu.

65 / 211 Tüm bu bilgiler ışığında, tiyatro sahibi Larry, kimliğin sahibini araştırmaya başladı. Kimlik sahibi, bu olayı unutmuş bile olabilirdi. Ne de olsa o zamanlar bir çocuktu belki cüzdanı kaybettiğinden haberi bile yoktu. Ayrıca hiç tanımadığı bir adam 70 yıl sonra gelip cüzdanını bulduğunu söylese büyük bir şok yaşama ihtimali de yüksekti.

66 / 211 Ve işte cüzdanın sahibi...70 yıl sonra kaybettiği cüzdanı sapa sağlam karşına çıkan yaşlı adam büyük bir şok yaşadı.

67 / 211 İlk önce gözlerine inanamadı ama evet, bu onun yıllar evvel kaybettiği cüzdanıydı.

68 / 211 Eski eşyalar genelde atılır ama bazıları da var ki onlar yıllar geçtikçe daha çok değerlenir. Tıpkı Rusya'da bir kişinin elinde bulunan bu ahşap çanta gibi...

69 / 211 Sovyet döneminde kalma bu eski çanta bir fotoğrafçıya ait.

70 / 211 İçi yaklaşık yarım yüzyıl önce fotoğraf basmak için kullanılan aletlerle dolu.

71 / 211 Çantanın sahibi onu atmak yerine kullanmaya karar verdi.

72 / 211 İşte fotoğrafçılığın ilk yıllarında bu işin ne kadar zahmetli bir süreç olduğunu anlatan o görüntüler...

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85 / 211 Çiftçinin biri kayalıkların içerisinde bir delik fark etti.

86 / 211 İçine girdiğinde gördüklerini şu anda tüm dünya konuşuyor.

87 / 211 Yapılan incelemelerin sonucunda Vietnam'da bulunan mağaranın dünyanın en büyük mağarası olduğu tespit edildi.

88 / 211 Mağaranın içerisinden bir yağmur ormanı, nefes kesici taşlar, hatta plaj bile bulunuyor.

89 / 211 Mağaranın bir ucundan diğer bir ucu 5 kilometrelik uzunluğa sahip. Yürümesi ise bir haftaya yakın sürüyor.

90 / 211 Mağara o kadar derin ki içine 40 katlı bir gökdelen sığdırmak mümkün.

91 / 211 Vietnam'da yer alan Han Son Goong isimli mağara her yıl yüzlerce maceraperestin rotası haline gelmiş durumda.

92 / 211 Mağara 2 ile 5 milyon yıl arası öncesinde oluştuğu düşünülüyor.

93 / 211 Mağaraya ulaşmak için Ho Chi Minh City otobanının bir noktasında araçtan inip ormanın içinde 10 kilometre yürünmesi gerekiyor.

94 / 211 İdeal koşullarda bu yolculuk takriben 6 saat sürüyor.

95 / 211 Mağaraları ziyaret için 5-7 günlük turlar düzenleniyor.

96 / 211 Mağaranın 2,5 km'lik kısmından geçen bir yer altı nehri mevcut.

97 / 211 Boyu yer yer 70 metreyi bulan dikitler mağaranın karakteristik oluşumlarından.

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110 / 211 68 yaşındaki Syd Pearson, yıllardır elinde dedektörüyle altın aradı ve sonunda istediğini de buldu.

111 / 211 Dedektörünün uyarı vermesiyle heyecanlanan Pearson, büyük bir altın külçesi buldu.

112 / 211 Pearson'un bulduğu altın külçesinin son 10 yılın en büyüğü olduğu söyleniyor. Bulduğu altın külçesinin değeri ise 300.000 dolar.

113 / 211 Çinli işçiler, dünyanın en çok dinozor yumurtası fosili barındıran kenti Heyuan'da 43 yumurta daha buldu. Yumurtalar yol tamiri çalışmasında ortaya çıkarıldı.

114 / 211 Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Heyuan kentinde 43 dinozor yumurtası bulundu. Dünyanın en fazla dinozor yumurtası fosiline sahip olması sebebiyle 'Dinozorların Evi' olarak da anılan kent, 2004 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.

115 / 211 Araştırmacılar, yumurtaların hangi türe ait olduğunu tespit etmek için analiz yapılacağını belirtti. Heyuan Müzesi'nde bulunan yumurtaların çoğu, 89 milyon yıl önce yaşamış olan ördek gagalı Oviraptor türüne ait.

116 / 211 Heyuan'da ilk kez 1996 yılında bir inşaat alanında oynayan çocuklar tarafından bulunan dinozor yumurta fosillerinin sayısı, bugün 17 bini geçmiş durumda.

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120 / 211 Araştırmacılar, Mississippi Tıp Merkezi kampüsünün altında 7.000 mezar buldular.

121 / 211 Arkeologlar, çıkan cesetleri inceleyerek, yaşlarını, sağlık durumlarını ve cinsiytelerini analiz etmeyi umuyor.

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123 / 211 İskoçya'nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10'uncu yüzyıldan kalma "nadir" eserlerden oluşan bir hazine buldu.

124 / 211 Vikinglere ait eserler arasında gümüş bilezik ve broşlar, bir altın küpe, mineli bir haç ve kuş şeklindeki altın bir rozetin bulunduğu belirtiliyor.

125 / 211 Derek McLennan'a 1,98 milyon Sterlinlik (yaklaşık 9 milyon Türk Lirası) ödül verilmesine karar verildi.

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132 / 211 9 yıl öylece duran paskalya yumurtasının içini açınca şok oldular...

133 / 211 İşte 9 yıllık yumurtanın içi...

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136 / 211 Nijerya'da ekonomik ve finansal suçlar komisyonu şüphelendiği bir eve baskın düzenledi.

137 / 211 Evde karşılaştığı görüntü polisleri de görenleri de şoke etti.CNN International‘ın haberine göre ‘kirli giysiler’ içindeki bir kadının apartmana çantalar sokup çıkardığına dair ihbar alan birim, apartmana baskın yaptı.

138 / 211 Evde çelik kasalarda saklanmış bir şekilde 43 milyon dolar, 27 milyon Pound ve 23.2 milyon Nijerya parası nakit halde bulundu.

139 / 211 Paralar kıyafetlerin içerisine profesyonelce saklanmıştı.Yapılan açıklamaya göre, paraların ‘yasa dışı aktiviteler’den elde edildiği düşünülürken, olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

140 / 211 Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre Evin büyük bir suç şebekesinin kasası olduğu bildirildi.

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144 / 211 Gürcistan'da bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları karşısında gözlerine inanamadı.

145 / 211 Buldukları siyah kutuyu açtıklarında neye uğradıklarını şaşırdılar.

146 / 211 Kutunun içindeki poşeti çıkaran dalgıçlar hayatlarının şokunu yaşadı.

147 / 211 Poşetten, insan kalıntıları ve küller çıktı.

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153 / 211 Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinde yumurtalar bulan kadın, çıkanlarla şok oldu.

154 / 211 Minik yumurtalar günler sonra çatlamaya başlayınca gerçek ortaya çıktı.

155 / 211 İşte yumurtaların içinden çıkan kertenkeleler...

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157 / 211 Polis, şüphelendiği kamyonu durdurduğunda çıkanlara inanamadı...

158 / 211 Özel tasarlanmış mobilyaşarın içinden, 3 kilo eroinle birlikte milyonlarca dolar para çıktı.

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167 / 211 İlk gördüklerinde kaya sanmışlardı ama gerçek sonradan ortaya çıktı.

168 / 211 İşte yaşayan kaya ve içinden çıkanlar...

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173 / 211 Çin Vietnam sınırında bir kamyonu durduran Guangxi bölgesi polisleri, kamyondan çıkanlarla şok oldular.

174 / 211 Sürücü kamyonun içindekilerle ilgili listeyi polislere verdiğinde kamyondaki sayıyla tutmadığını gördüler ve kamyonu aramaya karar verdiler.

175 / 211 Kutuları açmaya başlayınca dehşete düştüler.

176 / 211 Kutuların içinden 70 adet dondurulmuş Siyam timsahı ve 88 adet kuyruk bulundu.

177 / 211 Yürüyüş yaptıkları sırada buldukları herkesi şaşkına çevirdi.

178 / 211 İlk başlarda kimse bunun ne olduğunu anlayamadı ama gerçek sonradan ortaya çıktı.

179 / 211 Bunun yabani dağ mantarı olduğu ortaya çıktı.

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181 / 211 Uzaktan bakıldığında sıradan bir tarla olduğunu düşünmüşlerdi ama yakından bakınca tüm gerçek ortaya çıktı.

182 / 211 İşte gizli esrar tarlasının o görüntüleri.

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188 / 211 Çin'de tam 47 kişinin gömülü olduğu bir mezar bulundu.

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192 / 211 Aldığı 2.el otomobilin içinden çıkanlar şok etti.

193 / 211 Kapısında sorun olduğu için değiştirmek istedi ama tamir etmek için açtıklarında şok oldular...

194 / 211 Ve işte aracın kapısından çıkanlar.

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197 / 211 Duvarın içinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı.

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