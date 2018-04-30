Temizlemek için girdiği odadan çıkanlar şoke etti

Başka bir şehre taşınan yaşlı bir çiftin birikimini otel odasında unutmasıyla yaşanan olay akıllara kazınacak bir iyilikle sonuçlandı.
Çıkanlar şok etti
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Otele yerleştikten sonra eşyalarınızın çalınıp çalınmayacağından endişlenenler bu haberi okuduktan sonra fikirlerini değiştirebilirler.
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Michigan'da yaşayan yaşlı çift, Kentucky'deki oğullarına yakın olabilmek için taşınmaya karar verdi.
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Nakliye şirketi eşyaları tıra yüklerken, yaşlı çift, bir otel odasına yerleşti.
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Çift, yıllardır biriktirdikleri 11 bin dolarlık nakit parayı da otele yerleşirken yanlarında getirdi.
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Yeni eve taşındıklarındaysa yanlarında fazlaca güvende olduğunu düşündükleri parayı bulamadılar.
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Ne yapacağını bilemeyen ve her yeri arayan çift parayı bulamayınca büyük panik yaşadı.
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Çift otelden ayrıldıktan sonra temizlik için odaya giren otel görevlisi Brigid Murray, çekmecelerden birinde yüklü miktardaki nakit parayı buldu.
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Kimseye söylemeden parayı alabilecekken bir an olsun aklından geçirmeyen Brigid, bulduğu parayı otel yönetimine teslim ederek çiftin kaybettikleri birikimin e tekrar kavuşmasını sağladı.
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Yaşlı çift, yıllardır aynı otelde çalışan Brigid sayesinde maddi sıkıntı çekmekten kurtuldu.
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Brigid’in iş arkadaşları, hayatların hiç bu kadar dürüst bir insanla tanışmadıklarını söylüyorlar.
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ABC’den aktarılanlara göre, kadın para bulunduktan sonra ağlamış.
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ÇIKANLAR ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Gizli bölmeye ilk bakışta anormal bir durum fark etmeyen genç çift daha sonra şaşkına döndü.
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Köşede duran kutuyu görüp içini açtı.
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Kutunun içinden 1800'lü yıların ait bir sürü bozuk para çıktı.
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İşte 1800'lü yılların İngiltere'sinde kullanılan bozuk paralar.
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Buldukları bir diğer esrarengiz kutunun içinden ise eski döneme ait cep saatleri çıktı.
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Bu hikayemizin kahramanı büyük annesinin tavan arasından tam olarak 71 milyon euro değerinde Çin işi antika bir vazo bulmuş.
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Garaj satışı avcısı Rick Norsigian 45 dolara garaj satışından 2 kutu fotoğraf ve negatif satın aldı. Ancak Rick fotoğrafların negatiflerini değerlerinden habersiz olduğu için 4 yıl boyunca bilardo masasının altında sakladı. Bu negatif fotoğrafların değeri tam olarak 200 milyon dolar. Kısa bir araştırmadan sonra ise bunların Amerikalı çevre fotoğrafçısı Ansel Adams'a ait olduğunu öğrendi.
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Garaj satışları hakkında ne düşünüyorsunuz? Dünyanın en kullanışlı ve en değerli ürünlerini kesinlikle orada bulabilirsiniz! Tıpkı Tony Marohn'un 2008'de garaj satışından karlı bir şekilde ayrıldığı gibi. Tony garaj satışından bazı belgeler dahil olmak üzere bir kutu malzeme satın aldı. Bu kutunun içerisinde aralarında Palmer Union Oil Şirketine ait birçok hisse senedi ve aynı zamanda 130 milyon dolar değerinde Coca- Cola hisse senedi bulunmaktaydı.
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İngiltere'den 70 yaşındaki John Weber, bu fincanı atış bardağı olarak kullanmaktaydı ta ki değerinin 250.000 dolar olduğunu öğrenene kadar. Bu değerli bardak MÖ 3. ya da 4. yüzyıldan kalma sağlam Achaemenid altından yapılmıştır.
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New York'da bir aile yakınlarındaki bir garajdan 3 dolara resimde gördüğünüz kaseyi aldılar. Fakat sonrasında bu kasenin çok değerli bir antika parça olduğunu ve değerinin ise 2.2 milyon dolar olduğunu öğrendiler ve büyük bir şok geçirdiler.
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Hem Tv masası hem de bar olarak kullanılabilen bu antika masanın aslında bir Mazarin Chest olduğu anlaşıldı. Sonrasında yapılan değerlendirmelerden sonra 7.3 milyon dolara satıldı. Şimdiki değeri ise yaklaşık 10 milyon dolar. Olayın en komik tarafı ise bu antika masanın, masayı uzunca bir süredir arayan Viktoria & Albert Müzesi'nden sadece 3 dakikalık yürüme mesafesinde bir mühendisin evinde değeri bilinmeden yıllarca kalmasıdır.
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Bazı pizza dolabı tasarımcılarının oldukça nezih ve pahalı bir zevkleri bulunmakta. İngiltere'de bir pizza salonuna, Papa'nın 17. yüzyılda kullandığı çok şık ve antika bir dolap konuldu ancak tabii ki de farkına varılmadan. Elbette kimsenin bilmediği bu değerli parçanın fiyatı yaklaşık 1.6 milyon dolardır.
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Bazen insanlar altın madenlerinin üzerinde fark etmeden yürür bazen de göktaşı parçacığının üzerinde. Tıpkı Chelyabinsk'e düşen göktaşının bir parçacığına rastgelen bir bölge sakini gibi. Ancak bu altından bile değerli bir buluş çünkü değeri tam 800.000 dolar.
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Mc Donalds'ın 1988 yılında çıkarttığı sos, dünyaca ünlü Rick and Morty isimli animasyon dizisinde tekrar gösterilmesi üzerine firma sosu tekrardan satışa çıkardı ve 14.000 dolar karşılığında sosu sattı.
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2010 yılında, İngiliz işadamı Andy Fields, garaj satışından 5 dolara çok sayıda küçük resim aldı ve onları tekrardan çerçevelemeye karar verdi. Ancak daha sonra eski bir çerçevenin arkasında orijinal Warhol eskizi buldu ve hemen bir uzmana götürüp teyit ettirmek istedi. Ufak bir araştırmanın ardından ise bunun 2 milyon dolar değerinde orijinal Warhol eskizi olduğu anlaşıldı.
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Robin Darvell adında bir adam katıldığı bir açık artırmada 46 dolara küçük bir tablo aldı. Ancak ilerleyen zamanlarda Robin'i bu tabloyla ilgili büyük bir sürpriz beklemekteydi. Çünkü bu küçük tablo dünyaca ünlü sanatçı John Constable'a aitti ve tablonun değeri yaklaşık 390.000 dolar idi.
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En fazla 2 yıldır orada olduğu tahmin edilen cüzdan, yeni ve iyi durumdaydı. Tadilat görevlileri cüzdanının sahibini bulabilmek için cüzdanı açtıklarında ise büyük bir şok geçirdiler.
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Bu cüzdanı tiyatronun sahibi Larry isimli adama götürdüler ve başladılar içindekileri çıkarmaya. İçinden neler çıkmadı ki...
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Görenler hayrete düştü. Çünkü cüzdanın durumu ile içinden çıkanlar arasından koca bir tezatlık vardı.
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Cüzdanın içinden ilk çıkan 2.Dünya Savaşı sırasında, halka adil yemek dağıtımı yapılması için tasarlanan, günlük yemek fişleri oldu. Bu fişlerin orda bulunması bu cüzdanın sanılanın aksine daha eski olduğunu gösteriyordu.İçinden çıkan diğer bir şey ise bir izci kartıydı.
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Cüzdan karıştırıldıkça içinden fotoğraflar çıkmaya başladı. Kimisi vesikalık kimisi aile fotoğrafı olmak üzere birçok fotoğraf çıktı içinden. Ama içlerinden bir tanesi cüzdan sahibi hakkında fikir verdi.
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O da bu fotoğraf oldu. Yüksek ihtimalle bu cüzdanın sahibi bu çocuk olabilirdi. Ayrıca birde kimlik kartı bulundu. Hemde günümüz şartlarından çok uzak elle yazılmış bir kimlik kartı.
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Kimlik kartında sahibinin Claw isimli bir adam oldu yazıyordu. Ancak çok ilginç bir detay vardı. Telefon numarası hanesinde sadece 8 yazıyordu.
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Tüm bu bilgiler ışığında, tiyatro sahibi Larry, kimliğin sahibini araştırmaya başladı. Kimlik sahibi, bu olayı unutmuş bile olabilirdi. Ne de olsa o zamanlar bir çocuktu belki cüzdanı kaybettiğinden haberi bile yoktu. Ayrıca hiç tanımadığı bir adam 70 yıl sonra gelip cüzdanını bulduğunu söylese büyük bir şok yaşama ihtimali de yüksekti.
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Ve işte cüzdanın sahibi...70 yıl sonra kaybettiği cüzdanı sapa sağlam karşına çıkan yaşlı adam büyük bir şok yaşadı.
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İlk önce gözlerine inanamadı ama evet, bu onun yıllar evvel kaybettiği cüzdanıydı.
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Eski eşyalar genelde atılır ama bazıları da var ki onlar yıllar geçtikçe daha çok değerlenir. Tıpkı Rusya'da bir kişinin elinde bulunan bu ahşap çanta gibi...
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Sovyet döneminde kalma bu eski çanta bir fotoğrafçıya ait.
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İçi yaklaşık yarım yüzyıl önce fotoğraf basmak için kullanılan aletlerle dolu.
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Çantanın sahibi onu atmak yerine kullanmaya karar verdi.
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İşte fotoğrafçılığın ilk yıllarında bu işin ne kadar zahmetli bir süreç olduğunu anlatan o görüntüler...
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Çiftçinin biri kayalıkların içerisinde bir delik fark etti.
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İçine girdiğinde gördüklerini şu anda tüm dünya konuşuyor.
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Yapılan incelemelerin sonucunda Vietnam'da bulunan mağaranın dünyanın en büyük mağarası olduğu tespit edildi.
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Mağaranın içerisinden bir yağmur ormanı, nefes kesici taşlar, hatta plaj bile bulunuyor.
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Mağaranın bir ucundan diğer bir ucu 5 kilometrelik uzunluğa sahip. Yürümesi ise bir haftaya yakın sürüyor.
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Mağara o kadar derin ki içine 40 katlı bir gökdelen sığdırmak mümkün.
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Vietnam'da yer alan Han Son Goong isimli mağara her yıl yüzlerce maceraperestin rotası haline gelmiş durumda.
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Mağara 2 ile 5 milyon yıl arası öncesinde oluştuğu düşünülüyor.
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Mağaraya ulaşmak için Ho Chi Minh City otobanının bir noktasında araçtan inip ormanın içinde 10 kilometre yürünmesi gerekiyor.
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İdeal koşullarda bu yolculuk takriben 6 saat sürüyor.
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Mağaraları ziyaret için 5-7 günlük turlar düzenleniyor.
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Mağaranın 2,5 km'lik kısmından geçen bir yer altı nehri mevcut.
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Boyu yer yer 70 metreyi bulan dikitler mağaranın karakteristik oluşumlarından.
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68 yaşındaki Syd Pearson, yıllardır elinde dedektörüyle altın aradı ve sonunda istediğini de buldu.
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Dedektörünün uyarı vermesiyle heyecanlanan Pearson, büyük bir altın külçesi buldu.
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Pearson'un bulduğu altın külçesinin son 10 yılın en büyüğü olduğu söyleniyor. Bulduğu altın külçesinin değeri ise 300.000 dolar.
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Çinli işçiler, dünyanın en çok dinozor yumurtası fosili barındıran kenti Heyuan'da 43 yumurta daha buldu. Yumurtalar yol tamiri çalışmasında ortaya çıkarıldı.
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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde bulunan Heyuan kentinde 43 dinozor yumurtası bulundu. Dünyanın en fazla dinozor yumurtası fosiline sahip olması sebebiyle 'Dinozorların Evi' olarak da anılan kent, 2004 yılında Guinness Rekorlar Kitabı'na girmişti.
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Araştırmacılar, yumurtaların hangi türe ait olduğunu tespit etmek için analiz yapılacağını belirtti. Heyuan Müzesi'nde bulunan yumurtaların çoğu, 89 milyon yıl önce yaşamış olan ördek gagalı Oviraptor türüne ait.
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Heyuan'da ilk kez 1996 yılında bir inşaat alanında oynayan çocuklar tarafından bulunan dinozor yumurta fosillerinin sayısı, bugün 17 bini geçmiş durumda.
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Araştırmacılar, Mississippi Tıp Merkezi kampüsünün altında 7.000 mezar buldular.
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Arkeologlar, çıkan cesetleri inceleyerek, yaşlarını, sağlık durumlarını ve cinsiytelerini analiz etmeyi umuyor.
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İskoçya'nın Dumfries and Galloway bölgesinde Derek McLennan isimli bir hazine avcısı, 10'uncu yüzyıldan kalma "nadir" eserlerden oluşan bir hazine buldu.
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Vikinglere ait eserler arasında gümüş bilezik ve broşlar, bir altın küpe, mineli bir haç ve kuş şeklindeki altın bir rozetin bulunduğu belirtiliyor.
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Derek McLennan'a 1,98 milyon Sterlinlik (yaklaşık 9 milyon Türk Lirası) ödül verilmesine karar verildi.
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9 yıl öylece duran paskalya yumurtasının içini açınca şok oldular...
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İşte 9 yıllık yumurtanın içi...
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Nijerya'da ekonomik ve finansal suçlar komisyonu şüphelendiği bir eve baskın düzenledi.
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Evde karşılaştığı görüntü polisleri de görenleri de şoke etti.CNN International‘ın haberine göre ‘kirli giysiler’ içindeki bir kadının apartmana çantalar sokup çıkardığına dair ihbar alan birim, apartmana baskın yaptı.
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Evde çelik kasalarda saklanmış bir şekilde 43 milyon dolar, 27 milyon Pound ve 23.2 milyon Nijerya parası nakit halde bulundu.
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Paralar kıyafetlerin içerisine profesyonelce saklanmıştı.Yapılan açıklamaya göre, paraların ‘yasa dışı aktiviteler’den elde edildiği düşünülürken, olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.
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Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre Evin büyük bir suç şebekesinin kasası olduğu bildirildi.
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Gürcistan'da bir nehirde tüplü dalış yapmaya karar veren bir grup buldukları karşısında gözlerine inanamadı.
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Buldukları siyah kutuyu açtıklarında neye uğradıklarını şaşırdılar.
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Kutunun içindeki poşeti çıkaran dalgıçlar hayatlarının şokunu yaşadı.
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Poşetten, insan kalıntıları ve küller çıktı.
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Bahçesindeki ağaç kütüğünün içinde yumurtalar bulan kadın, çıkanlarla şok oldu.
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Minik yumurtalar günler sonra çatlamaya başlayınca gerçek ortaya çıktı.
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İşte yumurtaların içinden çıkan kertenkeleler...
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Polis, şüphelendiği kamyonu durdurduğunda çıkanlara inanamadı...
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Özel tasarlanmış mobilyaşarın içinden, 3 kilo eroinle birlikte milyonlarca dolar para çıktı.
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İlk gördüklerinde kaya sanmışlardı ama gerçek sonradan ortaya çıktı.
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İşte yaşayan kaya ve içinden çıkanlar...
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Çin Vietnam sınırında bir kamyonu durduran Guangxi bölgesi polisleri, kamyondan çıkanlarla şok oldular.
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Sürücü kamyonun içindekilerle ilgili listeyi polislere verdiğinde kamyondaki sayıyla tutmadığını gördüler ve kamyonu aramaya karar verdiler.
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Kutuları açmaya başlayınca dehşete düştüler.
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Kutuların içinden 70 adet dondurulmuş Siyam timsahı ve 88 adet kuyruk bulundu.
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Yürüyüş yaptıkları sırada buldukları herkesi şaşkına çevirdi.
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İlk başlarda kimse bunun ne olduğunu anlayamadı ama gerçek sonradan ortaya çıktı.
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Bunun yabani dağ mantarı olduğu ortaya çıktı.
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Uzaktan bakıldığında sıradan bir tarla olduğunu düşünmüşlerdi ama yakından bakınca tüm gerçek ortaya çıktı.
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İşte gizli esrar tarlasının o görüntüleri.
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Çin'de tam 47 kişinin gömülü olduğu bir mezar bulundu.
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Aldığı 2.el otomobilin içinden çıkanlar şok etti.
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Kapısında sorun olduğu için değiştirmek istedi ama tamir etmek için açtıklarında şok oldular...
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Ve işte aracın kapısından çıkanlar.
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Duvarın içinden çıkanı görenler gözlerine inanamadı.
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